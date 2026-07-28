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Fafeldolgozó gyúlt ki Csíkszentsimonban

Lángoló fafeldolgozó műhelyhez riasztották kedden délután a tűzoltókat Csíkszentsimonba.

2026. július 28., 16:442026. július 28., 16:44

2026. július 28., 16:522026. július 28., 16:52

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

Lángoló fafeldolgozó műhelyhez riasztották kedden délután a tűzoltókat Csíkszentsimonba.

2026. július 28., 16:442026. július 28., 16:44

2026. július 28., 16:522026. július 28., 16:52

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Kollégánk tájékoztatása szerint nagy erőkkel vonultak a helyszínre a helyi és hivatásos tűzoltók: a helyiek mellett a csíkszentimrei, csíkszentkirályi, csíkkozmási önkéntes valamint a csíkszeredai katonai tűzoltók dolgoztak a lángok megfékezésén.

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

A helyszínre mentőegységet is küldtek.

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A tüzet sikerült megfékezni és eloltani, sérültekről egyelőre nincs információnk.

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

Csíkszék Csíkszentsimon
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