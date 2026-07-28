Fafeldolgozó gyúlt ki Csíkszentsimonban

2026. július 28., kedd

Mélypont a munkakonfliktusban: elkezdődött az általános sztrájk az egészségügyben

Kedden kirobbant az elmúlt tíz év első általános, azaz munkabeszüntetéssel járó sztrájkja az egészségügyi rendszerben. A székelyföldi kórházakban arról érdeklődtünk, hogy milyen hatással van az egységek működésére és a betegellátásra a tiltakozás.