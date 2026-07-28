Zátonyra futott egy svájci üdülőhajó a Dunán

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Zátonyra futott a Dunán hétfő éjszaka egy svájci zászló alatt közlekedő üdülőhajó a Mehedinți megyei Salcia térségében. A fedélzeten 186 utas és 52 fős személyzet tartózkodott.
A Viking Ullur hétfőn 21 óra 15 perc körül indult el Drobeta-Turnu Severin kikötőjéből Vidin felé – mondta el A Drobeta-Turnu Severin-i kikötőkapitányság hajózásbiztonsági vezetője, Petrișor Ureche kedden az Agerpres hírügynökségnek.
„Éjjel 0 óra 45 perc körül a calafati kikötőkapitányság ügyeletes tisztje arról értesített bennünket, hogy a személyszállító hajó a 817+500-as folyamkilométernél zátonyra futott. Saját eszközökkel megpróbálták kiszabadítani, de nem jártak sikerrel” – számolt be Ureche, hozzátéve, hogy kedden reggel a helyszínre küldték az al-dunai folyami igazgatóság Concordia műszaki hajóját, hogy megmérje a vízmélységet a hajó körül.
A kikötőkapitányság képviselője szerint
„A kapitány jelentése szerint a hajó, valamint az utasok és a személyzet is biztonságban van” – tette hozzá.
Beszámolója szerint a Viking Ullur merülési mélysége megfelelt az adott folyószakaszon engedélyezettnek, azonban letért a hajózóútról. Ennek okát egyelőre nem ismerik.
A szakember rámutatott arra is, hogy
„Ebben az időszakban másodpercenként 4700 köbméternek kellene lennie, jelenleg azonban mindössze 1650 köbméter. Emiatt vezettek be merülési korlátozásokat, amelyek értékét az egyes szakaszokon a folyó vízállásához igazítják” – részletezte.
Ureche tájékoztatása szerint Calafat térségében egy másik, nem személyszállító hajó is fennakadt egy homokpadon.
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