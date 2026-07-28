Zátonyra futott egy svájci üdülőhajó a Dunán

Zátonyra futott a Dunán hétfő éjszaka egy svájci zászló alatt közlekedő üdülőhajó a Mehedinți megyei Salcia térségében. A fedélzeten 186 utas és 52 fős személyzet tartózkodott.

Székelyhon 2026. július 28., 16:562026. július 28., 16:56

A Viking Ullur hétfőn 21 óra 15 perc körül indult el Drobeta-Turnu Severin kikötőjéből Vidin felé – mondta el A Drobeta-Turnu Severin-i kikötőkapitányság hajózásbiztonsági vezetője, Petrișor Ureche kedden az Agerpres hírügynökségnek. Hirdetés „Éjjel 0 óra 45 perc körül a calafati kikötőkapitányság ügyeletes tisztje arról értesített bennünket, hogy a személyszállító hajó a 817+500-as folyamkilométernél zátonyra futott. Saját eszközökkel megpróbálták kiszabadítani, de nem jártak sikerrel” – számolt be Ureche, hozzátéve, hogy kedden reggel a helyszínre küldték az al-dunai folyami igazgatóság Concordia műszaki hajóját, hogy megmérje a vízmélységet a hajó körül. A kikötőkapitányság képviselője szerint

az incidens nem akadályozza a dunai forgalmat, mert a hajó a hajózóúton kívül feneklett meg.

„A kapitány jelentése szerint a hajó, valamint az utasok és a személyzet is biztonságban van” – tette hozzá. Beszámolója szerint a Viking Ullur merülési mélysége megfelelt az adott folyószakaszon engedélyezettnek, azonban letért a hajózóútról. Ennek okát egyelőre nem ismerik. A szakember rámutatott arra is, hogy

a Duna vízhozama jelenleg jóval elmarad az ilyenkor szokásostól.