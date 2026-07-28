Fotó: Maros megyei Hegyi Mentőszolgálat Facebook-oldala
A Maros megyei Hegyimentő Szolgálat, amelyet a Péter Ferenc elnök vezette Maros megyei tanács támogat, augusztus 1-jén meghívja Önöket, hogy ünnepeljék együtt a Hegyimentők Nemzeti Napját azokkal, akik a legjobban ismerik a hegyeket, nevezetesen a Maros megyei hegyimentők csapatával.
Idén augusztus 1-jét egy túrával ünnepeljük a Kelemen-havasokban található, mintegy 1800 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő Ruszka-tető felé.
Az útvonal közepes nehézségű, és egyaránt alkalmas kezdő és tapasztalt túrázók számára. A szükséges felszerelés a következő: hegyi túrázásra alkalmas cipő és ruházat, az egész napra elegendő élelmiszer (ajánljuk, hogy vigyenek magukkal valami édeset is, de olyat, ami nem olvad el), legalább 1 liter víz (ha nagyon meleg lesz, akkor legalább 1,5 liter), eső- és szélvédő ruházat, valamint napvédő (sapka vagy fejfedő, valamint legalább 30-as faktorú napvédő krém).
A túra ingyenes, és kiváló alkalmat kínál arra, hogy újra kapcsolatba kerüljenek a természettel, valamint jobban megismerjék a Maros megyei hegyi mentőket. Az indulás reggel 07:00-kor lesz a marosvásárhelyi Sportcsarnok elől, az érkezés várhatóan 18:00 körül lesz.
A túra kiindulási helyszínétől a Hegyi Mentőszolgálat ingyenes buszt biztosít a résztvevők számára, de lehetőség van saját autóval is csatlakozni a kiránduláshoz. Figyelem! Az autóbuszon a helyek száma korlátozott! A jelentkezéshez kérjük, hívják a 0365-430 940-es telefonszámot 9–15 óra között. A jelentkezési határidő július 29.
Kedvezőtlen időjárási körülmények esetén a szervezők fenntartják a jogot a túra lemondására.
Várjuk Önöket!
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