Többféle zenével is színpadra lépnek Bagossyék a Folk & Roll Víkenden

Nemcsak szervezői lesznek, hanem mindhárom napon fel is lép a Bagossy Brothers Company a július 31. és augusztus 2. között Gyergyószentmiklóson megrendezendő Folk & Roll Víkenden. Különleges, csakis itt látható produkciókkal várják a közönséget.

Gergely Imre 2026. július 27., 19:212026. július 27., 19:21 2026. július 27., 19:242026. július 27., 19:24

A Bagossy Brothers Company nem egy megszokott nagyszínpadi koncerttel érkezik a Folk & Roll Víkendre. Hirdetés Amint a zenekar tagjai bejelentették,

mindhárom napon más-más formációban lépnek színpadra, és más és más zenékkel lépnek a közönség elé.

A nyitónapon György Lacit kísérik a színpadon, szombaton Gas Boys néven azokat a dalokat játsszák el, amelyeket saját bevallásuk szerint a legjobban szeretnek.

Dorogi Péterrel pedig együtt szólaltatják meg az Intim Torna Illegál legismertebb slágereit.

A vasárnapi program szintén különleges élményt ígér. Molnár Szabolcs prímás és zenekara közreműködésével a Bagossy Brothers Company legismertebb dalai csendülnek fel népzenei hangszerelésben, a Csillag az égen albumról.

Fotó: Egyfeszt

A Folk & Roll Víkendet a Bagossy Brothers Company és az Erdélyi Hagyományok Háza szervezi. A Tarisznyás Márton Múzeum udvarán sorra kerülő minifesztivál a könnyűzene és a népzene találkozására épül:

a koncertek mellett táncházak, családi programok és gasztronómiai bemutatók is szerepelnek a kínálatban.