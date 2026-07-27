Többféle zenével is színpadra lépnek Bagossyék a Folk & Roll Víkenden

Fotó: Egyfeszt
Nemcsak szervezői lesznek, hanem mindhárom napon fel is lép a Bagossy Brothers Company a július 31. és augusztus 2. között Gyergyószentmiklóson megrendezendő Folk & Roll Víkenden. Különleges, csakis itt látható produkciókkal várják a közönséget.
2026. július 27., 19:212026. július 27., 19:21
2026. július 27., 19:242026. július 27., 19:24
A Bagossy Brothers Company nem egy megszokott nagyszínpadi koncerttel érkezik a Folk & Roll Víkendre.
Amint a zenekar tagjai bejelentették,
A nyitónapon György Lacit kísérik a színpadon, szombaton Gas Boys néven azokat a dalokat játsszák el, amelyeket saját bevallásuk szerint a legjobban szeretnek.
A vasárnapi program szintén különleges élményt ígér. Molnár Szabolcs prímás és zenekara közreműködésével a Bagossy Brothers Company legismertebb dalai csendülnek fel népzenei hangszerelésben, a Csillag az égen albumról.
Fotó: Egyfeszt
A Folk & Roll Víkendet a Bagossy Brothers Company és az Erdélyi Hagyományok Háza szervezi.
A Tarisznyás Márton Múzeum udvarán sorra kerülő minifesztivál a könnyűzene és a népzene találkozására épül:
Az elővételben megvásárolható jegyek elérhetősége, a részletes program és további információk a fesztivál hivatalos Facebook-oldalán érhetők el.
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