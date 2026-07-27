Csökken a romániai háztartások megtakarítási rátája

Az Európai Unióban 0,2 százalékponttal emelkedett, az euróövezetben pedig nem változott a háztartások megtakarítási rátája 2026 első negyedévében az előző három hónaphoz képest – közölte hétfőn az Eurostat.

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Az adatokat szolgáltató tagállamok közül a legnagyobb növekedést Magyarországon mérték, ahol 3,4 százalékponttal emelkedett a megtakarítási ráta.

A legjelentősebb visszaesést – 5,3 százalékpontos – Romániában jegyezték fel.

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Görögországban 3,7, Ausztriában pedig 2,5 százalékpontos csökkenést regisztráltak – ismerteti az Agerpres.

A háztartások beruházási rátája 0,1 százalékponttal mérséklődött mind az EU-ban, mind az euróövezetben. Az adatokat szolgáltató tagországok közül a háztartások beruházási rátája négyben emelkedett, egyben változatlan maradt, tizenegyben pedig csökkent.

A legjelentősebb növekedést Romániában mérték, ahol a mutató 2,2 százalékponttal emelkedett,

míg a legnagyobb visszaesést (0,7 százalékpontos) Görögországban regisztrálták.

Az EU-ban a háztartások egy főre jutó reáljövedelme 0,1 százalékkal nőtt, reálfogyasztása pedig 0,2 százalékkal csökkent az idei első negyedévben. Romániában a bruttó rendelkezésre álló jövedelem 8,1 százalékkal, az egyéni fogyasztási kiadások pedig 0,5 százalékkal estek vissza az előző negyedévhez képest – derül ki az Eurostat adataiból.