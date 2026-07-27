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Túljelentkezés van a Bolyai iskola előkészítőjében, így indul el ősszel az osztály

Ahányan beiratkoztak, annyi tanulóval indul el az osztály ősztől • Fotó: Haáz Vince

Ahányan beiratkoztak, annyi tanulóval indul el az osztály ősztől

Fotó: Haáz Vince

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Idén 34 diákot írattak be a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum előkészítő osztályába, amely meghaladja a törvényben előírt legmagasabb létszámot. A tanfelügyelőség azonban határozott választ adott a kialakult helyzetre.

Hajnal Csilla

2026. július 27., 17:052026. július 27., 17:05

Utoljára 2017-ben volt jelentős túljelentkezés a Bolyai Farkas Elméleti Líceum előkészítő osztályába, amikor a katolikus iskola nem indíthatott előkészítő osztályt. Akkor a Bolyai kénytelen volt még egy osztályt igényelni. Az akkor indult két előkészítő diákjai idén végezték el a nyolcadik osztályt.

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A következő években nem volt jelentős túljelentkezés, sőt olyan év is volt, hogy az iratkozás első szakasza után még maradt is egy-két betöltetlen hely. 2024-ben szintén túljelentkezés volt a Bolyai iskola elemi tagozatán, akkor két előkészítő osztályt kért az intézmény – egyik a katolikus iskola osztálya volt, hiszen akkor hivatalosan a Bolyaihoz tartozott –, tehát összesen 60-an iratkoztak be a tanintézetbe, de harminc-harminc diákkal elindult a két osztály. Tavaly pedig csak két diákkal haladták meg a lehetséges osztálylétszámot a Bolyaiban, de ehhez nem kellett külön minisztériumi engedély.

Kértek még egy osztályt

Idén azonban ismét túljelentkezés van a Bolyai iskola előkészítőjében, 34 gyereket irattak be az ősszel induló osztályba. Hajdú Zoltán, az iskola igazgatója a Székelyhonnak elmondta,

kértek engedélyt még egy előkészítő osztály elindítására,

de egyelőre azt a választ kapták, hogy egy 28 fős osztály lesz jóváhagyva. „Erre küldtünk egy válaszlevelet, amelyben leírtuk, hogy a törvény kötelez, hogy mind a 34 diákot felvegyük, mivel mindenkinek a címe a körzetben van. A második levelünkre, kérésünkre még nem kaptunk választ” – fejtette ki az iskolavezető.

A Bolyai iskola elemi osztályai a Református Kollégium elemi osztályaival közös épületben tanulnak a Horea utcában • Fotó: Haáz Vince Galéria

A Bolyai iskola elemi osztályai a Református Kollégium elemi osztályaival közös épületben tanulnak a Horea utcában

Fotó: Haáz Vince

Amennyiben nem adják meg a kért olszályt,

elvileg elindulhat 34 diákkal is az osztály,

ha a tanfelügyelőség vagy minisztérium úgy dönt, de ez teljes mértékben az ő hatáskörükbe tartozik – tette hozzá az iskolaigazgató.

Zöme nem a körzetben lakik

A kialakult helyzetről megkérdeztük Fejes Rékát, a Maros megyei tanfelügyelőség magyar elemi osztályokért felelős szaktanfelügyelőjét, akitől határozott választ kaptunk:

ahány diákot beírattak, annyival indul el ősszel az osztály, a Bolyai iskola nem kap pluszba még egy osztályt.

A szaktanfelügyelő hozzátette, nem is támogatják a „vándorlást” a központi iskolák felé, mert jól felkészült pedagógusok vannak a többi iskolában is. Azt is hozzátette, a beiratott gyerekek többsége amúgy sem a körzetből van, ezt jól tudja mindenki, csak sokan ideiglenes személyigazolványt csináltattak, és ezt el kellett fogadnia a Bolyainak, hiszen körzeti iskola.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Egyébként országszerte 2405 osztály működik a törvényben megengedettnél több diákkal a 2025–2026-os tanévben. A legfeltűnőbb eset Brassóban van:

egy középiskolai osztályban 51 diák tanul, ami 21-gyel haladja meg a jelenlegi törvényes létszámhatárt,

és 17-tel azt a szintet, amit a törvény bármilyen kivételes eltéréssel (rendkívüli helyzetben) még megengedne – számol be róla az Edupedu.ro oktatási szakportál.

Országos szinten Suceava megye – ahonnan a jelenlegi oktatási miniszter, Mihai Dimian is származik – vezeti a listát a törvényes létszámot meghaladó osztályok tekintetében, 274 ilyen osztállyal. Ezt követi Brassó megye 229-cel, Kolozs megye 138-cal, és Maros megye 93-mal.

Marosszék Marosvásárhely Oktatás Tanügy
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