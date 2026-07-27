Túljelentkezés van a Bolyai iskola előkészítőjében, így indul el ősszel az osztály

Idén 34 diákot írattak be a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum előkészítő osztályába, amely meghaladja a törvényben előírt legmagasabb létszámot. A tanfelügyelőség azonban határozott választ adott a kialakult helyzetre.

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Utoljára 2017-ben volt jelentős túljelentkezés a Bolyai Farkas Elméleti Líceum előkészítő osztályába, amikor a katolikus iskola nem indíthatott előkészítő osztályt. Akkor a Bolyai kénytelen volt még egy osztályt igényelni. Az akkor indult két előkészítő diákjai idén végezték el a nyolcadik osztályt.

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A következő években nem volt jelentős túljelentkezés, sőt olyan év is volt, hogy az iratkozás első szakasza után még maradt is egy-két betöltetlen hely. 2024-ben szintén túljelentkezés volt a Bolyai iskola elemi tagozatán, akkor két előkészítő osztályt kért az intézmény – egyik a katolikus iskola osztálya volt, hiszen akkor hivatalosan a Bolyaihoz tartozott –, tehát összesen 60-an iratkoztak be a tanintézetbe, de harminc-harminc diákkal elindult a két osztály. Tavaly pedig csak két diákkal haladták meg a lehetséges osztálylétszámot a Bolyaiban, de ehhez nem kellett külön minisztériumi engedély.

Kértek még egy osztályt

Idén azonban ismét túljelentkezés van a Bolyai iskola előkészítőjében, 34 gyereket irattak be az ősszel induló osztályba. Hajdú Zoltán, az iskola igazgatója a Székelyhonnak elmondta,