Forgalomkorlátozás lesz a 15-ös országúton Marosvásárhely és Szászrégen között

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Fotó: László Ildikó
Forgalomkorlátozásra kell számítani szombaton és vasárnap a 15-ös országúton, Marosvásárhely és Szászrégen között, a sáromberki vasúti felüljárónál.
A Brassói Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint július 25-én és 26-án, 8 és 16 óra között karbantartási munkálatokat végeznek a felüljáró zajvédő falain.
A közlekedést ideiglenes jelzőlámpák, valamint forgalomirányítók szabályozzák, a forgalom intenzitásának függvényében.
A torlódások elkerülése érdekében a hatóságok a következő kerülőút használatát javasolják:
A közlekedőket arra kérik, hogy fokozott figyelemmel vezessenek, és tartsák be a helyszínen kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket.
Minden városrészben három napig lesznek elérhetőek a speciális konténerek, ahová kivihetik a nagyméretű, textil- és veszélyes hulladékokat a lakók július 22-e és augusztus 31-e között.
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