Forgalomkorlátozás lesz a 15-ös országúton Marosvásárhely és Szászrégen között

Forgalomkorlátozásra kell számítani szombaton és vasárnap a 15-ös országúton, Marosvásárhely és Szászrégen között, a sáromberki vasúti felüljárónál.

Székelyhon 2026. július 24., 19:302026. július 24., 19:30

A Brassói Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint július 25-én és 26-án, 8 és 16 óra között karbantartási munkálatokat végeznek a felüljáró zajvédő falain.

A munkálatok idején a járműforgalom váltakozó irányban, egy forgalmi sávon haladhat.

A közlekedést ideiglenes jelzőlámpák, valamint forgalomirányítók szabályozzák, a forgalom intenzitásának függvényében. Hirdetés A torlódások elkerülése érdekében a hatóságok a következő kerülőút használatát javasolják:

Marosvásárhely – Mezőrücs – Mezőkirályfalva – Szászrégen.