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Ballagás a Vártemplomban: 240 új magyar orvos és egészségügyis vehette át diplomáját

A Vártemplomban búcsúztatták szerdán a marosvásárhelyi orvosi egyetem magyar karának 240 végzősét. A végzősök díszoklevelet vettek át, majd a leendő magyar egészségügyi dolgozók letették az orvosi etika alapjait képező hippokratészi esküt is.

Hajnal Csilla

2026. július 22., 15:442026. július 22., 15:44

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A Vártemplomban búcsúztatták szerdán a marosvásárhelyi orvosi egyetem magyar karának 240 végzősét. A végzősök díszoklevelet vettek át, majd a leendő magyar egészségügyi dolgozók letették az orvosi etika alapjait képező hippokratészi esküt is.

Hajnal Csilla

2026. július 22., 15:442026. július 22., 15:44

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A Vártemplom idén is megnyitotta kapuit a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológia Egyetem, közismert nevén MOGYE magyar karának végzősei előtt, ahol a Studium–Prospero Alapítvány szervezésében búcsúztattak el 240 leendő orvost, fogorvost, asszisztenst és egészségügyi dolgozót.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Az ünnepség ötven perces késéssel kezdődhetett el, mivel az egyetem teljes orvosi karának ballagási ünnepségét tartották előtte, és mivel az is késéssel kezdődött el, várni kellett a végzősök érkezésére.

Tisztánlátásra is szükségük lesz

Ökumenikus hálaadó istentisztelettel kezdődött el az ünnepség szerda délben, amelyet a magyar történelmi egyházak képviselői tartottak – Fúró Félix református lelkész, Papp Noémi evangélikus lelkipásztor, Jakabos Barnabás jezsuita lelkész és Nagy László nyugalmazott unitárius lelkipásztor mondtak imát és kértek áldást a végzős hallgatókra.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Nagy Előd rektorhelyettes, az egyetem magyar tagozatának vezetője köszöntötte a végzős hallgatókat, akiket

elkötelezettségre, hivatástudatra és tisztánlátásra bíztatott,

amire a mai időkben sokkal inkább szükségük van, hiszen, óriási mennyiségű információ árad körülöttünk, amelyeket szűrni kell, ehhez pedig tudás, érdeklődés és olvasottság kell, hiszen aki nem tájékozódik, nem tud szelektálni, az könnyen megvezethető – hangsúlyozta a rektorhelyettes, hozzátéve, hogy ezzel a nappal a végzősök a magyar orvos- és gyógyszerésztársadalom részévé váltak.

Lukács Emese Erika egyetemi adjunktus is elbúcsúzott a végzősöktől • Fotó: Haáz Vince

Lukács Emese Erika egyetemi adjunktus is elbúcsúzott a végzősöktől

Fotó: Haáz Vince

Majd Lukács Emese Erika egyetemi adjunktus búcsúztató beszéde után a végzős hallgatók nevében Czink Gergő, az általános orvosi kar hallgatója, a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség leköszönt elnöke emlékezett vissza az elmúlt évekre, és adott hálát szüleiknek, tanáraiknak a támogatásért.

Kihívásként emelte ki, hogy ők éppen akkor indulnak el, amikor kijelenthetjük, hogy

az elmúlt öt évben többet változott az egészségügyi eszköztár, mint az elmúlt harminc évben összesen.

A búcsúbeszédeket a Bekecs Táncszínház tagja, Kovács Benedek tiszta énekhangja zárta le.

Czink Gergő a végzősök nevében búcsúzott • Fotó: Haáz Vince

Czink Gergő a végzősök nevében búcsúzott

Fotó: Haáz Vince

Rangos elismerés

Az ünnepség egyik különlegessége volt a Miskolczy Dezső-emlékplakett és -díj átadása is, amelyet a Studium–Prospero Alapítvány hozott létre 25 éve az egyetemalapító professzor emlékére, és azoknak ítélik oda, akik kivételes munkát végeztek a marosvásárhelyi magyar nyelvű orvosképzés, művészképzés vagy az oktatási infrastruktúra fejlesztése terén. Idén

Jung János orvosprofesszor, patológus főorvos részesült e rangos elismerésben,

akinek Vass Levente, a Studium–Prospero Alapítvány ügyvezető elnöke adta át a díjat. Jung János elmesélte, jól ismerte Miskolczy Dezsőt tanárként, aztán kollégaként is.

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Azt is bevallotta, a Studium Alapítvány létrehozásakor az egyetemalapító Miskolczy Dezső nevét szerették volna adni a szervezetnek, de az akkori tanügyminisztérium nem fogadta el ezt, így lett Studium a neve.

Vass Levente adta át a Miskolczy Dezső-díjat Jung János professzornak • Fotó: Haáz Vince

Vass Levente adta át a Miskolczy Dezső-díjat Jung János professzornak

Fotó: Haáz Vince

Vass Levente a továbbiakban díjazta Abodi Csanád és Máté Fanni végzősöket is, akik az elmúlt években segítették az alapítvány munkáját.

A ballagók megkapták a MOGYE oktatók és a magyar tagozat munkáját segítő háttérintézmények díszoklevelét, majd az orvosi etika alapjait képező hippokratészi eskü letétele után a székely himnusz és a nemzeti imánk eléneklésével zárult az ünnepség.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Abodi Csanád és Máté Fanni végzősök alapítványi munkáját is elismerték • Fotó: Haáz Vince

Abodi Csanád és Máté Fanni végzősök alapítványi munkáját is elismerték

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Marosvásárhely
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