Nincs tülekedés az adó-visszaigénylésnél

Háromezernél több személy kérheti vissza a befizetett összeget Marosvásárhelyen
Fotó: Haáz Vince
Hetvenöt kérelmet nyújtottak be eddig Marosvásárhelyen a súlyos vagy fokozott fogyatékossággal élők adó-visszatérítésére. Az érintettek legfeljebb ezer lejt igényelhetnek vissza a befizetett adójukból, de a pénzt nem automatikusan utalják vissza.
2026. július 21., 14:402026. július 21., 14:40
2026. július 21., 14:452026. július 21., 14:45
A kormányzati intézkedések miatt Romániában országos szinten megszűnt a fogyatékkal élők lakás- és autóadó-mentessége. A többletterhek kompenzálására a marosvásárhelyi önkormányzat egy helyi támogatási formát hozott létre.
Visszaigényelhetik a befizetett helyi adójukat Marosvásárhelyen a fogyatékkal élők, illetve az egyes fokozatú rokkantak és törvényes képviselőik, legfeljebb ezer lejig. A támogatás nem jár automatikusan, azt kérni kell, és több feltételhez kötött.
Május végén fogadta el a marosvásárhelyi önkormányzat képviselő-testülete a fogyatékos személyek adójának visszatérítéséről szóló határozatot. Ennek értelmében a súlyos vagy fokozott fogyatékossággal élők, illetve az egyes fokozatú rokkantak, valamint ezek törvényes képviselői
Ez csak arra a lakóingatlanra és a hozzá tartozó telekre, illetve egy személygépkocsira befizetett adóra vonatkozik, amelynek ők a tulajdonosai vagy társtulajdonosai.
A marosvásárhelyi városháza honlapján közzétették a típuskérvényt és a hozzá csatolandó iratok jegyzékét. Az iratokat személyesen a szociális igazgatóság iktatójában lehet benyújtani, amely nem a városházán, hanem a Dózsa György utca 9. szám alatt működik, de online is el lehet küldeni a registratura@dastgmures.ro címre.
Akinek kérdése van, az a 0365-430859-es telefonszámon teheti fel.
A marosvásárhelyi városháza szociális igazgatóságának vezetője, Andreia Moraru a Székelyhonnak elmondta, hogy egyelőre nincs nagy érdeklődés az adó-visszatérítés iránt. Júniusban 23 kérvényt nyújtottak be, ezek összértéke 6684 lej volt,
Az eljárás szerint a beküldött kérvényt és a csatolt iratokat ellenőrzik, majd összevetik az adóügyi hivatal nyilvántartásával, és amennyiben minden előírásnak megfelel, jóváhagyják. A polgármester láttamozása után lehet visszautalni a befizetett összeget az érintetteknek. Mindeddig senki sem kapta még vissza a pénzt.
Az adóügyi hivatal korábbi tájékoztatása szerint 3577 személy jogosult az adó-visszaigénylésre Marosvásárhelyen.
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