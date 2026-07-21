Nincs tülekedés az adó-visszaigénylésnél

Háromezernél több személy kérheti vissza a befizetett összeget Marosvásárhelyen

Hetvenöt kérelmet nyújtottak be eddig Marosvásárhelyen a súlyos vagy fokozott fogyatékossággal élők adó-visszatérítésére. Az érintettek legfeljebb ezer lejt igényelhetnek vissza a befizetett adójukból, de a pénzt nem automatikusan utalják vissza.

Simon Virág 2026. július 21., 14:402026. július 21., 14:40 2026. július 21., 14:452026. július 21., 14:45

A kormányzati intézkedések miatt Romániában országos szinten megszűnt a fogyatékkal élők lakás- és autóadó-mentessége. A többletterhek kompenzálására a marosvásárhelyi önkormányzat egy helyi támogatási formát hozott létre. korábban írtuk Több ezren kaphatnak adó-visszatérítést Marosvásárhelyen Visszaigényelhetik a befizetett helyi adójukat Marosvásárhelyen a fogyatékkal élők, illetve az egyes fokozatú rokkantak és törvényes képviselőik, legfeljebb ezer lejig. A támogatás nem jár automatikusan, azt kérni kell, és több feltételhez kötött. Május végén fogadta el a marosvásárhelyi önkormányzat képviselő-testülete a fogyatékos személyek adójának visszatérítéséről szóló határozatot. Ennek értelmében a súlyos vagy fokozott fogyatékossággal élők, illetve az egyes fokozatú rokkantak, valamint ezek törvényes képviselői

ezer lejig visszaigényelhetik a befizetett adójukat.

Ez csak arra a lakóingatlanra és a hozzá tartozó telekre, illetve egy személygépkocsira befizetett adóra vonatkozik, amelynek ők a tulajdonosai vagy társtulajdonosai. Milyen iratokra van szükség? A marosvásárhelyi városháza honlapján közzétették a típuskérvényt és a hozzá csatolandó iratok jegyzékét. Az iratokat személyesen a szociális igazgatóság iktatójában lehet benyújtani, amely nem a városházán, hanem a Dózsa György utca 9. szám alatt működik, de online is el lehet küldeni a registratura@dastgmures.ro címre. Hirdetés Akinek kérdése van, az a 0365-430859-es telefonszámon teheti fel. Egyelőre nincs nagy érdeklődés A marosvásárhelyi városháza szociális igazgatóságának vezetője, Andreia Moraru a Székelyhonnak elmondta, hogy egyelőre nincs nagy érdeklődés az adó-visszatérítés iránt. Júniusban 23 kérvényt nyújtottak be, ezek összértéke 6684 lej volt,

júliusban pedig 52 iratcsomót kaptak, amelyek alapján 21 667 lejt kérnek vissza az érintettek.