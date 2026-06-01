Több ezren kaphatnak adó-visszatérítést Marosvásárhelyen

Visszakérhetik a befizetett helyi adójukat a fogyatékkal élők, de vannak feltételek

Visszakérhetik a befizetett helyi adójukat a fogyatékkal élők, de vannak feltételek

Fotó: Haáz Vince

Visszaigényelhetik a befizetett helyi adójukat Marosvásárhelyen a fogyatékkal élők, illetve az egyes fokozatú rokkantak és törvényes képviselőik, legfeljebb ezer lejig. A támogatás nem jár automatikusan, azt kérni kell, és több feltételhez kötött.

Simon Virág

2026. június 01., 16:322026. június 01., 16:32

2026. május 31., 11:572026. május 31., 11:57

Mint ismert, a Bolojan-kormány megszüntette a fogyatékos személyeknek biztosított adókedvezményeket, így idén nekik is be kell fizetniük az ingatlan-, telek- és gépkocsiadót.

Legfeljebb ezer lejig

A marosvásárhelyi tanácsosok csütörtöki ülésükön adó-visszatérítési lehetőséget szavaztak meg a fogyatékkal élők számára. A döntés értelmében

a súlyos vagy fokozott fogyatékossággal élők, illetve az egyes fokozatú rokkantak, valamint ezek törvényes képviselői ezer lejig visszaigényelhetik a befizetett adójukat.

Ez csak arra a lakóingatlanra és a hozzá tartozó telekre, illetve egy személygépkocsira befizetett adóra vonatkozik, amelynek ők a tulajdonosai vagy társtulajdonosai. Azért határozták meg ezt az összeget, mert egy átlagos, háromszobás tömbházlakás, a hozzá tartozó telek és egy 2000 cm³ hengerűrtartalmúnál nem nagyobb személygépkocsi éves adója megközelítőleg ekkora.

Feltételekhez kötött

Az elfogadott határozat leszögezi, hogy az intézkedés szociális-kompenzációs jellegű.

Az érintetteknek nem automatikusan utalják vissza az összeget, hanem ezt kérniük kell,

és feltétele a marosvásárhelyi lakóhely, valamint a helyi költségvetéssel szembeni kötelezettségek határidőben történő teljesítése. Ez utóbbi azt jelenti, hogy március végéig ki kellett fizetniük az évi adójuk legalább felét, szeptember végéig pedig a másik felét.

Szövérfi László, a városi adóügyi igazgatóság vezetőjen a Székelyhonnak elmondta, a nyilvántartásuk szerint a városban 3577 adófizető kérheti e határozat alapján a visszatérítést. A típusnyomtatványt és a szükséges iratok jegyzékét a következő napokban teszik közzé a városháza honlapján.

Marosszék Marosvásárhely
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. május 30., szombat

Bálázógép gyulladt ki Marosbogáton

Bálázógép kapott lángra szombaton este Marosbogáton, de szerencsére csak anyagi kár keletkezett – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.

2026. május 30., szombat

Tolvajokat vettek őrizetbe Ákosfalván

Két, összesen hatezer lej értékű áramgenerátort tulajdonított el Kibéden az a két Ákosfalva községbeli férfi, akiket pénteken 24 órás őrizetbe vettek a hatóságok – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. május 30., szombat

Kerítéseket rongált egy medve szombaton reggel Mezőbergenyében

Több portára is betört, ahol kerítéseket rongált meg egy medve szombaton reggel a Marosvásárhelyhez közeli Mezőbergenyében – közölte Mezőpanit község polgármestere.

2026. május 30., szombat

Ha kerékpároznánk, legyen nálunk medveriasztó spray

Fedett padokat és információs táblákat helyeztek ki a Marosvásárhely melletti Kincses-dombok kerékpáros útvonal mentén. A hegyimentők figyelmeztetnek: a kirándulók és a biciklizők legyenek óvatosak és legyen náluk medveriasztó spray.

2026. május 29., péntek

Italozás után bántalmazta falustársát, előzetesbe került

Harminc napra előzetes letartóztatásba helyeztek egy mezőméhesi férfit, miután alkoholfogyasztást követően szóváltásba keveredett egy falustársával, akit a gyanú szerint többször megütött.

2026. május 29., péntek

Hatvankilenc millió eurót fizet a Romgaz a vegyipari kombinátért

Aláírta a Romgaz azt a szerződést, amely alapján átvenné a marosvásárhelyi Azomureș kombinát termelési tevékenységét. Az ügylet célja a műtrágyagyártás újraindítása, de a lezáráshoz még több jóváhagyásra is szükség van.

2026. május 29., péntek

A cukorbetegségről és korszerű terápiás lehetőségeiről beszélgetnek

Hazai és magyarországi diabetológusokat tömörítő konferenciát szerveznek Nyárádszentlászlón, idén a cukorbetegség neuropszichológiai vonatkozásaira és a korszerű terápiás lehetőségekre koncentrálnak.

2026. május 29., péntek

Önkénteseket toboroz az Erdélyi Hagyományok Háza

A rendezvényszervezés, a kommunikáció és a kulturális menedzsment iránt érdeklődő fiatalokat toboroz az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány marosvásárhelyi fiókja.

2026. május 28., csütörtök

A lakók tiltakozása ellenére célegyenesben az új Maros-híd terve

Bekiabálásokkal tarkított tanácsülésen fogadta el a marosvásárhelyi képviselő-testület a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híd megépítéséhez szükséges határozatot. A projekt így célegyenesbe ért, következhet a támogatási szerződés aláírása.

2026. május 27., szerda

A mentők már nem tudtak segíteni a patakba esett férfin

Patakba esett egy 68 éves ember a Gyulakuta községhez tartozó Havadtőn. A férfi testét kiemelték a vízből, de az életét nem tudták megmenteni.

