Több ezren kaphatnak adó-visszatérítést Marosvásárhelyen

Visszakérhetik a befizetett helyi adójukat a fogyatékkal élők, de vannak feltételek
Fotó: Haáz Vince
Visszaigényelhetik a befizetett helyi adójukat Marosvásárhelyen a fogyatékkal élők, illetve az egyes fokozatú rokkantak és törvényes képviselőik, legfeljebb ezer lejig. A támogatás nem jár automatikusan, azt kérni kell, és több feltételhez kötött.
2026. június 01., 16:322026. június 01., 16:32
2026. május 31., 11:572026. május 31., 11:57
Mint ismert, a Bolojan-kormány megszüntette a fogyatékos személyeknek biztosított adókedvezményeket, így idén nekik is be kell fizetniük az ingatlan-, telek- és gépkocsiadót.
A marosvásárhelyi tanácsosok csütörtöki ülésükön adó-visszatérítési lehetőséget szavaztak meg a fogyatékkal élők számára. A döntés értelmében
Ez csak arra a lakóingatlanra és a hozzá tartozó telekre, illetve egy személygépkocsira befizetett adóra vonatkozik, amelynek ők a tulajdonosai vagy társtulajdonosai. Azért határozták meg ezt az összeget, mert egy átlagos, háromszobás tömbházlakás, a hozzá tartozó telek és egy 2000 cm³ hengerűrtartalmúnál nem nagyobb személygépkocsi éves adója megközelítőleg ekkora.
Az elfogadott határozat leszögezi, hogy az intézkedés szociális-kompenzációs jellegű.
és feltétele a marosvásárhelyi lakóhely, valamint a helyi költségvetéssel szembeni kötelezettségek határidőben történő teljesítése. Ez utóbbi azt jelenti, hogy március végéig ki kellett fizetniük az évi adójuk legalább felét, szeptember végéig pedig a másik felét.
Szövérfi László, a városi adóügyi igazgatóság vezetőjen a Székelyhonnak elmondta, a nyilvántartásuk szerint a városban 3577 adófizető kérheti e határozat alapján a visszatérítést. A típusnyomtatványt és a szükséges iratok jegyzékét a következő napokban teszik közzé a városháza honlapján.
