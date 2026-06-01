Több ezren kaphatnak adó-visszatérítést Marosvásárhelyen

Visszakérhetik a befizetett helyi adójukat a fogyatékkal élők, de vannak feltételek

Visszaigényelhetik a befizetett helyi adójukat Marosvásárhelyen a fogyatékkal élők, illetve az egyes fokozatú rokkantak és törvényes képviselőik, legfeljebb ezer lejig. A támogatás nem jár automatikusan, azt kérni kell, és több feltételhez kötött.

Simon Virág 2026. június 01., 16:322026. június 01., 16:32 2026. május 31., 11:572026. május 31., 11:57

Mint ismert, a Bolojan-kormány megszüntette a fogyatékos személyeknek biztosított adókedvezményeket, így idén nekik is be kell fizetniük az ingatlan-, telek- és gépkocsiadót. Legfeljebb ezer lejig A marosvásárhelyi tanácsosok csütörtöki ülésükön adó-visszatérítési lehetőséget szavaztak meg a fogyatékkal élők számára. A döntés értelmében Hirdetés

a súlyos vagy fokozott fogyatékossággal élők, illetve az egyes fokozatú rokkantak, valamint ezek törvényes képviselői ezer lejig visszaigényelhetik a befizetett adójukat.

Ez csak arra a lakóingatlanra és a hozzá tartozó telekre, illetve egy személygépkocsira befizetett adóra vonatkozik, amelynek ők a tulajdonosai vagy társtulajdonosai. Azért határozták meg ezt az összeget, mert egy átlagos, háromszobás tömbházlakás, a hozzá tartozó telek és egy 2000 cm³ hengerűrtartalmúnál nem nagyobb személygépkocsi éves adója megközelítőleg ekkora. Feltételekhez kötött Az elfogadott határozat leszögezi, hogy az intézkedés szociális-kompenzációs jellegű.

Az érintetteknek nem automatikusan utalják vissza az összeget, hanem ezt kérniük kell,