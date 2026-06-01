Folytatódik a dűlők kataszteri felmérése Gyergyószentmiklóson 

Folytatódik Gyergyószentmiklós külterületeinek általános kataszteri felmérése: június 2. és 5. között több dűlőben és az ipari zóna belterületein végeznek helyszíni méréseket.

A helyszíni mérések

június 2–3-án a 85-ös és 86-os dűlőkben, Domokos és Csobotloka térségében,

június 4-én a 108-as dűlőben (Mocsár),

június 5-én a 115-ös dűlőben (Göröcs), valamint az ipari zóna belterületein zajlanak.

A találkozók reggel 9 órakor kezdődnek a kijelölt helyszíneken.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatokat a SC Toposervice Kft. szakemberei végzik, akik a következő napokban több külterületi övezetben végeznek helyszíni méréseket a parcellázási tervek elkészítése érdekében.

Az önkormányzat arra kéri az érintett földtulajdonosokat és területhasználókat, hogy működjenek együtt a szakemberekkel, vegyenek részt a területek azonosításában, valamint a kataszteri nyilvántartásba vétel után ellenőrizzék a kifüggesztett térképeket, és jelezzék az esetleges eltéréseket.