Folytatódik a dűlők kataszteri felmérése Gyergyószentmiklóson 

Képünk illusztráció
Fotó: Pál Árpád
Folytatódik Gyergyószentmiklós külterületeinek általános kataszteri felmérése: június 2. és 5. között több dűlőben és az ipari zóna belterületein végeznek helyszíni méréseket.
A helyszíni mérések
június 2–3-án a 85-ös és 86-os dűlőkben, Domokos és Csobotloka térségében,
június 4-én a 108-as dűlőben (Mocsár),
június 5-én a 115-ös dűlőben (Göröcs), valamint az ipari zóna belterületein zajlanak.
A találkozók reggel 9 órakor kezdődnek a kijelölt helyszíneken.
Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatokat a SC Toposervice Kft. szakemberei végzik, akik a következő napokban több külterületi övezetben végeznek helyszíni méréseket a parcellázási tervek elkészítése érdekében.
Az önkormányzat arra kéri az érintett földtulajdonosokat és területhasználókat, hogy működjenek együtt a szakemberekkel, vegyenek részt a területek azonosításában, valamint a kataszteri nyilvántartásba vétel után ellenőrizzék a kifüggesztett térképeket, és jelezzék az esetleges eltéréseket.
A felméréssel kapcsolatos további információk és az aktuális ütemezés az önkormányzat Facebook-oldalán érhetők el.
A gyergyószentmiklósi külterületek ütemezett kataszteri nyilvántartásba vétele 2014 óta tart. Az önkormányzat adatai szerint eddig 3607 telekkönyvet rendeztek, ami közel 2000 hektárnyi területet érintett.
Kötelező megszorítások és fejlesztések egyszerre határozzák meg Gyergyóremete, Gyergyóalfalu és Gyergyócsomafalva idei költségvetését. A beruházások folytatódnak, de a működtetés egyre nehezebb.
Elkerüli a kihelyezett csapdát a Gyergyószentmiklós üdülőövezetében korábban rendszeresen megforduló medve. Az állatot a csapda kihelyezése után látták ugyan a helyszínen, de elfogni egyelőre nem sikerült.
Bírósági ügyére való tekintettel nem hagyták jóvá Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának alelnöke jelölését az RMDSZ gyergyószéki szervezetének élére. Helyette Bende Sándor parlamenti képviselő dossziéját fogadták el.
Járműre dőlt egy fa szombaton délután a Gyergyóalfalu községhez tartozó Borzonton, a 13B jelzésű országúton – közölte a Hargita megyei katasztrófavédelem.
Csaknem minden este megjelennek a nagyvadak a gyergyószentmiklósi 4-es Motel közelében. A Ro-Alert riasztásoknak nem várt következménye is lett: valóságos „katasztrófaturizmus” indult el a környéken.
Sportrendezvényekkel, hagyományőrző és kultúrprogramokkal, koncertekkel zajlanak a XXIV. Gyergyóalfalvi Napok május 27–31. között.
Nyári Ifjúsági Színpad programsorozat indul a Tarisznyás Márton Múzeum udvarán szombaton, új kulturális és közösségi térrel gazdagodik Gyergyószentmiklós. Május 30. és szeptember 27. között mintegy ötven esemény várja az érdeklődőket.
Lezárják a Szabadság tér egy szakaszát, és több utcában is forgalomkorlátozásokra kell számítani Gyergyószentmiklóson a szennyvízhálózat bővítéséhez kapcsolódó munkálatok és úthelyreállítás miatt az elkövetkező hetekben.
A Boldogasszony Zarándokvonattal érkezett nyolcszáz zarándok és hasonló számú gyergyószentmiklósi vett részt vasárnap a szabadtéri pünkösdi ünnepi szentmisén a városközpontban. Az esemény résztvevője volt Sulyok Tamás köztársasági elnök is.
Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.
szóljon hozzá!