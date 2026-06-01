Folytatódik a dűlők kataszteri felmérése Gyergyószentmiklóson 

Képünk illusztráció • Fotó: Pál Árpád

Képünk illusztráció

Fotó: Pál Árpád

Folytatódik Gyergyószentmiklós külterületeinek általános kataszteri felmérése: június 2. és 5. között több dűlőben és az ipari zóna belterületein végeznek helyszíni méréseket.

Gergely Imre

2026. június 01., 17:132026. június 01., 17:13

A helyszíni mérések

  • június 2–3-án a 85-ös és 86-os dűlőkben, Domokos és Csobotloka térségében,

  • június 4-én a 108-as dűlőben (Mocsár),

  • június 5-én a 115-ös dűlőben (Göröcs), valamint az ipari zóna belterületein zajlanak.

A találkozók reggel 9 órakor kezdődnek a kijelölt helyszíneken.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatokat a SC Toposervice Kft. szakemberei végzik, akik a következő napokban több külterületi övezetben végeznek helyszíni méréseket a parcellázási tervek elkészítése érdekében.

Az önkormányzat arra kéri az érintett földtulajdonosokat és területhasználókat, hogy működjenek együtt a szakemberekkel, vegyenek részt a területek azonosításában, valamint a kataszteri nyilvántartásba vétel után ellenőrizzék a kifüggesztett térképeket, és jelezzék az esetleges eltéréseket.

A tulajdonosokat kérik, hogy a mérésekre vigyék magukkal a tulajdonjogot igazoló dokumentumokat.

A felméréssel kapcsolatos további információk és az aktuális ütemezés az önkormányzat Facebook-oldalán érhetők el.

A gyergyószentmiklósi külterületek ütemezett kataszteri nyilvántartásba vétele 2014 óta tart. Az önkormányzat adatai szerint eddig 3607 telekkönyvet rendeztek, ami közel 2000 hektárnyi területet érintett.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. június 01., hétfő

Megszorítások és beruházások között egyensúlyoznak a gyergyószéki községek

Kötelező megszorítások és fejlesztések egyszerre határozzák meg Gyergyóremete, Gyergyóalfalu és Gyergyócsomafalva idei költségvetését. A beruházások folytatódnak, de a működtetés egyre nehezebb.

Hiába várják a vadászok, elkerüli a csapdát a medve Gyergyószentmiklóson

Elkerüli a kihelyezett csapdát a Gyergyószentmiklós üdülőövezetében korábban rendszeresen megforduló medve. Az állatot a csapda kihelyezése után látták ugyan a helyszínen, de elfogni egyelőre nem sikerült.

Nem vezetheti Barti az RMDSZ gyergyószéki szervezetét

Bírósági ügyére való tekintettel nem hagyták jóvá Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának alelnöke jelölését az RMDSZ gyergyószéki szervezetének élére. Helyette Bende Sándor parlamenti képviselő dossziéját fogadták el.

Autóra dőlt egy fa Borzonton

Járműre dőlt egy fa szombaton délután a Gyergyóalfalu községhez tartozó Borzonton, a 13B jelzésű országúton – közölte a Hargita megyei katasztrófavédelem.

„Tucatjával jöttek az autók, mindenki medvét akart látni”

Csaknem minden este megjelennek a nagyvadak a gyergyószentmiklósi 4-es Motel közelében. A Ro-Alert riasztásoknak nem várt következménye is lett: valóságos „katasztrófaturizmus” indult el a környéken.

Alfalvi Napok Gyergyóalfaluban

Sportrendezvényekkel, hagyományőrző és kultúrprogramokkal, koncertekkel zajlanak a XXIV. Gyergyóalfalvi Napok május 27–31. között.

Programokkal teli nyári hétvégék jönnek Gyergyószentmiklóson

Nyári Ifjúsági Színpad programsorozat indul a Tarisznyás Márton Múzeum udvarán szombaton, új kulturális és közösségi térrel gazdagodik Gyergyószentmiklós. Május 30. és szeptember 27. között mintegy ötven esemény várja az érdeklődőket.

Szennyvízhálózat-bővítési munkálatok miatt zárnak le útszakaszokat Gyergyószentmiklóson

Lezárják a Szabadság tér egy szakaszát, és több utcában is forgalomkorlátozásokra kell számítani Gyergyószentmiklóson a szennyvízhálózat bővítéséhez kapcsolódó munkálatok és úthelyreállítás miatt az elkövetkező hetekben.

Zarándokokkal és gyergyószentmiklósiakkal imádkozott együtt Sulyok Tamás

A Boldogasszony Zarándokvonattal érkezett nyolcszáz zarándok és hasonló számú gyergyószentmiklósi vett részt vasárnap a szabadtéri pünkösdi ünnepi szentmisén a városközpontban. Az esemény résztvevője volt Sulyok Tamás köztársasági elnök is.

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

