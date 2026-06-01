Áramszünet lesz több Hargita megyei településen

Előre tervezett karbantartási és hálózatfejlesztési munkálatok miatt több településen is szünetelni fog az áramszolgáltatás a következő napokban – közölte az Electrica áramszolgáltató vállalat.

Kedden 8 és 16 óra között szünetelni fog az áramszolgáltatás Csíkszeredában a Virgil Bădulescu tábornok utcában, a Hargita utcában a 122–160., illetve a 119–157. házszámok között, valamint a Vasfúvó utcában.

Ugyancsak kedden 8 és 14 óra között a 20 kV-os hálózaton végzett javítási munkálatok miatt Gyergyóalfalu területének jelentős részén is áramszünet várható.

Hirdetés

Szintén kedden Csíkmadarason a 129–154., valamint a 290–302. házszámok között élők számíthatnak áramszünetre 9 és 17 óra között.

Szerdán Csíkrákoson és Göröcsfalván a 188–193. házszámok között végeznek munkálatokat. Ezeken a helyeken 9 és 11 óra között lesz áramszünet.

Csíkszeredában szerdán a Gaál Mózes utca 6., 8., 10., 12. és 14. szám alatti ingatlanokat érinti a szolgáltatás kimaradása, 9 és 15 óra között.