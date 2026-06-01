Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Gyermeknap alkalmából üzent Nicușor Dan

• Fotó: Presidency

Fotó: Presidency

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nicușor Dan államelnök szerint a gyermeknap többet jelent egy örömteli pillanatnál, a társadalom elkötelezettségét jelenti egy olyan környezet megteremtése iránt, amelyben minden gyermek védelmet, odafigyelést, tiszteletet és bátorítást kap álmai követésére.

Székelyhon

2026. június 01., 18:312026. június 01., 18:31

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Facebookra írt hétfői bejegyzésében az államelnök boldog gyereknapot kívánt minden gyermeknek, és azt üzente nekik, hogy

legyen mindig önbizalmuk követni a szenvedélyeiket, és élvezni a világ felfedezésének örömét.

Dan ugyanakkor megemlítette, hogy a Cotroceni-palotában szervezett gyereknapi rendezvényeken több száz kiskorú vett részt.

Hirdetés

„Lelkesedésükkel és energiájukkal a gyerekek életre keltették a demokrácia és a párbeszéd e szimbolikus helyét. Akár rajzoltak, akár olvastak, akár színpadra álltak, hogy a befogadás és a szolidaritás üzenetét közvetítsék, a gyerekek emlékeztettek minket arra, mennyire fontos befektetni az oktatásba, az esélyegyenlőségbe és egy biztonságos környezetbe, ahol mindenki kibontakoztathatja a benne rejlő lehetőségeket” – írta még az Agerpres által idézett üzenetben Nicușor Dan.

Bolojan is üzent

Románia gyermekei megérdemlik, hogy egy olyan társadalomban nőjenek fel, amely biztonságot, oktatást, gondoskodást és lehetőséget kínál nekik álmaik beteljesítésére – üzente Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő a gyermeknap alkalmából. Bolojan szerint egy olyan országot kell felépíteni nekik, amelyben bíznak és amelyet nem akarnak elhagyni. „Ma, június 1-jén ünnepeljük a gyermekkort, azt az őszinte örömöt és reményt, amelyet minden gyermek hoz az életünkbe. Románia gyermekei megérdemlik, hogy egy olyan társadalomban nőjenek fel, amely biztonságot, oktatást, gondoskodást és álmaik megvalósításának lehetőségét kínálja számukra. Kötelességünk, hogy olyan országot építsünk számukra, amelyben megbízhatnak, és amelyben maradni, tanulni akarnak és sikeresek akarnak lenni. Boldog gyereknapot minden gyermeknek!” – olvasható a miniszterelnök Facebookra írt hétfői üzenetében.

Belföld Társadalom
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Vasárnapi medvejárás több településen
A tűzhelyen felejtette a készülő ételt, majd távozott otthonából
Kétszer is egyenlített, szétlövésekkel jutott negyeddöntőbe a magyar válogatott
Politikai háború: Sulyok Tamás szembemegy Magyar Péter ultimátumával
Nem Sepsiszentgyörgyre tért vissza Ștefănescu – hivatalos
Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Vasárnapi medvejárás több településen
Székelyhon

Vasárnapi medvejárás több településen
A tűzhelyen felejtette a készülő ételt, majd távozott otthonából
Székelyhon

A tűzhelyen felejtette a készülő ételt, majd távozott otthonából
Kétszer is egyenlített, szétlövésekkel jutott negyeddöntőbe a magyar válogatott
Székely Sport

Kétszer is egyenlített, szétlövésekkel jutott negyeddöntőbe a magyar válogatott
Politikai háború: Sulyok Tamás szembemegy Magyar Péter ultimátumával
Krónika

Politikai háború: Sulyok Tamás szembemegy Magyar Péter ultimátumával
Nem Sepsiszentgyörgyre tért vissza Ștefănescu – hivatalos
Székely Sport

Nem Sepsiszentgyörgyre tért vissza Ștefănescu – hivatalos
Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Nőileg

Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 01., hétfő

Két kisgyermek is megsérült a négy autót érintő tömegkarambolban

Egy felnőtt és két gyermek került kórházba hétfőn, miután négy személygépkocsi ütközött össze az 1-es országúton Felek (Avrig) Fenyőfalva (Bradu) felőli kijáratánál, Szeben megyében.

Két kisgyermek is megsérült a négy autót érintő tömegkarambolban
Két kisgyermek is megsérült a négy autót érintő tömegkarambolban
2026. június 01., hétfő

Két kisgyermek is megsérült a négy autót érintő tömegkarambolban
Hirdetés
2026. június 01., hétfő

Áramszünet lesz több Hargita megyei településen

Előre tervezett karbantartási és hálózatfejlesztési munkálatok miatt több településen is szünetelni fog az áramszolgáltatás a következő napokban – közölte az Electrica áramszolgáltató vállalat.

Áramszünet lesz több Hargita megyei településen
Áramszünet lesz több Hargita megyei településen
2026. június 01., hétfő

Áramszünet lesz több Hargita megyei településen
2026. június 01., hétfő

Szorongás, iskolai nyomás, párbeszéd hiánya – felmérték a serdülők fő problémáit

A World Vision Románia által megkérdezett tinédzserek közel negyede azt mondja, hogy a felnőttek ritkán vagy szinte soha nem hallgatják meg őket – derül ki szervezet gyermeknap alkalmából végzett felméréséből.

Szorongás, iskolai nyomás, párbeszéd hiánya – felmérték a serdülők fő problémáit
Szorongás, iskolai nyomás, párbeszéd hiánya – felmérték a serdülők fő problémáit
2026. június 01., hétfő

Szorongás, iskolai nyomás, párbeszéd hiánya – felmérték a serdülők fő problémáit
2026. június 01., hétfő

Sulyok Tamás „politikai zsákmányszerzésnek” tartja az eltávolítására tett kísérletet

Az államfő szerint az eltávolítása hatással lehet a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is.

Sulyok Tamás „politikai zsákmányszerzésnek” tartja az eltávolítására tett kísérletet
Sulyok Tamás „politikai zsákmányszerzésnek” tartja az eltávolítására tett kísérletet
2026. június 01., hétfő

Sulyok Tamás „politikai zsákmányszerzésnek” tartja az eltávolítására tett kísérletet
Hirdetés
2026. június 01., hétfő

Árvízveszély: elsőfokú készültség több székelyföldi folyón

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el hétfőn az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyó vízgyűjtő területére.

Árvízveszély: elsőfokú készültség több székelyföldi folyón
Árvízveszély: elsőfokú készültség több székelyföldi folyón
2026. június 01., hétfő

Árvízveszély: elsőfokú készültség több székelyföldi folyón
2026. június 01., hétfő

Országos kampány indul a vízbefulladásos balesetek megelőzésére

A vízbefulladásos balesetek megelőzését, valamint a felelős magatartás erősítését célzó országos kampányt indít június 1. és augusztus 31. között az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU).

Országos kampány indul a vízbefulladásos balesetek megelőzésére
Országos kampány indul a vízbefulladásos balesetek megelőzésére
2026. június 01., hétfő

Országos kampány indul a vízbefulladásos balesetek megelőzésére
2026. június 01., hétfő

Viharos nyárkezdet: felhőszakadásokra, jégesőre és szélre figyelmeztetnek Székelyföldön is

Jelentős mennyiségű csapadékra és szélviharokra adtak ki figyelmeztetést hétfőn a meteorológusok; a riasztás 21 megyében – köztük a székelyföldiekben – érvényes a nap folyamán.

Viharos nyárkezdet: felhőszakadásokra, jégesőre és szélre figyelmeztetnek Székelyföldön is
Viharos nyárkezdet: felhőszakadásokra, jégesőre és szélre figyelmeztetnek Székelyföldön is
2026. június 01., hétfő

Viharos nyárkezdet: felhőszakadásokra, jégesőre és szélre figyelmeztetnek Székelyföldön is
Hirdetés
2026. június 01., hétfő

Magyar Péter: módosítjuk az alaptörvényt a köztársasági elnök leváltására

Ha Sulyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt – mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten, a Sándor-palota előtt tartott sajtótájékoztatóján.

Magyar Péter: módosítjuk az alaptörvényt a köztársasági elnök leváltására
Magyar Péter: módosítjuk az alaptörvényt a köztársasági elnök leváltására
2026. június 01., hétfő

Magyar Péter: módosítjuk az alaptörvényt a köztársasági elnök leváltására
2026. június 01., hétfő

Védelmi miniszter: a galaci tömbházra zuhant drón elindításáért Oroszországot terheli a felelősség

Függetlenül attól, hogy a drónt eltérítették-e vagy sem, Moszkvát terheli a felelősség, ha egy Oroszországból indított drón Románia területére jut – jelentette ki vasárnap este Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter.

Védelmi miniszter: a galaci tömbházra zuhant drón elindításáért Oroszországot terheli a felelősség
Védelmi miniszter: a galaci tömbházra zuhant drón elindításáért Oroszországot terheli a felelősség
2026. június 01., hétfő

Védelmi miniszter: a galaci tömbházra zuhant drón elindításáért Oroszországot terheli a felelősség
2026. május 31., vasárnap

Sulyok Tamás: továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet

Továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet – jelentette ki az államfő vasárnap este a Facebookon közzétett videójában.

Sulyok Tamás: továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet
Sulyok Tamás: továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet
2026. május 31., vasárnap

Sulyok Tamás: továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!