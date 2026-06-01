Gyermeknap alkalmából üzent Nicușor Dan

Nicușor Dan államelnök szerint a gyermeknap többet jelent egy örömteli pillanatnál, a társadalom elkötelezettségét jelenti egy olyan környezet megteremtése iránt, amelyben minden gyermek védelmet, odafigyelést, tiszteletet és bátorítást kap álmai követésére.

Székelyhon 2026. június 01., 18:312026. június 01., 18:31

Facebookra írt hétfői bejegyzésében az államelnök boldog gyereknapot kívánt minden gyermeknek, és azt üzente nekik, hogy

legyen mindig önbizalmuk követni a szenvedélyeiket, és élvezni a világ felfedezésének örömét.

Dan ugyanakkor megemlítette, hogy a Cotroceni-palotában szervezett gyereknapi rendezvényeken több száz kiskorú vett részt. Hirdetés „Lelkesedésükkel és energiájukkal a gyerekek életre keltették a demokrácia és a párbeszéd e szimbolikus helyét. Akár rajzoltak, akár olvastak, akár színpadra álltak, hogy a befogadás és a szolidaritás üzenetét közvetítsék, a gyerekek emlékeztettek minket arra, mennyire fontos befektetni az oktatásba, az esélyegyenlőségbe és egy biztonságos környezetbe, ahol mindenki kibontakoztathatja a benne rejlő lehetőségeket” – írta még az Agerpres által idézett üzenetben Nicușor Dan.