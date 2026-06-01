Gyermeknap alkalmából üzent Nicușor Dan

Fotó: Presidency
Nicușor Dan államelnök szerint a gyermeknap többet jelent egy örömteli pillanatnál, a társadalom elkötelezettségét jelenti egy olyan környezet megteremtése iránt, amelyben minden gyermek védelmet, odafigyelést, tiszteletet és bátorítást kap álmai követésére.
Facebookra írt hétfői bejegyzésében az államelnök boldog gyereknapot kívánt minden gyermeknek, és azt üzente nekik, hogy
Dan ugyanakkor megemlítette, hogy a Cotroceni-palotában szervezett gyereknapi rendezvényeken több száz kiskorú vett részt.
„Lelkesedésükkel és energiájukkal a gyerekek életre keltették a demokrácia és a párbeszéd e szimbolikus helyét. Akár rajzoltak, akár olvastak, akár színpadra álltak, hogy a befogadás és a szolidaritás üzenetét közvetítsék, a gyerekek emlékeztettek minket arra, mennyire fontos befektetni az oktatásba, az esélyegyenlőségbe és egy biztonságos környezetbe, ahol mindenki kibontakoztathatja a benne rejlő lehetőségeket” – írta még az Agerpres által idézett üzenetben Nicușor Dan.
Bolojan is üzent
Románia gyermekei megérdemlik, hogy egy olyan társadalomban nőjenek fel, amely biztonságot, oktatást, gondoskodást és lehetőséget kínál nekik álmaik beteljesítésére – üzente Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő a gyermeknap alkalmából. Bolojan szerint egy olyan országot kell felépíteni nekik, amelyben bíznak és amelyet nem akarnak elhagyni. „Ma, június 1-jén ünnepeljük a gyermekkort, azt az őszinte örömöt és reményt, amelyet minden gyermek hoz az életünkbe. Románia gyermekei megérdemlik, hogy egy olyan társadalomban nőjenek fel, amely biztonságot, oktatást, gondoskodást és álmaik megvalósításának lehetőségét kínálja számukra. Kötelességünk, hogy olyan országot építsünk számukra, amelyben megbízhatnak, és amelyben maradni, tanulni akarnak és sikeresek akarnak lenni. Boldog gyereknapot minden gyermeknek!” – olvasható a miniszterelnök Facebookra írt hétfői üzenetében.
