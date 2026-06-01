Év végére szerkezetkész lehet a sepsiszentgyörgyi jégcsarnok 

Halad a sepsiszentgyörgyi jégcsarnok építése: a falak már jól kirajzolják az épület körvonalait, év végére elkészülhet a teljes szerkezet, télen pedig a belső munkálatok is elkezdődhetnek. Ha a finanszírozás is zavartalan marad, jövőre lezárulhat a beruházás.

Bodor Tünde 2026. június 01., 19:002026. június 01., 19:00

Jakab Barna városmenedzser elmondta, egy Beszterce-Naszód megyei cég dolgozik a helyszínen, és fennakadások nélkül folynak a munkák. Miután az alapot különleges módszerekkel stabilizálták – tömörített kavicsoszlopokkal növelték meg a teherbírását –, már az építmény körvonalait is jól kirajzolják a falak.

Év végére elkészülhet a teljes szerkezet, télen pedig már a belső munkálatok is elkezdődhetnek.

Ha minden jól megy, és a finanszírozó, az Országos Befektetési Társaság (CNI) is fizeti a számlákat, jövő évben pont kerülhet a beruházás végére. A létesítmény nemcsak a mindennapi korcsolyázásnak és sportolásnak ad majd teret, hanem nemzetközi tornák megrendezésére is alkalmas lesz, így a város felkerülhet a nemzetközi sportélet térképére is.

Ami igazán különlegessé teszi: a létesítményben egy korszerű orvosi központ is helyet kap.

Olyan szakrendelőkkel, ahol a mozgásszervi problémák, sportsérülések és balesetek kezelése a legmodernebb körülmények között történhet. Ugyanitt a sportolók felkészülhetnek, és biztonságosan térhetnek vissza a pályára egy sérülés után” – írta Antal Árpád polgármester közösségi oldalán.

A több mint 200 millió lejes beruházás szinte teljese egészében kormányforrásokból valósul meg Fotó: Antal Árpád/Facebook

A jégcsarnokban ugyanakkor médiaterem, büfé és edzőterem is lesz. Az épület összesen csaknem 12 ezer négyzetméter hasznos felülettel rendelkezik majd.

A beruházás összértéke több mint 200 millió lej,