Év végére szerkezetkész lehet a sepsiszentgyörgyi jégcsarnok 

Csaknem 12 ezer négyzetméter hasznos felülettel rendelkezik majd a sportlétesítmény • Fotó: Antal Árpád/Facebook

Halad a sepsiszentgyörgyi jégcsarnok építése: a falak már jól kirajzolják az épület körvonalait, év végére elkészülhet a teljes szerkezet, télen pedig a belső munkálatok is elkezdődhetnek. Ha a finanszírozás is zavartalan marad, jövőre lezárulhat a beruházás.

Bodor Tünde

2026. június 01., 19:002026. június 01., 19:00

Jakab Barna városmenedzser elmondta, egy Beszterce-Naszód megyei cég dolgozik a helyszínen, és fennakadások nélkül folynak a munkák. Miután az alapot különleges módszerekkel stabilizálták – tömörített kavicsoszlopokkal növelték meg a teherbírását –, már az építmény körvonalait is jól kirajzolják a falak.

Év végére elkészülhet a teljes szerkezet, télen pedig már a belső munkálatok is elkezdődhetnek.

Ha minden jól megy, és a finanszírozó, az Országos Befektetési Társaság (CNI) is fizeti a számlákat, jövő évben pont kerülhet a beruházás végére.

A létesítmény nemcsak a mindennapi korcsolyázásnak és sportolásnak ad majd teret, hanem nemzetközi tornák megrendezésére is alkalmas lesz, így a város felkerülhet a nemzetközi sportélet térképére is.

Idézet
Ami igazán különlegessé teszi: a létesítményben egy korszerű orvosi központ is helyet kap.

Olyan szakrendelőkkel, ahol a mozgásszervi problémák, sportsérülések és balesetek kezelése a legmodernebb körülmények között történhet. Ugyanitt a sportolók felkészülhetnek, és biztonságosan térhetnek vissza a pályára egy sérülés után” – írta Antal Árpád polgármester közösségi oldalán.

A több mint 200 millió lejes beruházás szinte teljese egészében kormányforrásokból valósul meg • Fotó: Antal Árpád/Facebook Galéria

A jégcsarnokban ugyanakkor médiaterem, büfé és edzőterem is lesz. Az épület összesen csaknem 12 ezer négyzetméter hasznos felülettel rendelkezik majd.

A beruházás összértéke több mint 200 millió lej,

amelynek csak töredéke terheli a sepsiszentgyörgyi önkormányzatot.

A legközelebbi nagy versenyt, a 2027-es ifjúsági téli olimpiai fesztivált jövő februárban még a Sepsi Arénában szervezik meg, ahol újra jégpályává alakítják a küzdőteret, mint 2025 februárjában, a jégkorong-világbajnokság megrendezésekor.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

2026. május 30., szombat

Víz és halak híján elúszni látszik a terv

Egyre nehezebb fenntartani egykori állapotában Háromszék egyik legvonzóbb látványosságát, a rétyi tavat. Sziszifuszi munkának bizonyult a tó újratöltése, és halakat sem sikerült telepíteni. Sőt, a tóparti vendéglő felújítása sem halad a tervek szerint.

2026. május 30., szombat

Csak másnap reggelre tudták eloltani a tüzet a rétyi fűrészüzemnél

Szombaton reggelre sikerült csak eloltani a tüzet, amely pénteken délután keletkezett a rétyi fűrészüzemnél. Az eset során szerencsére senki sem sérült meg, de jelentős mennyiségű fűrészpor égett el – közölte a Kovászna megyei katasztrófavédelem.

2026. május 29., péntek

Tűz ütött ki a rétyi fűrészüzemnél, füst nehezíti a közlekedést

Meggyulladt és erősen füstöl három fűrészporrakás a rétyi fűrészüzemnél péntek délután. A sűrű füst miatt a 11-es országúton, Maksa környékén nehézkessé vált a közlekedés.

2026. május 29., péntek

Gyermekbirodalom Sepsiszentgyörgy főterén

Június 1-jén ismét a gyermekek vehetik birtokukba Sepsiszentgyörgy főterét és az Erzsébet parkot, ahol sok színes programmal várják őket.

2026. május 28., csütörtök

Indulnak a kisajátítások, hogy elérjék az autópályát

Hamarosan megkezdődik Sepsiszentgyörgyön a telkek és ingatlanok kisajátítása, hogy a majdani A13-as autópályával összekötő szakaszt megépíthesse a város. A bekötőút tervét mutatták be a csütörtöki tanácsülésen.

2026. május 28., csütörtök

Drónnal keresik a Bodok körül tanyázó anyamedvét és négy bocsát

Egyelőre nem tett kárt a gazdaságokban, és emberekre sem támadt a medve, de nem szeretnék megvárni, hogy baj történjen – jelentette ki Bodok község polgármestere. Az anyamedvét és négy bocsát szemmel tartják, szükség esetén csapdát is állítanak.

2026. május 28., csütörtök

Ellopta a biciklit a kölcsönzőből, majd tíz kilométerrel arrébb szabadult meg tőle

Szigorúbb büntetéseket vezetnének be a közvagyon rongálóival szemben Sepsiszentgyörgyön, miután a Sepsi Bike kerékpárkölcsönző biciklijeit is többen megrongálták. Egy felhasználó a megfigyelő kamerát elfordítva vitte el az egyik kerékpárt.

2026. május 28., csütörtök

Alig avatták fel Petőfi emlékművét, máris Eminescu-szobrot követel a románok civil fóruma

Most, hogy Petőfi Sándor szobrát felavatták, a románok civil fóruma szerint időszerű lenne egy Mihai Eminescut ábrázoló bronzszobor felállítása is Sepsiszentgyörgy központjában. Nem ez az első alkalom, hogy kérésükkel a városházához fordulnak.

2026. május 26., kedd

Három rosszullét is elég a tömeges ételmérgezéshez

Tömeges ételmérgezésnek minősül már az is, ha három ember lesz rosszul ugyanattól az ételtől, még akkor is, ha a laborvizsgálatok nem mutatnak ki kórokozót – közölte a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője.

2026. május 26., kedd

Amire jut pénz, és amire már nem – elfogadták Barót idei költségvetését

A város legeredményesebb esztendője volt a tavalyi, idén azonban megszorításokra kényszerülnek Baróton. A működési költségek jelentősen mérséklődnek, a beruházások esetében pedig elsőbbséget élveznek a befejezés előtt álló, határidős projektek.

