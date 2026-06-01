Két kisgyermek is megsérült a négy autót érintő tömegkarambolban

Egy felnőtt és két gyermek került kórházba hétfőn, miután négy személygépkocsi ütközött össze az 1-es országúton Felek (Avrig) Fenyőfalva (Bradu) felőli kijáratánál, Szeben megyében.

2026. június 01., 18:18

A megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint – melyet az Agerpres idéz – a négy autóban összesen 13 ember ült, hat kiskorú és hét felnőtt. A hatóságok életbe léptették a tömegbaleseti protokollt, és a forgalmat mindkét menetirányban lezárták. A katasztrófavédelem szerint a legtöbb személyt a helyszínen megvizsgálták és ellátták a kiérkező mentőcsapatok, és három személyt a nagyszebeni sürgősségi kórházba szállítottak.

Egy 8 éves fiúcska koponyasérülést, és több zúzódást szenvedett, egy kétéves kislánynak a lábán vannak zúzódások, utóbbit a pánikroham tüneteivel diagnosztizált 33 éves édesanyjával együtt vitték kórházba.