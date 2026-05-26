Halálos szekérbaleset történt Székelyszentkirályon

Fotó: László Ildikó
Egy autó és egy szekeres ütközött hétfőn este Székelyszentkirály határában, a baleset következtében egy személy elhunyt – erősítette meg lapunknak a község polgármestere.
2026. május 26., 10:09
Nem tudott részleteket az esetről Kovács Árpád oroszhegyi polgármester sem, ám az ütközés tényét megerősítette a Székelyhon megkeresésére. Információi szerint a szekéren ülő férfit kórházba szállították az esetet követően, de az életét már nem lehetett megmenteni.
Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat igazgatója a baleset kapcsán a Székelyhonnak elmondta, hogy súlyos mellkasi és koponyatraumákkal szállítottak be kedden este egy férfit a székelyudvarhelyi kórházba. Felmerült, hogy a Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórházba szállítsák tovább az áldozatot, ám sajnos ehhez nem volt megfelelő az állapota. Végül a sérült kedden hajnalban elhunyt.
Frontálisan ütközött egy autó és egy lovasszekér hétfőn este Oroszhegy és Székelyszentkirály között, a 134C jelzésű megyei úton. A lovas szekeret irányító 36 éves férfit kórházba szállították, ahol később elhunyt.
