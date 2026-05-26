Halálos szekérbaleset történt Székelyszentkirályon

Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat igazgatója a baleset kapcsán a Székelyhonnak elmondta, hogy súlyos mellkasi és koponyatraumákkal szállítottak be kedden este egy férfit a székelyudvarhelyi kórházba. Felmerült, hogy a Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórházba szállítsák tovább az áldozatot, ám sajnos ehhez nem volt megfelelő az állapota. Végül a sérült kedden hajnalban elhunyt.