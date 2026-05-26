Milyen, amikor az egészségügyi ellátás nem csak szaktudással, hanem érző lélekkel, soha ki nem apadó fejlődési vággyal párosul? Mit tehetünk azért, hogy gyermekeink orvosoktól való félelmét feloldhassuk? A csíkszeredai származású Glászné Geréd Eszterrel, a Glász Med Kft., az Eszter Sebcentrum tulajdonosával, valamint a Dr. Misszió Mackó projekt megálmodójával beszélgettünk.

Támogatói tartalom 2026. május 26., 08:302026. május 26., 08:30

– Honnan indul az Eszter Sebcentrum története? Milyen céltűzésekkel indítottad el első vállalkozásodat? – Vannak történetek, amelyek nem egy nagy pillanattal kezdődnek, hanem sok apró felismeréssel, csendes döntésekkel, hosszú évek tapasztalatával, amikor az ember egyre tisztábban látja, hogy amit csinál, annak nemcsak szakmai értelme van, hanem emberi súlya is, és egyszer csak összeáll egy irány, amely már nem engedi vissza a megszokott, kényelmes keretek közé. Az Eszter Sebcentrum története ilyen.

Nem egy vállalkozásként indult, hanem egy gondolatként, amely mögött ott volt minden egyes beteg, aki hosszú ideje küzdött egy sebbel, egy fájdalommal, egy reménnyel, amelyet sokszor már mások is feladtak.

Ott voltak azok a pillanatok, amikor az ember rájön, hogy a seb nemcsak a testen van jelen, hanem az élet része, és hogy a gyógyítás akkor válik valódivá, amikor valaki nemcsak ellát, hanem végigkísér. Vállalkozásunk története egy gyakorlati probléma megoldására irányult, mégpedig a krónikus sebek ellátására. A kezdeti cél egy olyan szakmai műhely létrehozása volt, ahol a sebkezelés nem epizodikus ellátásként, hanem teljes betegútként valósul meg. Idén szeptemberben lesz harminc éve, hogy egyéni vállalkozóként tevékenykedem. Az első vállalkozásomat, a Glász Med Kft.-t Magyarországon alapítottam, de egy idő után úgy éreztem, hogy tartozom a szülőföldemnek, így eldöntöttem, hogy hazahozok valamit a megszerzett tudásból és tapasztalatból. Egyedül azonban nem vágtam volna bele, de szerencsére a testvérem mindenben partnernek bizonyult, így megalapítottuk Csíkszeredában az Eszter Sebcentrumot.

Fotó: Eszter Sebcentrum

Számomra egyértelmű volt az egészségügyi pálya választása, hiszen édesanyám a sürgősségi osztályon dolgozott ápolóként, így gyerekként magamba szívtam ezt a közeget. Bár a pályaválasztás egyértelmű volt, a vállalkozások elindítása nem feltétlenül volt gördülékeny. Az első vállalkozásom gyakorlatilag a férjemmel közös otthonunkban kapott helyet, ma pedig már egy nagy családi vállalkozás, hiszen a gyermekeim is szerepet vállaltak, és megértették, hogy egy saját vállalkozás azt jelenti: ha kell takarítok, ha kell sebet kezelek, ha kell adminisztrálok, ha kell előadást tartok, tudást adok át. A vállalkozásoknak köszönhetően egy olyan rendszer jött létre, amely ötvözi a sebészeti szaktudást, a modern kötszertechnológiát és a strukturált utánkövetést. Míg a csíkszeredai induláskor csak négy kollégával indultunk, ma már tizenkét személlyel haladunk ezen az úton. A mi vállalkozásainknál dolgozni gyakorlatilag egy életforma. Számomra mindig is fontosabb volt a kollégák kiválasztásánál maga az ember, a bizalom, a híd egymás között, mint a papír.

Ahogy a kezdetekben, úgy most is ez a cél vezérel bennünket: gyorsabb gyógyulás, kevesebb szövődmény, kiszámíthatóbb betegút.

Mindannyian tudjuk, hogy egyre inkább profitorientált világban élünk, ezért fontos számunkra, hogy ne csupán üzletemberek, hanem emberek maradjunk. Hiszek abban, hogy figyelemmel és segítségnyújtással tartozunk azoknak az időseknek és rászoruló embereknek, akik segítséget kérnek tőlünk, és támogatásra van szükségük a gyógyuláshoz. Ennek érdekében különféle kedvezményeket és támogatási lehetőségeket is biztosítunk. – Milyen betegséggel küzdők számára tudtok segítséget biztosítani? – Az Eszter Sebcentrum komplex sebellátást biztosít krónikus sebbel élő betegek számára, beleértve a diabéteszes lábsebeket, vénás és artériás fekélyeket, nyomási fekélyeket, műtéti sebeket, traumás sérüléseket és nehezen gyógyuló fertőzött sebeket is. Ugyanígy foglalkozunk posztoperatív sebkezeléssel, sztóma körüli bőrproblémákkal, égési sérülések utókezelésével, valamint idős, immobilizált betegek komplex gondozásával.

Fotó: Eszter Sebcentrum

Szolgáltatásaink közé tartozik az ambuláns sebészeti ellátás, különféle kisebb invazív beavatkozások, sebtoalett, kötözések, varratszedés, drenázs, modern kötszertechnológiák alkalmazása, negatív nyomású sebkezelés, telemedicinás utánkövetés, otthoni szakápolási támogatás és betegedukáció is. Fontos számunkra a diagnosztikai háttér biztosítása, ezért szükség esetén mikrobiológiai mintavétel, sebváladék-tenyésztés, Doppler-vizsgálat, valamint más szakorvosi együttműködések koordinálása is része lehet a betegútnak. Sokan akkor fordulnak hozzánk, amikor már a hagyományos ellátás nem hozta meg a kívánt eredményt. Fontos hozzátennem, hogy szolgáltatásaink elérhetőek Csíkszeredában, viszont ötven kilométeres körzetben akár betegeink otthonaiba is ellátogatunk. Pácienseink visszajelzései alapján a szakmai tudás mellett az emberséges hozzáállás miatt választanak bennünket.

Mi hisszük, hogy a gyógyuláshoz elengedhetetlen, hogy a beteg mögött egy érző lényt lássunk, aki küzd, és tapasztaljuk, hogy sokszor egy jó szó is csodákra képes.

– Az elmúlt több mint két évtizedben mi volt a legnagyobb siker számotokra, milyen fejlődéseken mentek keresztül a vállalkozások? – Az ember sokszor azt hiszi, hogy a fejlődés mindig valami újjal kezdődik, pedig sokkal gyakrabban történik úgy, hogy ugyanazt csináljuk tovább, csak egyre mélyebben értjük. Így alakult át az Eszter Sebcentrum is egy egyszerű ellátási pontból egy olyan hellyé, ahol a gyógyítás folyamat lett, ahol a türelem, a szakmai tudás és az emberi jelenlét egyszerre kapott szerepet. Az elmúlt több mint két évtizedben a vállalkozás fokozatosan alakult át egy egyéni szakmai tevékenységből szervezett, több telephelyen működő egészségügyi rendszerré.

A legnagyobb eredmény számomra, hogy egy olyan működési modellt sikerült kialakítanunk, amelyben a sebkezelés nem csak ellátás, hanem kontrollált, mérhető gyógyulási folyamat.

Említhetném még a standardizált sebkezelési protokollok kialakítását vagy a modern eszközparkot, valamint a kötszertechnológia bevezetését is. Amire különösen büszke vagyok, azok a nemzetközi kapcsolataink, valamint az oktatási és képzési tevékenységeink elindítása. – A vállalkozások vezetése mellett még mindig marad energiád újabb projektekre. Mesélj kérlek a gambiai Misszióról! – A gambiai Misszió nem egy hirtelen ötletként, hanem egy belső szükségletként született meg, amely azt mondta, hogy amit itt felépítettünk, annak máshol is helye van. Az első út nem volt könnyű. Gambia egy teljesen más világ, gyakorlatilag a világ egyik legszegényebb országa. Kevés eszköz, más körülmények, más tempó, más világ. Az ember ilyenkor szembesül azzal, hogy mennyire sok mindent természetesnek vesz, és mennyire kevés is elég ahhoz, hogy valami elinduljon.

Fotó: Eszter Sebcentrum

Ott, ahol nincs minden kéznél, hirtelen felértékelődik a tudás. Ott válik igazán láthatóvá, hogy a rendszerszintű gondolkodás nem luxus, hanem alap. Ott derül ki, hogy a fertőzéskontroll nem szabály, hanem életminőséget meghatározó tényező, és ott történik meg az is, hogy a tanítás legalább olyan fontos lesz, mint a gyógyítás. A misszió nem egy egyszeri esemény. Egy folyamat kezdete lett, amelyet évről évre újra kell építeni. Saját erőből, saját döntésből, saját felelősséggel. Mert

vannak dolgok, amelyeket nem lehet pályázatokhoz kötni. Vannak ügyek, amelyeket az ember nem számol, hanem vállal.

A gambiai Misszió gyakorlatilag a tevékenységi körünk nemzetközi kiterjesztése, amely három pillérre épül: gyógyítás, tudásátadás és rendszerépítés. A program célja nem egyszeri ellátás biztosítása, hanem fenntartható helyi kapacitás kialakítása. Ennek része a helyi egészségügyi dolgozók képzése, a fertőzéskontroll rendszerek bevezetése és az alapvető sebkezelési protokollok átadása. A misszió során szerzett tapasztalatok visszacsatolásra kerülnek a hazai működésbe is, különösen az erőforrás-hatékony megoldások és a gyors döntéshozatal területén. Az ott szerzett tapasztalatokat könyv formába is öntöttem, és hamarosan elérhetővé válik minden érdeklődő számára. – Miről szól a Dr. Misszió Mackó Rendelője névre hallgató vállalkozásod? – Elsőre talán furcsán hangzik, hogy egy sebészeti gondolkodásból egy gyermekeknek szóló világ születik, mégis teljesen logikus. Mert ha az ember igazán mélyen foglalkozik a gyógyítással, előbb vagy utóbb rájön, hogy a félelem az egyik legnagyobb akadály, és a félelmet nem mindig műszerekkel lehet feloldani. A Dr. Misszió Mackó Rendelője ebből a felismerésből jött létre. Ez egy hely, ahol a gyerekek nemcsak nézői lehetnek az egészségügynek, hanem résztvevői is. Ahol megfoghatják, kipróbálhatják, megérthetik azt, amit sok felnőtt is csak távolról ismer. Egy tér, ahol a játék nem elterel, hanem közelebb visz. Ez egy preventív és edukációs szemléletű projekt, melynek célja a gyermekek félelmének csökkentése az egészségügyi ellátással kapcsolatban. Úgy vélem, hogy az orvosi környezet játékos, mégis hiteles bemutatása segíthet ezeknek a félelmeknek az oldásában, valamint az egészségtudatosság kialakításában egészen fiatal korban.

Fotó: Eszter Sebcentrum

A projekt három egységre épül: rendelői élménytér, játékbolt és hamarosan indul a játszóház is. Szeretnénk egy csendes szobát, ahova a gyerekek elvonulhatnak, diafilmeket nézhetnek meg, de matató szobát is tervezünk azon gyerekek számára, akik szeretnek barkácsolni, szerelni, festeni, sőt himalájai sóval ellátott homokozót is tervezünk. Terveink között szerepel egy kis kávézó kialakítása is, hogy a szülők, családtagok megpihenhessenek, és kifújhassák a gőzt. Bízom benne, hogy ez a modell hidat képez az egészségügyi ellátás és a gyermekek világának megértése között.

A Dr. Misszió Mackó nem egy figura. Egy híd, aki összeköti a gyermeki világot azzal a valósággal, ahol emberek segítenek egymásnak, és közben észrevétlenül elültet valamit.