Rajzold le a gyereknapot, és nyerj értékes ajándékokat

Fotó: Székelyhon

A gyereknap a kreativitásról, a fantáziáról és az önfeledt alkotás öröméről szól – idén pedig a gyerekek rajzai kerülhetnek a középpontba a Székelyhon játékában.

Székelyhon

2026. május 26., 09:002026. május 26., 09:00

Az én gyereknapom nevű online játékra május 26. és június 1. között várjuk a legszebb, legszínesebb és legötletesebb gyerekrajzokat. A játékunk célja, hogy a gyerekek megmutathassák, számukra mit jelent a gyereknap: egy vidám családi programot, közös játékot, kirándulást, kedvenc élményeket vagy akár egy álombeli gyereknapot.

Mutatjuk, hogy mit kell tenni

A résztvevőknek nincs más tennivalójuk, mint feltölteni egy rajzot az Az én gyereknapom témában a foto.szekelyhon.ro oldalra. A feltöltött alkotások mellé kérjük feltüntetni a rajzot készítő gyermek nevét és életkorát is. A nevezési szakasz május 26. és június 1. között zajlik, ezt követően pedig elkezdődik a közönségszavazás.

A szavazási időszak június 2-án indul, és június 5-én déli 12 óráig tart. A legtöbb voksot begyűjtő négy rajz feltöltője értékes nyereményekkel gazdagodik. Az eredményhirdetésre a szavazási szakasz lezárta után kerül sor.

A díjak között szerepel két darab 150 lejes vásárlási utalvány a Bubi Kids felajánlásából, amely online is felhasználható a https://www.bubikids.ro/ oldalon. Emellett két családi belépő is gazdára talál – két felnőtt és két gyermek részére – a Székelyföld szívében, Farkaslakán található különleges Pónibirodalom és Mini Dinó Park jóvoltából, ahol a kicsiket pónik, dinoszauruszok és számos élmény várja.

Minden gyermeket és családot arra biztatunk, hogy vegyenek részt a játékban, hiszen a rajzok nemcsak értékes nyereményeket hozhatnak, hanem egy különleges emléket is megőriznek arról, hogy hogyan látják a gyerekek a saját gyereknapjukat.

A játék támogatói

A Bubi Kids nemcsak egy bolt, hanem egy olyan világ, ahol a játék, a történetek és a kreativitás együtt segítik a gyerekek fejlődését. Gondosan válogatott edukatív játékokkal, könyvekkel és élményekkel támogatjuk a kíváncsiságot, a közös tanulást és a minőségi gyerekkort.
Jellegzetesebb termékeink:

  • Tolki termékcsalád;
  • magyar könyvek és társasjátékok;
  • diafilm (magyar, román, angol és német nyelven) és diavetítő;
  • mágneses játékok;
  • sok finommotorikát fejlesztő termék.

Látogass el weboldalunkra: https://www.bubikids.ro/

Bubi Kids – Ahol a játék fejlődéssé válik.


Székelyföld szívében, a festői szépségű Farkaslakán található a különleges Pónibirodalom és Mini Dinó Park, ahol a természet, az állatok és az őslények világa találkozik. Parkunkban barátságos pónik várják a látogatókat, különösen a gyerekek nagy örömére. A vendégek közelről ismerkedhetnek meg ezekkel a kedves állatokkal, miközben egy nyugodt, családias környezetben tölthetnek el egy kellemes napot. A Mini Dinó Parkban saját készítésű dinoszaurusz makettek kelnek „életre”, amelyek betekintést nyújtanak az őslények izgalmas világába. A park különlegessége, hogy a dinoszauruszok 80-90 százalékban hulladékból, kézzel készített alkotások, amelyek egyedi hangulatot adnak a helynek. Farkaslaki Pónibirodalom és Mini Dinó Park egy olyan hely, ahol a játék, a tanulás és a természet szeretete találkozik – élményt nyújtva kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Szeretettel várunk minden látogatót egy különleges időutazásra a pónik és a dinoszauruszok világába!
Bővebb információk a 0742-988783-as telefonszámon.

Megtalálsz Facebookon: https://www.facebook.com/sebestyen.jozsef.581/

Pónibirodalom és Mini Dinó Park – Kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak!

A játék szabályzata itt érhető el.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Székelyhon Játék
A rovat további cikkei

2026. május 26., kedd

Közös városi applikációt fejleszt Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós

Indul a CityApp applikáció kivitelezése, aláírta Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós polgármestere a két város közös, digitalizációját fejlesztő applikációra benyújtott pályázat finanszírozási szerződését pénteken.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Tervezet: kötelező lesz közzétenni, hogy mennyit kapnak a közintézmények alkalmazottai

Az új közalkalmazotti bértörvény tervezete szerint a közintézmények kötelesek lesznek évente két alkalommal közzétenni az alkalmazottaiknak fizetett alapbérek, pótlékok és egyéb juttatások jegyzékét.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Részleteket tudtunk meg a székelyszentkirályi halálos balesetről

Frontálisan ütközött egy autó és egy lovasszekér hétfőn este Oroszhegy és Székelyszentkirály között, a 134C jelzésű megyei úton. A lovas szekeret irányító 36 éves férfit kórházba szállították, ahol később elhunyt.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Újabb ANL-s lakások építéséhez vásárolnak területet Székelyudvarhelyen

Pontosították az újabb székelyudvarhelyi ifjúsági lakások (ANL) megépítéséhez szükséges területvásárlási szándékot kedden az önkormányzati képviselők. Hamarosan elkezdődnek az árról szóló tárgyalások a telektulajdonossal.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Halálos szekérbaleset történt Székelyszentkirályon

Egy autó és egy szekeres ütközött hétfőn este Székelyszentkirály határában, a baleset következtében egy személy elhunyt – erősítette meg lapunknak a község polgármestere.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Gazdasági melléképületek váltak a lángok martalékává Szentegyházán

Két csűr teljesen, valamint több épület részlegesen égett le keddre virradóra Szentegyházán.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Eljárást indított a rendőrség a Hármashalom-oltár színpadán parkoló autók és az oltárra felmászó fiatal ügyében

A csíkszeredai rendőrség hivatalból indított eljárást vallási helyek vagy vallási tárgyak meggyalázásának gyanúja miatt a csíksomlyói Hármashalom-oltár színpadán parkoló autók ügyében.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Évente kétszer nyilvánosságra kellene hozni a béreket a közszférában

Az új közalkalmazotti bértörvény tervezete szerint a közintézmények kötelesek lesznek évente két alkalommal közzétenni az alkalmazottaiknak fizetett alapbérek, pótlékok és egyéb juttatások jegyzékét.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Eszter Sebcentrum: A gyógyítás nem esemény, hanem folyamat
2026. május 26., kedd

2026. május 25., hétfő

Változhat a túlórák és az éjszakai munka elszámolása

A túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát a teljesítést követő 60 naptári napon belül kiadott szabadidővel kell kompenzálni, bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte.

2026. május 25., hétfő

