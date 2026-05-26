Rajzold le a gyereknapot, és nyerj értékes ajándékokat

Fotó: Székelyhon
A gyereknap a kreativitásról, a fantáziáról és az önfeledt alkotás öröméről szól – idén pedig a gyerekek rajzai kerülhetnek a középpontba a Székelyhon játékában.
Az én gyereknapom nevű online játékra május 26. és június 1. között várjuk a legszebb, legszínesebb és legötletesebb gyerekrajzokat. A játékunk célja, hogy a gyerekek megmutathassák, számukra mit jelent a gyereknap: egy vidám családi programot, közös játékot, kirándulást, kedvenc élményeket vagy akár egy álombeli gyereknapot.
A résztvevőknek nincs más tennivalójuk, mint feltölteni egy rajzot az Az én gyereknapom témában a foto.szekelyhon.ro oldalra. A feltöltött alkotások mellé kérjük feltüntetni a rajzot készítő gyermek nevét és életkorát is. A nevezési szakasz május 26. és június 1. között zajlik, ezt követően pedig elkezdődik a közönségszavazás.
A szavazási időszak június 2-án indul, és június 5-én déli 12 óráig tart. A legtöbb voksot begyűjtő négy rajz feltöltője értékes nyereményekkel gazdagodik. Az eredményhirdetésre a szavazási szakasz lezárta után kerül sor.
A díjak között szerepel két darab 150 lejes vásárlási utalvány a Bubi Kids felajánlásából, amely online is felhasználható a https://www.bubikids.ro/ oldalon. Emellett két családi belépő is gazdára talál – két felnőtt és két gyermek részére – a Székelyföld szívében, Farkaslakán található különleges Pónibirodalom és Mini Dinó Park jóvoltából, ahol a kicsiket pónik, dinoszauruszok és számos élmény várja.
Minden gyermeket és családot arra biztatunk, hogy vegyenek részt a játékban, hiszen a rajzok nemcsak értékes nyereményeket hozhatnak, hanem egy különleges emléket is megőriznek arról, hogy hogyan látják a gyerekek a saját gyereknapjukat.
A Bubi Kids nemcsak egy bolt, hanem egy olyan világ, ahol a játék, a történetek és a kreativitás együtt segítik a gyerekek fejlődését. Gondosan válogatott edukatív játékokkal, könyvekkel és élményekkel támogatjuk a kíváncsiságot, a közös tanulást és a minőségi gyerekkort.
Székelyföld szívében, a festői szépségű Farkaslakán található a különleges Pónibirodalom és Mini Dinó Park, ahol a természet, az állatok és az őslények világa találkozik. Parkunkban barátságos pónik várják a látogatókat, különösen a gyerekek nagy örömére. A vendégek közelről ismerkedhetnek meg ezekkel a kedves állatokkal, miközben egy nyugodt, családias környezetben tölthetnek el egy kellemes napot. A Mini Dinó Parkban saját készítésű dinoszaurusz makettek kelnek „életre”, amelyek betekintést nyújtanak az őslények izgalmas világába. A park különlegessége, hogy a dinoszauruszok 80-90 százalékban hulladékból, kézzel készített alkotások, amelyek egyedi hangulatot adnak a helynek. Farkaslaki Pónibirodalom és Mini Dinó Park egy olyan hely, ahol a játék, a tanulás és a természet szeretete találkozik – élményt nyújtva kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Szeretettel várunk minden látogatót egy különleges időutazásra a pónik és a dinoszauruszok világába!
Bővebb információk a 0742-988783-as telefonszámon.
Megtalálsz Facebookon: https://www.facebook.com/sebestyen.jozsef.581/
Pónibirodalom és Mini Dinó Park – Kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak!
A játék szabályzata itt érhető el.
