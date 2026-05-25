Akik magasról tesznek a csíksomlyói kegyhely szentségére

Fotó: Civil Csíkszereda/Facebook

Fotó: Civil Csíkszereda/Facebook

Felháborító jelenetet örökített meg egy névtelen felhasználó a csíksomlyói nyeregben a pünkösdi búcsút követően.

Székelyhon

2026. május 25., 17:30

2026. május 25., 17:312026. május 25., 17:31

A Civil Csíkszereda Facebook-csoportban közzétett felvétel szerint egy csoport egyenesen a búcsús szentmise helyszínéül szolgáló Hármashalom-oltárig ment ki autóval, és ha ez még nem lenne elég,

még a színpadra is felhajtottak a járművekkel, amivel gyakorlatilag a hely szakralitását vették semmibe.

Szerkesztői megjegyzés: a fotón a személyiségi jogok védelmében az arcokat és a rendszámokat kitakartuk.

Csíkszék Csíkszereda Csíksomlyó
3 hozzászólás Hozzászólások
2026. május 25., hétfő

Benyújtotta lemondását Demeter András István kulturális miniszter

A kulturális miniszter benyújtotta lemondását hétfőn, miután nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen trágár hangnemben beszél a Chișinăui Rádió megvásárlásáról.

Saját minisztere lemondását kérte az RMDSZ

Lemondásra szólította fel hétfőn Kelemen Hunor a kulturális minisztert, miután nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen Demeter András István trágár hangnemben beszél a Chișinăui Rádió megvásárlásáról.

Európa-szerte emelkedett az üzemanyag ára

Az Európai Unióban áprilisban márciushoz képest 7,9 százalékkal nőtt a gázolaj és 2,4 százalékkal a benzin ára – derül ki az Eurostat hétfőn közzétett adataiból.

Több ittas sofőr is balesetezett a pünkösdi hétvégén Hargita megyében

A pünkösdi időszak sem tartott vissza néhány sofőrt attól, hogy ittasan üljenek autóba, közülük ketten baleseteztek is – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői összesítéséből.

Kijutott medveriasztásból bőven az utóbbi időszakban, de már kettővel kevesebb nagyvadtól kell félni

A Hargita megyei csendőrséghez május 22-25. között 26 lakossági bejelentés érkezett lakott területek közelében megjelent medvékről.

Tömegverekedéshez riasztották a rendőröket Előpatakon

Öt személy sérült meg, közülük kettőt kórházba kellett szállítani, miután tizenegy ember verekedett vasárnap este Előpatakon – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.

Kilőtték az embereket félelemben tartó, méhkaptárakat összetörő medvét Farcádban

Öt nap alatt hétszer jelent meg Farcádon a medve, amely ez idő alatt több kaptárt rongált meg a településen lévő méhészetnél, ráadásul a lakókat is félelemben tartotta. Végül vasárnap este kilőtték a fiatal egyedet.

Turisztikai szakember: a vakációs utalványok értékének csökkenése is hozzájárult a pünkösdi foglalások visszaeséséhez

A vakációs utalványok értékének csökkenése és a vásárlóerő csökkenése egyelőre némileg visszafogta a június 1-jei hosszú hétvégére érvényes foglalásokat.

Lakóház gyúlt ki Maroskeresztúron

Lakóháznál csaptak fel a lángok a maroskeresztúri Patak utcában, fennáll a veszélye, hogy egy szomszédos lakóépületre is átterjednek a lángok – közli a Maros megyei tűzoltóság.

Több épület kapott lángra Maros megyében

Lakóház gyúlt ki Gyulas főutcájában hétfőn délelőtt, a lángok több épületre is átterjedtek – közli a Maros megyei tűzoltóság.

