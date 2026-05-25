Akik magasról tesznek a csíksomlyói kegyhely szentségére

Felháborító jelenetet örökített meg egy névtelen felhasználó a csíksomlyói nyeregben a pünkösdi búcsút követően.

Székelyhon 2026. május 25., 17:30

A Civil Csíkszereda Facebook-csoportban közzétett felvétel szerint egy csoport egyenesen a búcsús szentmise helyszínéül szolgáló Hármashalom-oltárig ment ki autóval, és ha ez még nem lenne elég,

még a színpadra is felhajtottak a járművekkel, amivel gyakorlatilag a hely szakralitását vették semmibe.