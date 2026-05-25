Egy szoba, hatvan cica és rengeteg második esély

Sérült, beteg és kidobott cicák százain segített már a csíkszeredai Garfield Cicamentő Egyesület. Salló Izabella, az egyesület elnöke szerint azonban a valódi megoldás nemcsak a mentés, hanem az emberek szemléletének megváltoztatása.

Nagy Lilla 2026. május 25., 17:292026. május 25., 17:29

A csíkszeredai Garfield Cicamentő Egyesület neve ma már sokak számára ismerősen cseng. Csakhogy Salló Izabella szerint az emberek gyakran félreértik, mi is ez valójában. „Mindenki cicamenhelynek hívja, pedig ez nem klasszikus menhely” – mondja mosolyogva, miközben körülötte apró cicakölykök nyávognak, másznak, követelik a figyelmet. Inkább egy átmeneti állatkórháznak véli azt a helyet, amit évek alatt felépített: sérült, beteg vagy gazdátlan cicák érkeznek ide, meggyógyulnak, majd gazdát keresnek nekik. A gond csak az lett, hogy egy idő után mindenki hozzá vitte a macskákat. A sérülteket, az elárvultakat, de sokszor azokat is, amelyek egyszerűen csak útban voltak valakinek. Volt idő, amikor ötven-hatvan macska zsúfolódott össze nála. Ketrecekben, fürdőszobában, zuhanyfülkében, sőt még fiókokban is aludtak kölykök. Az etetés, az orvosi költségek, a takarítás és az állandó készenlét teljesen felemésztette a szabadidejét. „Rájöttem, hogy nem lehet így a végtelenségig csinálni” – mondja. Hirdetés

Fotó: Borbély Fanni

A mentés nem azzal ér véget, hogy valaki leteszi a cicát Izabella szerint sokan úgy érzik, teljesítették a feladatukat, amikor elvisznek hozzá egy talált állatot. Pedig a neheze csak akkor kezdődik. Etetés, gyógyszerezés, állatorvos, lábadozás, takarítás, éjszakázás – egyetlen mentés mögött rengeteg munka van. Éppen ezért ma már tudatosan próbálja bevonni az embereket a folyamatba. Ha valaki talál egy sérült cicát, segítséget kap: almot, tálcát, élelmet, orvosi támogatást, tanácsot.

Egy dolgot kér cserébe: vállaljanak felelősséget az állatért legalább átmenetileg.

„Ne nálam legyen hatvan macska, hanem aki tényleg menteni akar, az vállalja be pár hétre” – hangsúlyozza. Szerinte sokan azért nem mernek segíteni, mert azt hiszik, nincs hozzá tudásuk. Pedig ő maga sem tanulta ezt iskolában. Tapasztalatból, hibákból és rengeteg kitartásból épült fel minden.

Fotó: Borbély Fanni

„Fel kell menni a patak mentén” Beszélgetés közben előkerül egy tanmese is. Egy ember folyamatosan fuldoklókat ment ki a folyóból, mígnem egyszer elindul felfelé a parton, hogy megnézze, miért esnek bele az emberek a vízbe. Izabella szerint az állatmentés pontosan ilyen. „Mentjük a cicákat, örökbe adjuk őket, aztán jön a következő. Ez egy végtelen történet.” A valódi megoldást az ivartalanításban és a szemléletváltásban látja. Abban, hogy az emberek ne dobjanak ki állatokat, és vállalják a felelősséget értük. Sokszor már egy kisebb támogatással megelőzhető lenne egy újabb alom megszületése. Az egyesület igyekszik segíteni azoknak is, akik nem tudják kifizetni az ivartalanítást.

Fotó: Borbély Fanni

Nem minden cicát kell „megmenteni” Az egyik legfontosabb tanács, amit hangsúlyoz, elsőre talán meglepő: nem minden macskát kell azonnal összeszedni. Egy parkban nyávogó cica lehet egyszerűen kijárós házimacska. A magukra hagyott kölykök esetében pedig sokszor az anya csak éppen másik rejtekhelyre hordja őket. Mesélt egy esetről, amikor öt kölyköt vittek hozzá „árván”, miközben az anyjuk a közelben kereste őket. Végül az egész környék összefogott, hogy visszajuttassák hozzá a kicsiket. „Néha a segítség többet árt” – fogalmazott. Azt vallja: először figyelni kell, tájékozódni, és csak valóban sérült, beteg vagy életveszélyben lévő állatot menteni.

Fotó: Borbély Fanni

Az igazi „hős” nem ő Bár sokan hősként tekintenek rá, ő ezt határozottan visszautasítja. „Az igazi megmentők az örökbefogadók.” Szerinte nélkülük az egész rendszer összeomlana. Ő csak átmeneti segítséget nyújt azoknak az állatoknak, amelyek önerőből már nem boldogulnának. Az örökbeadás viszont korántsem egyszerű. Minden gazdát alaposan „vizsgáztat”. Van szerződés, próbaidő, és rengeteg kérdés: hol fog élni a cica, ki vigyáz rá, lesz-e állatorvosra pénz, benti vagy kinti macska lesz-e. „Fűnek-fának nem adom oda őket” – mondja Izbaella, ugyanis minden kölyökmacskát ugyanolyan gondoskodással és szeretettel ápolgat, így a sorsukat a szívén viseli.

Fotó: Borbély Fanni

Az egyik legszebb pillanat számára, amikor évekkel később kap egy fotót egykori mentettjéről: kanapén fekvő, elégedett, szeretett családtagként. „Olyankor mindig arra gondolok, hogy már rég nem élne, ha akkor nem mondok igent.” Fekete macskák és más előítéletek A gazdikeresésnek is megvannak a maga nehézségei. Egy időben például rengeteg fekete cicája volt, amelyekre alig jelentkezett valaki. Izabella humorral próbálta áttörni az előítéleteket: egyiptomi és görög macskaistenekként kezdte „reklámozni” őket a közösségi médiában. Közben azt is fájdalmasnak tartja, hogy sokan drága tenyésztett macskákra költenének, miközben menhelyi állatok százai várnak esélyre. „Fogadjanak örökbe, ne vásároljanak” – hangsúlyozta.

Fotó: Borbély Fanni

Egy hálószoba, ami inkább inkubátor A Garfield Cicamentő Egyesület mögött nincs nagy épület, alkalmazotti csapat vagy állandó infrastruktúra. Sokszor egy hálószoba válik intenzív osztállyá, az egyszemélyes segítővel. Cumisüvegek, tejpor, fertőtlenítők, gyógyszerek, mosás napi két-három adagban. Sérült lábú kölykök, idegrendszeri problémás cicák, amputáció utáni lábadozás. Volt olyan macskája, amelyik csak körbe-körbe forgott evés közben egy idegrendszeri sérülés miatt, neki humorosan Rolex lett a neve. „Mentem utána a tállal, csak hogy egyen” – mesélte, miközben az rajzólodott ki számomra, hogy nincs két egyforma eset. A történetekből pedig több száz gyűlt össze az évek alatt.

Fotó: Borbély Fanni