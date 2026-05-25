Saját minisztere lemondását kérte az RMDSZ

Lemondásra szólította fel hétfőn Kelemen Hunor a kulturális minisztert, miután nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen Demeter András István trágár hangnemben beszél a Chișinăui Rádió megvásárlásáról.

2026. május 25., 18:19

A RMDSZ elnöke a Facebook-oldalán közölte, hogy a hangfelvételen Demeter András István vállalhatatlan hangnemben beszél a közérdekről, és a magyar identitásáról is úgy nyilatkozik, hogy azzal teret ad a magyar közösség megbélyegzésének.

„A hangfelvételen elhangzott kijelentések elfogadhatatlanok. A mi politikai közösségünkben nincs helye a trágár, közönséges beszédnek, az orosz érdekeltségekkel való felelőtlen viccelődésnek.

A magyar identitást pedig senki nem használhatja fel vállalhatatlan kijelentésekre”

– írta bejegyzésében a politikus.

Kelemen szerinte ebben a helyzetben egyetlen járható út van: a miniszter lemondása. „Felkértem Demeter András Istvánt, hogy mondjon le miniszteri tisztségéről. Azt is kérem tőle, hogy kérjen bocsánatot mindazoktól, akiket kijelentéseivel megbántott, közösségünk tagjaitól is” – közölte az RMDSZ elnöke.

Bejegyzésében Csoma Botond közölte, hogy

az RMDSZ elhatárolódik mind a vulgáris nyelvezettől, mind az ilyen kijelentések tartalmától,

amelyek összeegyeztethetetlennek tart egy közméltóság felelősségével, és alkalmasak arra, hogy megingassák a közintézményekbe és a közszolgálatiság értékeibe vetett bizalmat.

Közölte azt is, hogy az RMDSZ álláspontja szerint ezt a helyzetet politikai haszonszerzés nélkül, kiegyensúlyozottan és felelősségteljesen kell kezelni. Egy egyéni botrány nem válhat a teljes etnikai közösséget megbélyegző narratívává, hiszen az egyes kijelentések vagy magatartások kritikája sosem igazolhatja a kollektív általánosítást – idézi az Agerpres Csoma álláspontját.

Demeter is reagált

A Facebook-oldalán közzétett videónyilatkozatában a tárcavezető közölte, hogy olyan kijelentéseket tulajdonítanak neki, amelyekre nem emlékszik, és amelyeknek szerinte ellentmondanak a közéleti pályafutása során elért eredményei. „Olyan magatartást tulajdonítanak nekem, amely nem jellemző rám. Nem emlékszem arra, hogy ilyen kijelentést tettem volna, és arra sem, hogy az elhangzott szavakat használtam volna” – mondta Demeter.

A miniszter gyanúja szerint a felvétel mögött lejárató szándék áll.

Nem zárta ki, hogy a felvételt mesterséges intelligencia segítségével manipulálták, de kijelentette, hogy ennek megállapítását a hatóságokra bízza. Nyilatkozata szerint megteszi a szükséges lépéseket azért, hogy az illetékes szervek megvizsgálják a felvétel hitelességét.

Ha bebizonyosodik, hogy a kifogásolt kijelentései valóban elhangzottak, kész megtenni mindent, amit ilyen helyzetben meg kell tenni, vagyis lemond tisztségéről, és bocsánatot kér mindazoktól, akiket esetleg megbántott – közölte Demeter.

2026. május 25., hétfő

Benyújtotta lemondását Demeter András István kulturális miniszter

A kulturális miniszter benyújtotta lemondását hétfőn, miután nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen trágár hangnemben beszél a Chișinăui Rádió megvásárlásáról.

Akik magasról tesznek a csíksomlyói kegyhely szentségére

Felháborító jelenetet örökített meg egy névtelen felhasználó a csíksomlyói nyeregben a pünkösdi búcsút követően.

Európa-szerte emelkedett az üzemanyag ára

Az Európai Unióban áprilisban márciushoz képest 7,9 százalékkal nőtt a gázolaj és 2,4 százalékkal a benzin ára – derül ki az Eurostat hétfőn közzétett adataiból.

Több ittas sofőr is balesetezett a pünkösdi hétvégén Hargita megyében

A pünkösdi időszak sem tartott vissza néhány sofőrt attól, hogy ittasan üljenek autóba, közülük ketten baleseteztek is – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői összesítéséből.

Kijutott medveriasztásból bőven az utóbbi időszakban, de már kettővel kevesebb nagyvadtól kell félni

A Hargita megyei csendőrséghez május 22-25. között 26 lakossági bejelentés érkezett lakott területek közelében megjelent medvékről.

Tömegverekedéshez riasztották a rendőröket Előpatakon

Öt személy sérült meg, közülük kettőt kórházba kellett szállítani, miután tizenegy ember verekedett vasárnap este Előpatakon – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.

Kilőtték az embereket félelemben tartó, méhkaptárakat összetörő medvét Farcádban

Öt nap alatt hétszer jelent meg Farcádon a medve, amely ez idő alatt több kaptárt rongált meg a településen lévő méhészetnél, ráadásul a lakókat is félelemben tartotta. Végül vasárnap este kilőtték a fiatal egyedet.

Turisztikai szakember: a vakációs utalványok értékének csökkenése is hozzájárult a pünkösdi foglalások visszaeséséhez

A vakációs utalványok értékének csökkenése és a vásárlóerő csökkenése egyelőre némileg visszafogta a június 1-jei hosszú hétvégére érvényes foglalásokat.

Lakóház gyúlt ki Maroskeresztúron

Lakóháznál csaptak fel a lángok a maroskeresztúri Patak utcában, fennáll a veszélye, hogy egy szomszédos lakóépületre is átterjednek a lángok – közli a Maros megyei tűzoltóság.

Több épület kapott lángra Maros megyében

Lakóház gyúlt ki Gyulas főutcájában hétfőn délelőtt, a lángok több épületre is átterjedtek – közli a Maros megyei tűzoltóság.

