Saját minisztere lemondását kérte az RMDSZ

Fotó: gov.ro
Lemondásra szólította fel hétfőn Kelemen Hunor a kulturális minisztert, miután nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen Demeter András István trágár hangnemben beszél a Chișinăui Rádió megvásárlásáról.
A RMDSZ elnöke a Facebook-oldalán közölte, hogy a hangfelvételen Demeter András István vállalhatatlan hangnemben beszél a közérdekről, és a magyar identitásáról is úgy nyilatkozik, hogy azzal teret ad a magyar közösség megbélyegzésének.
„A hangfelvételen elhangzott kijelentések elfogadhatatlanok. A mi politikai közösségünkben nincs helye a trágár, közönséges beszédnek, az orosz érdekeltségekkel való felelőtlen viccelődésnek.
– írta bejegyzésében a politikus.
Bejegyzésében Csoma Botond közölte, hogy
amelyek összeegyeztethetetlennek tart egy közméltóság felelősségével, és alkalmasak arra, hogy megingassák a közintézményekbe és a közszolgálatiság értékeibe vetett bizalmat.
Közölte azt is, hogy az RMDSZ álláspontja szerint ezt a helyzetet politikai haszonszerzés nélkül, kiegyensúlyozottan és felelősségteljesen kell kezelni. Egy egyéni botrány nem válhat a teljes etnikai közösséget megbélyegző narratívává, hiszen az egyes kijelentések vagy magatartások kritikája sosem igazolhatja a kollektív általánosítást – idézi az Agerpres Csoma álláspontját.
A Facebook-oldalán közzétett videónyilatkozatában a tárcavezető közölte, hogy olyan kijelentéseket tulajdonítanak neki, amelyekre nem emlékszik, és amelyeknek szerinte ellentmondanak a közéleti pályafutása során elért eredményei. „Olyan magatartást tulajdonítanak nekem, amely nem jellemző rám. Nem emlékszem arra, hogy ilyen kijelentést tettem volna, és arra sem, hogy az elhangzott szavakat használtam volna” – mondta Demeter.
Nem zárta ki, hogy a felvételt mesterséges intelligencia segítségével manipulálták, de kijelentette, hogy ennek megállapítását a hatóságokra bízza. Nyilatkozata szerint megteszi a szükséges lépéseket azért, hogy az illetékes szervek megvizsgálják a felvétel hitelességét.
Ha bebizonyosodik, hogy a kifogásolt kijelentései valóban elhangzottak, kész megtenni mindent, amit ilyen helyzetben meg kell tenni, vagyis lemond tisztségéről, és bocsánatot kér mindazoktól, akiket esetleg megbántott – közölte Demeter.
A kulturális miniszter benyújtotta lemondását hétfőn, miután nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen trágár hangnemben beszél a Chișinăui Rádió megvásárlásáról.
