Saját minisztere lemondását kérte az RMDSZ

Lemondásra szólította fel hétfőn Kelemen Hunor a kulturális minisztert, miután nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen Demeter András István trágár hangnemben beszél a Chișinăui Rádió megvásárlásáról.

Székelyhon 2026. május 25., 18:192026. május 25., 18:19

A RMDSZ elnöke a Facebook-oldalán közölte, hogy a hangfelvételen Demeter András István vállalhatatlan hangnemben beszél a közérdekről, és a magyar identitásáról is úgy nyilatkozik, hogy azzal teret ad a magyar közösség megbélyegzésének. „A hangfelvételen elhangzott kijelentések elfogadhatatlanok. A mi politikai közösségünkben nincs helye a trágár, közönséges beszédnek, az orosz érdekeltségekkel való felelőtlen viccelődésnek.

A magyar identitást pedig senki nem használhatja fel vállalhatatlan kijelentésekre”

– írta bejegyzésében a politikus.



Kelemen szerinte ebben a helyzetben egyetlen járható út van: a miniszter lemondása. „Felkértem Demeter András Istvánt, hogy mondjon le miniszteri tisztségéről. Azt is kérem tőle, hogy kérjen bocsánatot mindazoktól, akiket kijelentéseivel megbántott, közösségünk tagjaitól is" – közölte az RMDSZ elnöke. Bejegyzésében Csoma Botond közölte, hogy

az RMDSZ elhatárolódik mind a vulgáris nyelvezettől, mind az ilyen kijelentések tartalmától,

amelyek összeegyeztethetetlennek tart egy közméltóság felelősségével, és alkalmasak arra, hogy megingassák a közintézményekbe és a közszolgálatiság értékeibe vetett bizalmat. Közölte azt is, hogy az RMDSZ álláspontja szerint ezt a helyzetet politikai haszonszerzés nélkül, kiegyensúlyozottan és felelősségteljesen kell kezelni. Egy egyéni botrány nem válhat a teljes etnikai közösséget megbélyegző narratívává, hiszen az egyes kijelentések vagy magatartások kritikája sosem igazolhatja a kollektív általánosítást – idézi az Agerpres Csoma álláspontját. Demeter is reagált A Facebook-oldalán közzétett videónyilatkozatában a tárcavezető közölte, hogy olyan kijelentéseket tulajdonítanak neki, amelyekre nem emlékszik, és amelyeknek szerinte ellentmondanak a közéleti pályafutása során elért eredményei. „Olyan magatartást tulajdonítanak nekem, amely nem jellemző rám. Nem emlékszem arra, hogy ilyen kijelentést tettem volna, és arra sem, hogy az elhangzott szavakat használtam volna” – mondta Demeter.

A miniszter gyanúja szerint a felvétel mögött lejárató szándék áll.