Kijutott medveriasztásból bőven az utóbbi időszakban, de már kettővel kevesebb nagyvadtól kell félni

A Hargita megyei csendőrséghez május 22-25. között 26 lakossági bejelentés érkezett lakott területek közelében megjelent medvékről.

Székelyhon 2026. május 25., 15:082026. május 25., 15:08

Az intézmény hétfői közleménye szerint 13 esetben kellett ténylegesen beavatkozniuk a csendőröknek.

Két esetben a hatóságok a medvék kilövését rendelték el, 11 esetben pedig elűzték a lakott területről a vadállatokat

– olvasható az Agerpres által szemlézett csendőrségi tájékoztatóban. A négy nap alatt Balánbányáról, Korondról, Felsőboldogfalváról, Csíkszépvízről, Gyergyószentmiklósról, Csíkszeredából, Bögözből, Székelyudvarhelyről, Parajdról, Csíkszentdomokosról, Siménfalváról, Szentegyházáról és Zetelakáról érkezett bejelentés medvék jelenlétéről.

A vadállatok kilövésére Korondon és Felsőboldogfalván volt szükség.