Több ittas sofőr is balesetezett a pünkösdi hétvégén Hargita megyében

A pünkösdi időszak sem tartott vissza néhány sofőrt attól, hogy ittasan üljenek autóba, közülük ketten baleseteztek is – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői összesítéséből.
Külföldi állampolgár által vezetett autót állított meg a rendőrség pénteken éjfél előtt nem sokkal a csíkszeredai Brassói úton. A 47 éves sofőrről hamar kiderült, hogy ittasan ült az autó kormányához, hiszen
Emiatt a rendőrök vérvételre kísérték az említett személyt és nyomozást indítottak az ügyben.
Csak anyagi károk keletkeztek a Maroshévízen történt vasárnapi balesetben, amelyet a 112-es segélyhívószámon jelentettek. A helyszínre érkező rendőrök ugyanakkor azt tapasztalták, hogy a jármű sofőrje időközben elhagyta a helyszínt. Nem kellett sokat nyomozniuk, amire
A helyszíni teszt során ugyanis 0,77 mg/l alkoholszintet mutatott a szonda a leheletéből. Az ő esetében is nyomozást indítottak a hatóságok.
Egy Kányád községi településre vasárnap hajnalban riasztották a rendőröket. Ott ugyanis egy húsz éves székelyudvarhelyi fiatal sodródott le a 137A jelzésű megyei útról, miután elvesztette irányítását a járműve felett. Előbb egy hídfőnek, majd egy kerítésnek sodródott az autó, ezáltal anyagi károkat okozva. A sofőrt, akinek leheletéből 0,60 mg/l alkoholszintet mértek, kórházba kellett szállítani. Az ügyben tovább nyomoz a rendőrség.
A Hargita megyei csendőrséghez május 22-25. között 26 lakossági bejelentés érkezett lakott területek közelében megjelent medvékről.
Öt személy sérült meg, közülük kettőt kórházba kellett szállítani, miután tizenegy ember verekedett vasárnap este Előpatakon – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.
Öt nap alatt hétszer jelent meg Farcádon a medve, amely ez idő alatt több kaptárt rongált meg a településen lévő méhészetnél, ráadásul a lakókat is félelemben tartotta. Végül vasárnap este kilőtték a fiatal egyedet.
A vakációs utalványok értékének csökkenése és a vásárlóerő csökkenése egyelőre némileg visszafogta a június 1-jei hosszú hétvégére érvényes foglalásokat.
Lakóháznál csaptak fel a lángok a maroskeresztúri Patak utcában, fennáll a veszélye, hogy egy szomszédos lakóépületre is átterjednek a lángok – közli a Maros megyei tűzoltóság.
Lakóház gyúlt ki Gyulas főutcájában hétfőn délelőtt, a lángok több épületre is átterjedtek – közli a Maros megyei tűzoltóság.
Elkezdődött hétfőn az óvodai beiratkozások első szakasza.
Medvék jelenlétére figyelmeztetett a Ro-Alert riasztórendszer hétfőre virradóra több udvarhelyszéki és gyergyószéki településen – közli a Hargita megyei tűzoltóság.
A határrendészek és a hegyimentők megmentettek vasárnap egy ukrán fiatalembert, aki a Máramarosi-havasokon keresztül lépte át a határt, és bevallása szerint egy hétig bolyongott a hegyekben.
A kulturális minisztérium felvette a szombaton a 79. Cannes-i Filmfesztiválon Arany Pálmával díjazott Fjord című filmet azon stratégiai kulturális projektek listájára, amelyek finanszírozásban részesülnek az Oscar-díjra való jelöléshez.
