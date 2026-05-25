Több ittas sofőr is balesetezett a pünkösdi hétvégén Hargita megyében

A pünkösdi időszak sem tartott vissza néhány sofőrt attól, hogy ittasan üljenek autóba, közülük ketten baleseteztek is – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői összesítéséből.

Külföldi állampolgár által vezetett autót állított meg a rendőrség pénteken éjfél előtt nem sokkal a csíkszeredai Brassói úton. A 47 éves sofőrről hamar kiderült, hogy ittasan ült az autó kormányához, hiszen

Csak anyagi károk keletkeztek a Maroshévízen történt vasárnapi balesetben, amelyet a 112-es segélyhívószámon jelentettek. A helyszínre érkező rendőrök ugyanakkor azt tapasztalták, hogy a jármű sofőrje időközben elhagyta a helyszínt. Nem kellett sokat nyomozniuk, amire

Emiatt a rendőrök vérvételre kísérték az említett személyt és nyomozást indítottak az ügyben.

beazonosították és megtalálták a 36 éves Maros megyei sofőrt, akiről kiderült, hogy alkoholt is fogyasztott.

A helyszíni teszt során ugyanis 0,77 mg/l alkoholszintet mutatott a szonda a leheletéből. Az ő esetében is nyomozást indítottak a hatóságok.

Egy Kányád községi településre vasárnap hajnalban riasztották a rendőröket. Ott ugyanis egy húsz éves székelyudvarhelyi fiatal sodródott le a 137A jelzésű megyei útról, miután elvesztette irányítását a járműve felett. Előbb egy hídfőnek, majd egy kerítésnek sodródott az autó, ezáltal anyagi károkat okozva. A sofőrt, akinek leheletéből 0,60 mg/l alkoholszintet mértek, kórházba kellett szállítani. Az ügyben tovább nyomoz a rendőrség.