Petőfi körtefája mellett újult meg a történelmi Gyárfás-kúria

Két év alatt újult meg a Gyárfás-kúria
Fotó: László Ildikó
Több mint 8 millió lejes román kormánytámogatásból újították fel a székelykeresztúri Gyárfás-kúriát. A vasárnap délutáni avatóünnepségen arról beszéltek, hogy a magyar szellemi örökség egy darabját sikerült megmenteni.
2026. május 24., 21:16
Korabeli ruhákban sétáló emberek és egykori fényében tündöklő épület fogadta azokat, akik vasárnap részt vettek a több mint 8 millió lejes román kormánytámogatásból felújított Gyárfás-kúria avatóünnepségén.
– fogalmazott köszöntőbeszédében Koncz Hunor János, Székelykeresztúr polgármestere. Mint mondta, bár sokan azt gondolták, hogy az épület egy lassan eltűnő emlék lesz, amelyet nem lehet megmenteni, szerencsére mégis sikerült. Mindez pedig azt bizonyítja, hogy ha egy közösség hisz az értékeiben, akkor a legnehezebbnek tűnő álmok is megvalósulhatnak. Az elöljáró úgy érzi, hogy
Most már a restaurált falfreskókat és mennyezetet, illetve az eredeti gerendákat is meg lehet tekinteni.
„Az érték sokszor nem tűnik el, csak újra fel kell fedezni. (…)
– magyarázta. Köszönetet mondott a kivitelezőknek, az Unicons és a Macops vállalatoknak, valamint a tervezőnek, Csíki Barnának és csapatának, továbbá mindenkinek, aki hozzájárult a munkához.
Németh Zsolt, magyar országgyűlési képviselő, a külügyi bizottság alelnöke kijelentette, a székelykeresztúriak azt a kúriát újították fel, ahol a
Azt is kiemelte, hogy az épület udvarán található Petőfi Sándor körtefája, ahonnan a költő utolsó, általunk ismert útjára indult.
– szögezte le.
Hangsúlyozta, hogy az elkövetkező négy évben ellenzékből fogják előmozdítani a magyar nagy stratégia megvalósulását, azaz a fenntartható, gyors fejlődést. Aláhúzta, mindenben támogatni szeretnék Magyarország új kormányát, amivel ennek elérésére törekednek.
A Gyárfás-kúria több mint fél évezredes történetét Sándor Zsigmond Ibolya, a helyi Molnár István Múzeum vezetője mutatta be. Mint mondta, a régészeti leletek alapján
1627-ben Nyújtósi Demeter és fiai birtokolták a kúriát, 1641-ben Brenhidai Huszár Mátyás, 1676-ban Huszár Borbála, 1714-ben Nemes Mátyás, 1775-ben Bethlen Júlianna (Wesselényi Farkasné), 1788-ban Wesselényi Júlia (Kemény Lajosné), 1819-ben Kemény Pál, 1854-ben Kemény Polixénia és Lécfalfi Gyárfás Domokos, 1888-ban pedig Gyárfás Endre.
Utolsó tulajdonosa az idővel megözvegyült Gyárfás Pálné Fejérváry Judit volt, akit az államosításkor kilakoltattak az épületből, de gyereke nem lévén ekkorra már kihalt a Gyárfás család székelykeresztúri ága.
Sikerült megmenteni egy korabeli zongorát, három családi fotóalbumot és egy konyhai ebédlőszekrényt, amelyek napjainkban is megtekinthetők. Az avatóünnepségen az is elhangzott, hogy egy ötven évre lezárt időkapszulát is elhelyeztek az épületnél, amelybe a kisváros diákjai által írt versek is belekerültek.
