Petőfi körtefája mellett újult meg a történelmi Gyárfás-kúria

Fotó: László Ildikó

Több mint 8 millió lejes román kormánytámogatásból újították fel a székelykeresztúri Gyárfás-kúriát. A vasárnap délutáni avatóünnepségen arról beszéltek, hogy a magyar szellemi örökség egy darabját sikerült megmenteni.

Fülöp-Székely Botond

2026. május 24., 21:162026. május 24., 21:16

2026. május 24., 21:25

Korabeli ruhákban sétáló emberek és egykori fényében tündöklő épület fogadta azokat, akik vasárnap részt vettek a több mint 8 millió lejes román kormánytámogatásból felújított Gyárfás-kúria avatóünnepségén.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

Idézet
Vannak épületek, amelyek a közösség lelkének egy darabját őrzik, és ilyen hely a Gyárfás-kúria is

– fogalmazott köszöntőbeszédében Koncz Hunor János, Székelykeresztúr polgármestere. Mint mondta, bár sokan azt gondolták, hogy az épület egy lassan eltűnő emlék lesz, amelyet nem lehet megmenteni, szerencsére mégis sikerült. Mindez pedig azt bizonyítja, hogy ha egy közösség hisz az értékeiben, akkor a legnehezebbnek tűnő álmok is megvalósulhatnak. Az elöljáró úgy érzi, hogy

a kúria korszerűsítésével visszaadtak egy darabot Székelykeresztúr történelméből, méltóságából és önbecsüléséből.

Most már a restaurált falfreskókat és mennyezetet, illetve az eredeti gerendákat is meg lehet tekinteni.

„Az érték sokszor nem tűnik el, csak újra fel kell fedezni. (…)

Idézet
A felújítás legfontosabb üzenete, hogy a múltból is lehet jövőt építeni

– magyarázta. Köszönetet mondott a kivitelezőknek, az Unicons és a Macops vállalatoknak, valamint a tervezőnek, Csíki Barnának és csapatának, továbbá mindenkinek, aki hozzájárult a munkához.

A teljes nemzet javára

Németh Zsolt, magyar országgyűlési képviselő, a külügyi bizottság alelnöke kijelentette, a székelykeresztúriak azt a kúriát újították fel, ahol a

Idézet
magyar nemesi szellemi örökség talajából nőttek ki és sugároztak szét a polgári értékek, amelyek megalapozták a modern magyar polgári nemzeti öntudatot.

Azt is kiemelte, hogy az épület udvarán található Petőfi Sándor körtefája, ahonnan a költő utolsó, általunk ismert útjára indult.

Idézet
Nemzeti zarándokhely ez a kúria és udvara, valamint a körtefa, a mai naptól pedig még inkább az lesz. Önök felújították a teljes nemzet javára

– szögezte le.

Hangsúlyozta, hogy az elkövetkező négy évben ellenzékből fogják előmozdítani a magyar nagy stratégia megvalósulását, azaz a fenntartható, gyors fejlődést. Aláhúzta, mindenben támogatni szeretnék Magyarország új kormányát, amivel ennek elérésére törekednek.

A kúria tulajdonosairól

A Gyárfás-kúria több mint fél évezredes történetét Sándor Zsigmond Ibolya, a helyi Molnár István Múzeum vezetője mutatta be. Mint mondta, a régészeti leletek alapján

a 15. század végén állt ott a legkorábbi kőépület.

1627-ben Nyújtósi Demeter és fiai birtokolták a kúriát, 1641-ben Brenhidai Huszár Mátyás, 1676-ban Huszár Borbála, 1714-ben Nemes Mátyás, 1775-ben Bethlen Júlianna (Wesselényi Farkasné), 1788-ban Wesselényi Júlia (Kemény Lajosné), 1819-ben Kemény Pál, 1854-ben Kemény Polixénia és Lécfalfi Gyárfás Domokos, 1888-ban pedig Gyárfás Endre.

Utolsó tulajdonosa az idővel megözvegyült Gyárfás Pálné Fejérváry Judit volt, akit az államosításkor kilakoltattak az épületből, de gyereke nem lévén ekkorra már kihalt a Gyárfás család székelykeresztúri ága.

Sikerült megmenteni egy korabeli zongorát, három családi fotóalbumot és egy konyhai ebédlőszekrényt, amelyek napjainkban is megtekinthetők. Az avatóünnepségen az is elhangzott, hogy egy ötven évre lezárt időkapszulát is elhelyeztek az épületnél, amelybe a kisváros diákjai által írt versek is belekerültek.

Udvarhelyszék Székelykeresztúr Műemlék esemény
A rovat további cikkei

2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

2026. május 22., péntek

„A zarándokút a szív útja” – útnak indultak a zarándokok Székelyudvarhelyről Csíksomlyóra

Útnak indult a közel hétszáz zarándok Székelyudvarhelyről péntek reggel, akik a következő napokban gyalogosan mennek Csíksomlyóig, hogy együtt vegyenek részt a pünkösdszombati búcsús szentmisén.

2026. május 21., csütörtök

Ázsia felé veszik az irányt az erdélyi motoros kalandorok

A székelyudvarhelyi Mihály Alpár és útitársa, a szatmárnémeti Bertici Attila ezúttal Mongóliáig terveznek eljutni, mintegy 25 ezer kilométert megtéve 60 nap alatt.

2026. május 20., szerda

Udvarhelyszéki falvak iskoláiban folytattak ellenőrzést a rendőrök

Közös rendőrségi és csendőrségi akció zajlott szerdán több Hargita megyei településen az iskolai biztonság erősítése érdekében: a tanintézményekben és azok környékén is zajlottak ellenőrzések.

2026. május 20., szerda

A székely himnusz napját ünneplik Székelyudvarhelyen

Idén is megszervezik a székely himnusz napját Székelyudvarhelyen, ahol közösen idézik fel himnuszunk történetét, kulturális örökségét és azokat az alkotókat, akiknek munkája ma is része közösségi emlékezetnek.

2026. május 20., szerda

Felvonulással és látványos bemutatókkal ünnepel a helyi rendőrség Székelyudvarhelyen

Szolgálati járművek, rendvédelmi bemutatók és látványos kutyás program várja az érdeklődőket május 21-én a Márton Áron téren, a helyi rendőrség napja alkalmából.

2026. május 19., kedd

Akiknek a nevét visszaadta az emlékezés – holokauszt-emlékművet avattak Székelyudvarhelyen

Május 19-én, a ma is élő Székelyudvarhelyről származó holokauszttúlélő, Gold Renée 96. születésnapján avatták fel Székelyudvarhely első állandó holokauszt-emlékművét a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium udvarán.

2026. május 19., kedd

Napokon belül újraaszfaltozzák a járdákat a székelyudvarhelyi Kossuth utcában

Újraaszfaltozzák a székelyudvarhelyi Kossuth Lajos utca járdáit, amelyeket a gázvezetékek cseréje miatt bontottak fel. A helyreállítás a tervek szerint napokon belül elkezdődhet, és nem kerül pénzébe a városnak,

2026. május 19., kedd

Kétszáz méter mélyről fogják felhozni az ivóvizet négy Kányád községi településen

Elkezdődött az ivóvízhálózat kiépítése Székelydályában, Égében, Abránfalván és Székelypeteken – ezzel a beruházással szeretnék megszüntetni az évek óta tartó ivóvízhiányt. Kétszáz méter mélyről fogják szivattyúzni a talajvizet.

2026. május 19., kedd

Átadják a megújult Gyárfás-kúriát

Több éves felújítás után megnyitja kapuit a Gyárfás-kúria Székelykeresztúron, ahol kulturális programokkal és közösségi eseményekkel várják az érdeklődőket május 24-én, vasárnap.

