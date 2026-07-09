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Egy gazda mulasztása miatt terjedhetett tovább a kiskérődzők pestise Maros megyében

• Fotó: Kozán István

Fotó: Kozán István

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Újabb helyszínen, Csatófalván azonosították Maros megyében a kiskérődzők pestisét, ami azt jelenti, hogy továbbra sem lehet juhot és kecskét exportálni. Az állategészségügy igazgatója szerint a gazdákon is múlik a védekezés és a vírus terjedése.

Simon Virág

2026. július 09., 11:082026. július 09., 11:08

Maros megyében a juhhimlő gócpontokat felszámolták, miután az utolsó lejelentett megbetegedés után harminc nappal nem történt újabb fertőzés, de

a kiskérődzők pestisének terjedését nem sikerült megállítani.

A héten Csatófalván egy újabb gócpontot azonosítottak. A prefektúrán szerdán egyezettek a vírus terjedésének megfékezéséről a szakemberek.

Kötelező lépés

Barabási Antal Szabolcs, Maros megye prefektusa szerdán összehívta a helyi járványmegelőző bizottság tagjait, hogy elfogadják a vírus terjedésének megfékezéséhez szükséges intézkedéseket. Kijelölték a védő- és megfigyelési övezeteket,

megerősítették az állatok és állati eredetű termékek szállításának korlátozását

és kihangsúlyozták: fontos a lakosság és az állattartó gazdák folyamatos tájékoztatása.

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A gazdák is felelősek

Az újabb, kiskérződő pestis eset kapcsán Nagy Péter Tamás, a Maros Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság (DSVSA) igazgatója kifejtette: az új, csatófalvi gócpont 26 nappal az első eset után jelent meg és a helyszíni kivizsgálásokból kiderült, hogy

a gazda idegen személyeket engedett be a juhok közé.

„Bár belépési tilalom volt, a gazda beengedte a juhnyírókat, mi több a gyapjút is értékesítette, így azt elvitték. Pedig a gyapjú is a vírus hordozója.

Idézet
Nemcsak az állatorvosokon múlik a védekezés, hanem a felelős gazdákon is

– hangsúlyozta a sajtónak az igazgató. A Maros és Brassó megyei gócpontok miatt

az Európai Bizottság továbbra is tiltja Románia juh- és kecskeexportját

mind az Európai Unió tagállamai, mind a harmadik országok irányába. Nagy Péter Tamás szerint a korlátozásokat nem fogják feloldani, amennyiben a helyzetet nem sikerül megfelelően kezelni.

Maros megye Marosszék Járvány
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