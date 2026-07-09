Egy gazda mulasztása miatt terjedhetett tovább a kiskérődzők pestise Maros megyében

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Újabb helyszínen, Csatófalván azonosították Maros megyében a kiskérődzők pestisét, ami azt jelenti, hogy továbbra sem lehet juhot és kecskét exportálni. Az állategészségügy igazgatója szerint a gazdákon is múlik a védekezés és a vírus terjedése.
Maros megyében a juhhimlő gócpontokat felszámolták, miután az utolsó lejelentett megbetegedés után harminc nappal nem történt újabb fertőzés, de
A héten Csatófalván egy újabb gócpontot azonosítottak. A prefektúrán szerdán egyezettek a vírus terjedésének megfékezéséről a szakemberek.
Barabási Antal Szabolcs, Maros megye prefektusa szerdán összehívta a helyi járványmegelőző bizottság tagjait, hogy elfogadják a vírus terjedésének megfékezéséhez szükséges intézkedéseket. Kijelölték a védő- és megfigyelési övezeteket,
és kihangsúlyozták: fontos a lakosság és az állattartó gazdák folyamatos tájékoztatása.
Az újabb, kiskérződő pestis eset kapcsán Nagy Péter Tamás, a Maros Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság (DSVSA) igazgatója kifejtette: az új, csatófalvi gócpont 26 nappal az első eset után jelent meg és a helyszíni kivizsgálásokból kiderült, hogy
„Bár belépési tilalom volt, a gazda beengedte a juhnyírókat, mi több a gyapjút is értékesítette, így azt elvitték. Pedig a gyapjú is a vírus hordozója.
– hangsúlyozta a sajtónak az igazgató. A Maros és Brassó megyei gócpontok miatt
mind az Európai Unió tagállamai, mind a harmadik országok irányába. Nagy Péter Tamás szerint a korlátozásokat nem fogják feloldani, amennyiben a helyzetet nem sikerül megfelelően kezelni.
Egy tóba esett emberhez riasztották szerda éjjel a segesvári tűzoltókat Segesd és Apold között – tájékoztatott a Maros megyei katasztrófavédelem. Mint kiderült, az áldozat Gabriel Mureșan, a Kolozsvári CFR egykori bajnoka, Apold község polgármestere.
Kidőlt fák miatt riasztották a Maros megyei tűzoltókat szerda délután: Szászrégenben egy tömbházra dőlt fenyőfa, Marosvásárhelyen személyautókra esett faágak miatt kellett közbelépniük.
Csatlakozik a Sepsiszentgyörgyről indult gondosóra-programhoz Vámosgálfalva, így a község idős lakói baj esetén gyorsabban és hatékonyabban kérhetnek segítséget. Az önkormányzat a költségek egy részét is átvállalja.
Életét vesztette egy férfi szerda délelőtt Szászrégenben, miután egy munkagépbe szorult – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság.
Sikeresen visszaültették egy 33 éves Maros megyei férfi amputált jobb kezét a marosvásárhelyi sürgősségi kórházban. A nyolcórás műtétet egy több szakterületet képviselő orvoscsoport végezte el, a beteg állapota stabil.
Hálózati karbantartási munkálatok miatt tervezett áramszünet lesz szerdán 8.30 és 16.30 között Marosvásárhely több utcájában.
Új kézipoggyász-ellenőrző rendszert vezettek be a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtéren, amelynek köszönhetően gyorsabbá és kényelmesebbé válik a biztonsági ellenőrzés – tájékoztatta utasait a légikikötő.
A közlekedésre is veszélyes fákat vágnak ki a 15-ös országút Marosvécs községhez tartozó szakaszán, így több napig útlezárásokra kell számítani a helyszínen reggel nyolc és délután négy óra között – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
Rendőrségi nyomozás indult, miután vasárnap este egy Marosvásárhelyről Besztercére tartó mentőhelikoptert lézersugarakkal világítottak meg, veszélybe sodorva a pilóták életét.
Iratok nélkül érkeztek Maros megyébe azok a gondozottak, akik korábban Bihar megyei szociális intézményekben éltek. A szakigazgatóság szakemberei próbálják kideríteni, hogy honnan származnak és milyen betegségeik vannak.
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