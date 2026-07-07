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Fotó: Borbély Fanni
Hálózati karbantartási munkálatok miatt tervezett áramszünet lesz szerdán 8.30 és 16.30 között Marosvásárhely több utcájában.
2026. július 07., 18:342026. július 07., 18:34
2026. július 07., 18:492026. július 07., 18:49
A marosvásárhelyi városháza az Electrica Rt. Maros megyei kirendeltségének tájékoztatására hivatkozva közli, hogy július 8-án, szerdán 8.30 és 16.30 között hálózati karbantartási munkálatok miatt tervezett áramszünet lesz a következő utcákban:
Dicsőség utca,
Negoj utca,
Merészség utca (részben),
Bihar utca (részben),
és December 1. sugárút (részben).
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Esővel indult, de fergeteges koncertekkel folytatódott a Vibe Fesztivál pénteki napja. A sár sem tántorította el a bulizókat, a ValMar, T. Danny, Dzsúdló, a Döndi Duó és Inna koncertjeire ezrek voltak kíváncsiak a Maros-parti fesztiválon.
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