Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Áramszünet lesz Marosvásárhely több utcájában

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Hálózati karbantartási munkálatok miatt tervezett áramszünet lesz szerdán 8.30 és 16.30 között Marosvásárhely több utcájában.

Székelyhon

2026. július 07., 18:342026. július 07., 18:34

2026. július 07., 18:492026. július 07., 18:49

A marosvásárhelyi városháza az Electrica Rt. Maros megyei kirendeltségének tájékoztatására hivatkozva közli, hogy július 8-án, szerdán 8.30 és 16.30 között hálózati karbantartási munkálatok miatt tervezett áramszünet lesz a következő utcákban:

  • Dicsőség utca,

    Hirdetés

  • Negoj utca,

  • Merészség utca (részben),

  • Bihar utca (részben),

  • és December 1. sugárút (részben).

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

A polgármestertől is loptak, térfigyelő kamerákkal azonosították be a terménytolvajokat
Ezek lettek Székelyföld legjobb érettségi eredményei
Medvebocs szaladt a kerékpárosok elé a Szebeni Körversenyen (videóval)
Bíróság elé viszi a többéves vitát az RMDSZ: Szabó Ödön beperelte Csomortányi Istvánt
Bemutatkozott a Puskás Akadémiánál az FK Csíkszereda volt játékosa
Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
A polgármestertől is loptak, térfigyelő kamerákkal azonosították be a terménytolvajokat
Székelyhon

A polgármestertől is loptak, térfigyelő kamerákkal azonosították be a terménytolvajokat
Ezek lettek Székelyföld legjobb érettségi eredményei
Székelyhon

Ezek lettek Székelyföld legjobb érettségi eredményei
Medvebocs szaladt a kerékpárosok elé a Szebeni Körversenyen (videóval)
Székely Sport

Medvebocs szaladt a kerékpárosok elé a Szebeni Körversenyen (videóval)
Bíróság elé viszi a többéves vitát az RMDSZ: Szabó Ödön beperelte Csomortányi Istvánt
Krónika

Bíróság elé viszi a többéves vitát az RMDSZ: Szabó Ödön beperelte Csomortányi Istvánt
Bemutatkozott a Puskás Akadémiánál az FK Csíkszereda volt játékosa
Székely Sport

Bemutatkozott a Puskás Akadémiánál az FK Csíkszereda volt játékosa
Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Nőileg

Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 07., kedd

Új kézipoggyász-ellenőrző rendszert vezettek be a marosvásárhelyi repülőtéren

Új kézipoggyász-ellenőrző rendszert vezettek be a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtéren, amelynek köszönhetően gyorsabbá és kényelmesebbé válik a biztonsági ellenőrzés – tájékoztatta utasait a légikikötő.

Új kézipoggyász-ellenőrző rendszert vezettek be a marosvásárhelyi repülőtéren
Új kézipoggyász-ellenőrző rendszert vezettek be a marosvásárhelyi repülőtéren
2026. július 07., kedd

Új kézipoggyász-ellenőrző rendszert vezettek be a marosvásárhelyi repülőtéren
Hirdetés
2026. július 06., hétfő

Útlezárással járó fakivágás az országút marosvécsi szakaszán

A közlekedésre is veszélyes fákat vágnak ki a 15-ös országút Marosvécs községhez tartozó szakaszán, így több napig útlezárásokra kell számítani a helyszínen reggel nyolc és délután négy óra között – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Útlezárással járó fakivágás az országút marosvécsi szakaszán
Útlezárással járó fakivágás az országút marosvécsi szakaszán
2026. július 06., hétfő

Útlezárással járó fakivágás az országút marosvécsi szakaszán
2026. július 06., hétfő

Lézersugarakkal vakították meg a mentőhelikopter pilótáit

Rendőrségi nyomozás indult, miután vasárnap este egy Marosvásárhelyről Besztercére tartó mentőhelikoptert lézersugarakkal világítottak meg, veszélybe sodorva a pilóták életét.

Lézersugarakkal vakították meg a mentőhelikopter pilótáit
Lézersugarakkal vakították meg a mentőhelikopter pilótáit
2026. július 06., hétfő

Lézersugarakkal vakították meg a mentőhelikopter pilótáit
2026. július 06., hétfő

Menhelybotrány: iratok nélkül, ismeretlen betegségekkel érkeztek az áthelyezett gondozottak Maros megyébe

Iratok nélkül érkeztek Maros megyébe azok a gondozottak, akik korábban Bihar megyei szociális intézményekben éltek. A szakigazgatóság szakemberei próbálják kideríteni, hogy honnan származnak és milyen betegségeik vannak.

Menhelybotrány: iratok nélkül, ismeretlen betegségekkel érkeztek az áthelyezett gondozottak Maros megyébe
Menhelybotrány: iratok nélkül, ismeretlen betegségekkel érkeztek az áthelyezett gondozottak Maros megyébe
2026. július 06., hétfő

Menhelybotrány: iratok nélkül, ismeretlen betegségekkel érkeztek az áthelyezett gondozottak Maros megyébe
Hirdetés
2026. július 06., hétfő

Lakott területen száguldott 122-vel, négy hónapra ugrott a jogosítványa

Több mint 220 közlekedési bírságot szabtak ki a Maros megyei rendőrök vasárnap a 15-ös országúton tartott ellenőrzés során. A legtöbb szabálysértés ezúttal is gyorshajtás volt, egy sofőrt pedig 122 kilométer/órás sebességgel mértek lakott területen.

Lakott területen száguldott 122-vel, négy hónapra ugrott a jogosítványa
Lakott területen száguldott 122-vel, négy hónapra ugrott a jogosítványa
2026. július 06., hétfő

Lakott területen száguldott 122-vel, négy hónapra ugrott a jogosítványa
2026. július 05., vasárnap

Súlyos kvadbaleset a Kelemen-havasokban

Súlyos kvadbalesethez riasztották vasárnap délután a mentőegységeket a Kelemen-havasokba.

Súlyos kvadbaleset a Kelemen-havasokban
Súlyos kvadbaleset a Kelemen-havasokban
2026. július 05., vasárnap

Súlyos kvadbaleset a Kelemen-havasokban
2026. július 05., vasárnap

Látványosan meghasadt az erdélyi autópálya

Óriási hasadás keletkezett az A10-es sztráda Szászsebes és Torda közötti szakaszán, a sofőröket óvatosságra intik.

Látványosan meghasadt az erdélyi autópálya
Látványosan meghasadt az erdélyi autópálya
2026. július 05., vasárnap

Látványosan meghasadt az erdélyi autópálya
Hirdetés
2026. július 05., vasárnap

Kamion gyulladt ki Nyárádselye és Nyárádmagyarós között

Tűz ütött ki vasárnap délután egy teherautóban a Nyárádselye és Nyárádmagyarós közötti útszakaszon. A forgalom a helyszínen váltakozó irányban, egy sávon haladt.

Kamion gyulladt ki Nyárádselye és Nyárádmagyarós között
Kamion gyulladt ki Nyárádselye és Nyárádmagyarós között
2026. július 05., vasárnap

Kamion gyulladt ki Nyárádselye és Nyárádmagyarós között
2026. július 04., szombat

Tűz ütött ki egy családi háznál Göcsön

Kigyúlt egy családi ház és egy melléképület a Maros megyei Göcsön. Hivatásos és önkéntes túzoltók is dolgoznak az oltáson.

Tűz ütött ki egy családi háznál Göcsön
Tűz ütött ki egy családi háznál Göcsön
2026. július 04., szombat

Tűz ütött ki egy családi háznál Göcsön
2026. július 04., szombat

Ezrek buliztak pénteken is a Vibe Fesztiválon

Esővel indult, de fergeteges koncertekkel folytatódott a Vibe Fesztivál pénteki napja. A sár sem tántorította el a bulizókat, a ValMar, T. Danny, Dzsúdló, a Döndi Duó és Inna koncertjeire ezrek voltak kíváncsiak a Maros-parti fesztiválon.

Ezrek buliztak pénteken is a Vibe Fesztiválon
Ezrek buliztak pénteken is a Vibe Fesztiválon
2026. július 04., szombat

Ezrek buliztak pénteken is a Vibe Fesztiválon
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!