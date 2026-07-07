2026. július 06., hétfő

Jogosítvány nélkül, ittasan a traktoron

Közel negyven jogosítványt és több mint húsz forgalmi engedélyt tartottak vissza a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai hétvégén egy nagyszabású akció részeként. Akadt olyan is, aki ittasan, jogosítvány nélkül vezetett.