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Fotó: Olti Angyalka
Fejlesztési munkálatok miatt nyomásingadozásra kell számítani az ivóvízhálózaton Sepsiszentgyörgyön és több sepsiszéki településen szerdán – tájékoztat a Kovászna megyei Hydrokov vízszolgáltató.
2026. július 07., 18:452026. július 07., 18:45
2026. július 07., 18:492026. július 07., 18:49
A munkálatok okozta nyomásingadozásra szerdán 9 és 17 óra között kell készülni. Az érintett területek:
Sepsiszentgyörgyön a Jókai Mór és a Farm utcák,
Illyefalva,
Aldoboly,
Sepsiszentkirály,
valamint a Szalomér lakóövezet.
Egy háromszéki sértett 18 500 lejt utalt át csalóknak, akik banki ügyintézőknek adták ki magukat, de a rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően a teljes összeget sikerült visszaszerezni.
A rendőrség 24 órára őrizetbe vett egy 30 éves, gelencei férfit, akit fenyegetéssel, rongálással, ittas, illetve jogosítvány nélküli járművezetéssel, valamint forgalomba be nem jegyzett jármű közúti használatával gyanúsítanak.
A háromszéki diákok mostantól biztonságosabban, kényelmesebben és környezetkímélőbben járhatnak iskolába. Kovászna Megye Tanácsa ugyanis pályázat révén 36 elektromos iskolabuszt szerzett be 35 helyi önkormányzat tanintézményei számára.
Közel negyven jogosítványt és több mint húsz forgalmi engedélyt tartottak vissza a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai hétvégén egy nagyszabású akció részeként. Akadt olyan is, aki ittasan, jogosítvány nélkül vezetett.
Uzon községben esett le elektromos rolleréről vasárnap este egy 64 éves férfi, aki sérülései miatt kórházba ment, ám az oda kiérkező rendőrök így is elvégezték nála az alkoholtesztet – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.
Játékermek zártak be Sepsiszentgyörgyön, miután tavasszal életbe lépett az a helyi önkormányzati döntés, amely kitiltja ezeket a lakóövezetekből.
Egy 19 éves fiatal nő sérült meg abban a közúti balesetben, amely pénteken délután történt a 11-es országúton, Ojtoz közelében.
Két autó ütközött össze pénteken délután a 11-es országút Ojtoz környéki szakaszán, így jelenleg csak egy sávon közlekedhetnek az autók – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.
Harmincezer lejt tartalmazó elvesztett övtáskát talált meg, majd tartott meg jogtalanul egy 37 éves férfi Sepsiszentgyörgyön. A rendőrök a pénz jelentős részét visszaszerezték, az ügyben lopás miatt folyik nyomozás.
Július 4–5-ét a közösségben való szórakozásnak szenteli a gelencei önkormányzat, immár negyedik éve. Rönkhúzás, traktorszépségverseny, főzőverseny szerepel a két nap programjában, hogy minél többen virtuskodhassanak.
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