Negyedszerre is Gazda- és Lovasnapokra készülnek Gelencén

Július 4–5-ét a közösségben való szórakozásnak szenteli a gelencei önkormányzat, immár negyedik éve. Rönkhúzás, traktorszépségverseny, főzőverseny szerepel a két nap programjában, hogy minél többen virtuskodhassanak.

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Szombaton favágó- és lovasnap, vasárnap gazdanap szerepel a község eseménynaptárában. Előbbi programjában rönkhúzóverseny és favágó ügyességi verseny kapott helyet. Fejér Imre alpolgármester érdeklődésünkre közölte,

a rönkhúzóversenynek nem az állatkínzás a célja, hanem az, hogy a nézők belepillanthassanak a hagyományos lovas erdőlés (fakitermelés) technikájába, annak szépségébe és nehézségébe.

A vasárnapi traktoros felvonulásban és az azt követő ügyességi versenyben az előzetes felmérések szerint 25–30-an vesznek részt, nemcsak Gelencéről, hanem a környező falvakból is.

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A délután a Szénégető-pusztán zajló főzőversenyé, amelynek keretében a jelentkező baráti társaságok, helyi egyesületek csapatai öt kiló sertéslapockából készíthetnek szabadon választott fogásokat, hogy azzal nyűgözzék le a zsűrit.