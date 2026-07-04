Fiatal nő sérült meg az ojtozi balesetben

Egy 19 éves fiatal nő sérült meg abban a közúti balesetben, amely pénteken délután történt a 11-es országúton, Ojtoz közelében.

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A balesethez kiszálló hatóságok a helyszínen azt állapították meg, hogy két, ugyanabba az irányba haladó személygépkocsi ütközött össze. A balesetet feltehetően az okozta, hogy az egyik autó vezetője nem tartott megfelelő követési távolságot – közölte a Kovászna megyei rendőr-főkapitányság. Az ütközés következtében egy 19 éves nő megsérült, akit kórházba szállítottak orvosi ellátásra.

Az alkoholszondás tesztelés azt mutatta, hogy egyik autóvezető sem fogyasztott alkoholt. A rendőrség folytatja a nyomozást a baleset pontos körülményeinek tisztázása érdekében.