Drágul az ivóvíz Háromszéken

Kovászna megyében 12 százalékkal drágul az ivóvíz és a csatornázási díj
Júliustól drágít a Kovászna megye nagy részén szolgáltató Hydrokov Rt. Ezentúl az ivóvíz köbméteréért 1,16, a szennyvíz után 0,81 lejjel kell többet fizetnünk, ami 12 százalékos emelést jelent.
Bár az Országos Közüzemi Szabályozó Hatóság (ANRSC) már 2026 tavaszára jóváhagyta az újabb drágítást, amely eredetileg áprilisban lépett volna életbe, a tényleges alkalmazását végül 2026. július 1-jére halasztotta a Hydrokov. Eszerint az ivóvíz köbméterének fogyasztói ára 10,76 lej lesz a tavalyi 9,6 lejhez képest, szennyvízé pedig 7,55 lej (6,74),
Kozsokár Attila vezérigazgató egyrészt az inflációval magyarázza az áremelés szükségességét, másrészt azzal, hogy mivel a hálózat elavult részének korszerűsítésére alig van pályázati lehetőség, erre a célra egy befektetési alapot hoztak létre – a víz árának 2 százaléka ide kerül.
Ugyanakkor „van egy európai uniós projektünk, ehhez is kell az önrész, ebbe is fektetünk, mert így juthat el olyan helyekre ivóvíz, ahol eddig nem volt” – közölte.
Továbbá Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen új vízház épül, ami
A cég elfogadott árképzési stratégiája szerint, az inflációs kiigazításon kívül az ivóvíz esetében 2027-ben 1,6, 2028-ban 6, 2029-ben 4,5, 2030-ban 2, 2031-ben pedig 0,61 százalékos drágításra számíthatnak a fogyasztók. A szennyvíz várható emelési indexei: 1,6 százalék, 14s százalék, 10 százalék, 7 százalék és 0,68 százalék.
Kézdivásárhely képviselőtestülete egyöntetűen, ellenvetés nélkül fogadta el 2026. évre szóló költségevetés tervezetét. A céhes város idén közel 113 millió lejből gazdálkodhat, ami tavalyhoz képest közel 14,5 millió lejes mínuszt jelent.
A sepsiszentgyörgyi megyei kórház idei éve az elkezdett korszerűsítések lezárásáról, finomhangolásról, ötletelésről szól. Terveik között szerepel a régi kórházépület felújítása és a leendő egészségügyi komplexum projektjének elindítása is.
Egy személyautó és egy tehergépkocsi ütközött össze csütörtök este fél tízkor Bereck közelében.
Több olyan határozattervezet is a sepsiszentgyörgyi képviselő-testület csütörtöki ülésének napirendjére került, amely a kormányzati megszorítások helyi hatásait tükrözi. A tervezést azonban nem adta, nem adhatja fel a város.
A kiszámíthatóság érdekében 2028-ig befagyasztják a vállalkozások épület- és területadóját Sepsiszentgyörgyön, ugyanakkor folytatják a de minimis támogatási programot is, amelynek révén a cégek visszaigényelhetik a befizetett helyi adó egy részét.
Két évben belül szobrot állítanak Mihai Eminescunak Sepsiszentgyörgyön – jelentette be Antal Árpád polgármester és Olimpiu Floroian, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) Kovászna megyei elnöke közös szerdai sajtótájékoztatójukon.
Néhány hónap leforgása alatt hatalmas épületek nőttek ki a földből Sepiszentgyörgy leendő egyetemi kampuszának területén. Tonk Mártont, a Sapientia EMTE rektorát faggattuk a munkálatok előrehaladtáról, a képzési kínálat bővítésének lehetőségéről.
Drasztikus bírságokat helyezett kilátásba a TEGA köztisztasági vállalat az építkezési törmeléket a háztartási hulladéknak szánt digitalizált ökoszigetekbe dobók számára. A szabálytalankodó sepsiszentgyörgyiek zsebe akár 3000 lejjel is bánhatja.
Harmincegy iskolai bűncselekményt tartottak számon, ezek többsége verekedés volt, súlyos következmények nélkül – összegezték a minap lezárult tanév iskolai biztonsági tapasztalatait Kovászna megyében.
Megkezdődött a kézdivásárhelyi Kanta utca régóta várt felújítása. A munkálatok miatt ideiglenesen módosult a közlekedési rend: egyes szakaszokon egyirányúsították a forgalmat, több utcában pedig korlátozták a kanyarodási lehetőségeket.
Kilőttek egy medvét Sepsiszentgyörgyön a Farm utcában vasárnap este, egy másik kószáló nagyvadnak pedig csapdát helyeztek ki az Oltmező utcában.
szóljon hozzá!