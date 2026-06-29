Drágul az ivóvíz Háromszéken

Júliustól drágít a Kovászna megye nagy részén szolgáltató Hydrokov Rt. Ezentúl az ivóvíz köbméteréért 1,16, a szennyvíz után 0,81 lejjel kell többet fizetnünk, ami 12 százalékos emelést jelent.

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Bár az Országos Közüzemi Szabályozó Hatóság (ANRSC) már 2026 tavaszára jóváhagyta az újabb drágítást, amely eredetileg áprilisban lépett volna életbe, a tényleges alkalmazását végül 2026. július 1-jére halasztotta a Hydrokov. Eszerint az ivóvíz köbméterének fogyasztói ára 10,76 lej lesz a tavalyi 9,6 lejhez képest, szennyvízé pedig 7,55 lej (6,74),

a víz tehát 1,16, a csatornázási díj 0,81 lejjel kerül többe.

Kozsokár Attila vezérigazgató egyrészt az inflációval magyarázza az áremelés szükségességét, másrészt azzal, hogy mivel a hálózat elavult részének korszerűsítésére alig van pályázati lehetőség, erre a célra egy befektetési alapot hoztak létre – a víz árának 2 százaléka ide kerül.

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Ugyanakkor „van egy európai uniós projektünk, ehhez is kell az önrész, ebbe is fektetünk, mert így juthat el olyan helyekre ivóvíz, ahol eddig nem volt” – közölte.

Továbbá Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen új vízház épül, ami