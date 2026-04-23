Tavalyhoz képest kevesebb pénzből gazdálkodhat Kézdivásárhely

Kézdivásárhely képviselőtestülete egyöntetűen, ellenvetés nélkül fogadta el 2026. évre szóló költségevetés tervezetét. A céhes város idén közel 113 millió lejből gazdálkodhat, ami tavalyhoz képest közel 14,5 millió lejes mínuszt jelent.

Kézdivásárhely Helyi Tanácsa csütörtök délelőtt tartotta rendes ülését, aminek legfontosabb napirendi pontját az idei költségvetés elfogadása képezte. A Bokor Tibor polgármester által előterjesztett tervezet szerint

a céhes város idén nem egészen 113 millió lejes költségvetéssel számol,

ami tavalyhoz képest visszaesést jelent, akkor ugyanis majdnem 127,4 millió lej állt rendelkezésre.

Hirdetés

A bevételi oldalon főként az EU-s források terén mutatkozik nagy különbség, 56 millió lejjel szemben alig 17,3 millió, viszont a több mint 46 millió lejes állami hozzájárulás jóval nagyobb a múlt évi 25 millióhoz képest, és nem szabad megfeledkezni az épülő uszodáról sem, aminek augusztusra ígért befejezéséhez csak ebben az évben 22 millió lejt biztosít a fejlesztési minisztérium.

korábban írtuk Költségvetés nélkül sem áll le az élet Kézdivásárhelyen A költségvetés elfogadására várnak Kézdivásárhely önkormányzatánál, ami idén igencsak megkésett a kormány totojázása folytán. Addig képletesen szólva lélegeztetőgépen működik a város, de amit lehet, azt igyekeznek elvégezni.

Továbbá idénre 47,5 millió lej saját bevétel van előirányozva, ami nagyjából 3 millió lejjel több a 2025-re tervezett 44,4 milliónál. Ezekhez hozzáadódik az előző évi megtakarítás, így áll össze 112,9 millió lejes végösszeg.

Közel 64 millió lej EU-s és állami forrásból

A számokat ismertető elöljáró kifejtette, a tervezett büdzsé 48 százalékát fordítják működésre, 52 százalékát pedig fejlesztésre. Ami az utóbbiakat illeti, kormányzati támogatásból