Tavalyhoz képest kevesebb pénzből gazdálkodhat Kézdivásárhely

A Kézdivásárhely képviselő-testülete által elfogadott költségvetés tavalyhoz képest kevesebb bevétellel számol

Fotó: Kocsis Károly

Kézdivásárhely képviselőtestülete egyöntetűen, ellenvetés nélkül fogadta el 2026. évre szóló költségevetés tervezetét. A céhes város idén közel 113 millió lejből gazdálkodhat, ami tavalyhoz képest közel 14,5 millió lejes mínuszt jelent.

Kocsis Károly

2026. április 23., 16:042026. április 23., 16:04

Kézdivásárhely Helyi Tanácsa csütörtök délelőtt tartotta rendes ülését, aminek legfontosabb napirendi pontját az idei költségvetés elfogadása képezte. A Bokor Tibor polgármester által előterjesztett tervezet szerint

a céhes város idén nem egészen 113 millió lejes költségvetéssel számol,

ami tavalyhoz képest visszaesést jelent, akkor ugyanis majdnem 127,4 millió lej állt rendelkezésre.

A bevételi oldalon főként az EU-s források terén mutatkozik nagy különbség, 56 millió lejjel szemben alig 17,3 millió, viszont a több mint 46 millió lejes állami hozzájárulás jóval nagyobb a múlt évi 25 millióhoz képest, és nem szabad megfeledkezni az épülő uszodáról sem, aminek augusztusra ígért befejezéséhez csak ebben az évben 22 millió lejt biztosít a fejlesztési minisztérium.

Költségvetés nélkül sem áll le az élet Kézdivásárhelyen
A költségvetés elfogadására várnak Kézdivásárhely önkormányzatánál, ami idén igencsak megkésett a kormány totojázása folytán. Addig képletesen szólva lélegeztetőgépen működik a város, de amit lehet, azt igyekeznek elvégezni.

Továbbá idénre 47,5 millió lej saját bevétel van előirányozva, ami nagyjából 3 millió lejjel több a 2025-re tervezett 44,4 milliónál. Ezekhez hozzáadódik az előző évi megtakarítás, így áll össze 112,9 millió lejes végösszeg.

Közel 64 millió lej EU-s és állami forrásból

A számokat ismertető elöljáró kifejtette, a tervezett büdzsé 48 százalékát fordítják működésre, 52 százalékát pedig fejlesztésre. Ami az utóbbiakat illeti, kormányzati támogatásból

  • 2 millió lejt szánnak a műjégpálya háromfázisú fotovoltaikus rendszerére, ami a 2027-es Európai Ifjúsági Olimpia városra eső részének megrendezéséhez szükséges;

  • 2,3 milliót az intelligens gázelosztó-hálózat Kézdivásárhelyen és Nyujtódon történő kiépítésére, bővítésére és korszerűsítésére;

  • 11 millió lejt a Kanta, Kert, Csernátoni és Iskola utcáknak az Anghel Saligny-program keretében történő felújítására;

  • 3,35 milliót a Kézdivásárhely és Kézdiszentlélek közötti kerékpárútra (már ami ebből a város közigazgatási területére esik).

Az európai uniós forrásokból többek között

  • 7,3 millió megy az ún. DAC-tó körüli szabadidő-központra és a Székely Katonaneveldére;

  • hozzávetőleg 10 millió tanintézetek bővítésére, felújítására (Apor Péter Szaklíceum), épületenergetikai fejlesztésre (Manócska Napközi Otthon), bútorok, taneszközök, digitális felszerelések beszerzésére;

  • közel 3,4 millió lej kerékpárutak kiépítésére Kézdisárfalva és Nyujtód, valamint Kézdivásárhely és Szentkatolna között;

  • 4,2 millió a zöld és kék infrastruktúra fejlesztésére.

Költségvetésen kívüli finanszírozásból még közel 11 millió lej esedékes fiataloknak szánt ANL-lakások felhúzására.

Tanintézetek, kerékpárutak, udvarterek

Saját forrásból az önkormányzat

  • közel 2,5 millió lejt fordít a tűzoltóságnak az Apor Péter Szaklíceum felújítása, bővítése kapcsán támasztott feltételei teljesítésére;

  • 2,1 milliót a Kézdivásárhely és Kézdisárfalva közötti kerékpárútra;

  • 1,5 milliót a Manócska Napközi Otthon épületenergetikai fejlesztésére;

  • 1,3 milliót udvarterek felújítására;

  • 1,5 milliót az 1918. december 1. úton immár három hete zajló, és előreláthatólag május végére befejeződő járdafelújításra, illetve kerékpársáv-kialakításra, aszfaltozási munkálatokra, valamint parkolók, járdák rendbetételére;

  • 200 ezer lejt pedig a fedett uszoda körüli terület rendezésére.

Kérdések a vezérigazgatóhoz

A tanácsülésre meghívást kapott a Hydrokov Rt. vezérigazgatója, Kozsokár Attila is, aki az elkövetkező öt évre szóló, a megyei vízszolgáltatás bővítését, modernizálását célzó, 159 millió eurós értékű EU-s pályázat sarokszámait ismertette. Ebből kiderült az is, hogy

a cégnek ebből 9 millió eurós önrészt kell állnia, ami óhatatlanul vízár-emelést is jelent majd, hiszen ezt a pénzt elő kell teremteni.

Bokor Tibor azon felvetésére, hogy Kézdivásárhelynek a pályázott összegnek miért csak 2,9 százaléka jut beruházásra, azaz az önrészhez való hozzájárulásukkal „miért a kézdivásárhelyiek fizessenek többet azért, hogy egyes községekben vezetékes víz legyen”, nem kapott megnyugtató választ. Mint ahogy teljes mértékben azok a tanácsosok sem, akik a víz, illetve a szolgáltatás minőségével kapcsolatos kérdéseket szögeztek a vezérigazgatónak.

Ezért aztán a testület megszavazta ugyan, hogy az önkormányzatot Szilveszter Szabolcs alpolgármester képviselje a vízszolgáltató cég vezetőtanácsi ülésén, de azzal bízta meg, hogy ne szavazza meg az előterjesztett árstratégiát.

2026. április 23., csütörtök

Megkönnyíti az illyefalvi önkormányzat a gazdák számára a traktorok műszaki vizsgáztatását

Az illyefalvi önkormányzat várja azon gazdák jelentkezését, akik élnének azzal a felajánlott lehetőséggel, hogy helyben elvégeztetik a traktorok műszaki vizsgáztatását.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Vállalkozókat keresnek diákok mentorálására Háromszéken

Vállalkozói mentorprogramot hirdet a Diákok Éve keretében Kovászna Megye Tanácsa. A kezdeményezés olyan háromszéki vállalkozókat és elismert szakembereket szólít meg, akik a következő generációt szeretnék inspirálni saját példájukkal.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Távoltartás és nyomkövető lett a két bántalmazási ügy vége

Intézkedniük kellett a Kovászna megyei rendőröknek két családon belüli erőszak ügyében: mindkét esetben férfi bántalmazta a feleségét. Az egyik nő távoltartási végzést kért, a másik ügyben bűnügyi eljárás is indult az agresszor ellen.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Tettenérés után szekereket, traktort és láncfűrészt koboztak el

Lefoglaltak 16 köbméter fát, és több járművet, illetve egy láncfűrészt is elkoboztak a kézdivásárhelyi rendőrök az illegális kereskedés visszaszorítását célzó ellenőrzések során április 15. és 22. között.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 22., szerda

Baltával tört-zúzott, majd a kiérkező rendőrautót is megrongálta

Anyagi károkat okozott egy baltával, és még a rendőrökkel szemben is agresszíven viselkedett egy férfi a Kovászna megyei Dobollón, szerdán.

2026. április 22., szerda

2026. április 22., szerda

Telefonos applikáción keresztül értesítenek a vízhiányról

A papíralapú számlák kézbesítésének késése, illetve az ebből adódó adósságfelhalmazódás immár a múlté. A háromszékiek mostantól telefonos alkalmazás révén is jelenthetik a vízóra állását, törleszthetik a szolgáltatás ellenértékét.

2026. április 22., szerda

2026. április 21., kedd

A Szent György Napok nyitókoncertjének főpróbájára is beengedik a közönséget

Elfogytak a jegyek a 33. Szent György Napok nyitókoncertjére, de minden más zenei eseményre szóló jegyre nagy a kereslet, tudtuk meg a sepsiszentgyörgyi városi kulturális szervezőirodában.

2026. április 21., kedd

2026. április 21., kedd

Tucatnyi autó gumiabroncsát vágták ki Kézdivásárhelyen

Őrizetbe vett két férfit a Kovászna megyei rendőrség, miután több autó gumiabroncsát megrongálták Kézdivásárhelyen.

2026. április 21., kedd

2026. április 21., kedd

Szexuális bűncselekmény miatt került előzetesbe egy Kovászna megyei férfi

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy 20 éves Kovászna megyei férfit, akit kiskorú ellen elkövetett szexuális bűncselekménnyel gyanúsítanak – adja hírül a sepsiszentgyörgyi ügyészség.

2026. április 21., kedd

2026. április 21., kedd

Hamarosan beköltözhet a múzeum a Székely Katonanevelde épületébe

Bár még nincs átvéve a kivitelezőtől a Székely Katonanevelde, az udvarára koncertet terveztek csütörtökre. Ezt a várható esőzés miatt végül átköltöztették a Vigadóba, de az egykori kaszárnya egy hónapon belül elkezdheti betölteni új rendeltetését.

2026. április 21., kedd

