Kelemen Hunor: az RMDSZ nem kapott pénzt a magyar kormánytól

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerdán azt nyilatkozta, hogy őszinte és konstruktív beszélgetése volt az április 12-i magyar országgyűlési választásokon győztes Tisza Párt elnökével, Magyar Péterrel.
A szövetségi elnök a téma kapcsán rámutatott, az RMDSZ nem kért és nem is kapott pénzt az Orbán-kormánytól,
Hangsúlyozta azt is, hogy jómaga támogatja az elmúlt években odaítélt támogatások felhasználásának Magyar Péter által kilátásba helyezett ellenőrzését.
Kelemen úgy véli, ez azért is fontos, mert sok, szerinte hamis vád fogalmazódott meg ezzel kapcsolatban, és ezeket tisztázni kell.
– szögezte le az Agerpres beszámolója szerint.
Az RMDSZ elnöke ugyanakkor megerősítette, Magyar Péter azt kérte az RMDSZ-től, hogy tartózkodjon a magyarországi pártpolitikába történő beavatkozástól.
„Én ezt korrektnek tartom, nem is állt szándékunkban ezt tenni” – jegyezte meg az RMDSZ-elnök, aki szerint folyamatos lesz a konzultáció a szövetség és az új magyar kormány között.
A szociáldemokraták nélkül az Ilie Bolojan vezette kabinet vagy kisebbségi kormányként folytatja a munkát, a pártfüggetlen törvényhozók támogatásával, vagy bizalmatlansági indítvány útján megbukik májusban – jelentette ki Kelemen Hunor.
