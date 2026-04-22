Kelemen Hunor: az RMDSZ nem kapott pénzt a magyar kormánytól

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerdán azt nyilatkozta, hogy őszinte és konstruktív beszélgetése volt az április 12-i magyar országgyűlési választásokon győztes Tisza Párt elnökével, Magyar Péterrel.

Székelyhon 2026. április 22., 17:532026. április 22., 17:53

A szövetségi elnök a téma kapcsán rámutatott, az RMDSZ nem kért és nem is kapott pénzt az Orbán-kormánytól,

a magyar állami támogatásokban egyesületek, alapítványok, egyházak, egyetemek részesültek.

Hangsúlyozta azt is, hogy jómaga támogatja az elmúlt években odaítélt támogatások felhasználásának Magyar Péter által kilátásba helyezett ellenőrzését. Hirdetés Kelemen úgy véli, ez azért is fontos, mert sok, szerinte hamis vád fogalmazódott meg ezzel kapcsolatban, és ezeket tisztázni kell.

Szükség van erre az auditra, amelyet egyébként a korábbi kormányváltásokkor, például 2010-ben is elvégeztek”