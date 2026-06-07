Kitartóan küzdött az igazáért, és sikerült érvénytelenítenie a gyorshajtási bírságot a száguldó sofőrnek

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Fotó: Tuchiluș Alex
Évekbe telt, de sikerült egy ezer lejt meghaladó gyorshajtási bírságot érvénytelenítenie egy sofőrnek. Kulcsfontosságú volt a kitartása.
2026. június 07., 20:052026. június 07., 20:05
2026. június 07., 20:082026. június 07., 20:08
Az állítólagos szabálytalanság még 2023. május 11-én történt, amikor egy BMW sofőrjét megállították a rendőrök, miután radarral bemérték a szebeni Podului utcában, amint 52 km/órával a megengedett sebesség felett haladt, az A1-es autópályáról való lehajtást követően.
A rendőrök 1305 lej bírságot szabtak ki gyorshajtás miatt és 90 napra felfüggesztették a gépjárművezetői engedélyét. A sofőr akkor még aláírta a hatósági jegyzőkönyvet – írja a Hotnews a helyi Turnul Sfatului értesüléseire hivatkozva –, azonban később megfellebbezte a büntetést, és alapfokon veszített is. A Nagyszebeni Bíróság ugyanis 2025. májusi ítéletben megállapította, hogy
és a városba belépést jelző tábla ki volt rakva a település bejáratánál.
A fellebbezés során a sofőr viszont több bizonyítékot is bemutatott a törvényszéken, amelyek megváltoztatták az ügy menetét: az aktába többek között Google Maps-fotókat és az általa az A1-esről való lehajtás után megtett útvonalról készült felvételeket csatolt.
A sofőr elmondása szerint azon a napon az autópályáról érkezett és a Gușterița lakónegyed felé tartott, anélkül hogy észrevette volna, hogy belépett a városi zónába:
Fontos azonban, hogy az ügy iratai között szerepelt a nagyszebeni városháza közterület-fenntartási osztályának egy 2026. februári levele is, amely szerint 2023. május 11-én nem volt kihelyezve településbe érkezést jelző tábla az A1-es autópályáról való lehajtás és a 106-os megyei út közötti szakaszon, a sofőr haladási irányában.
A törvényszék végül a sofőrnek adott igazat, megállapítva, hogy bár a jegyzőkönyv jogszerűsége nem vitatható, annak megalapozottsága kétséges, mivel „az úthálózati infrastruktúra nem volt teljes a cselekmény idején” – idézi az indoklást a Hotnews a ReJust.ro portálon közzétett határozatra hivatkozva.
Utóbbi azt is részletezi, hogy „amennyiben a kérelmező azt állította, hogy
az A1-esről lehajtva nem látott településbe érkezést jelző táblát,
és nem volt tisztában a sebességhatárral,
továbbá a cselekmény elkövetésének időpontjában a tábla még nem volt kihelyezve (feltehetően a Podului utca folyamatban lévő felújítása miatt),
és a kérelmező nem Nagyszebenben lakik, így nem feltételezhető, hogy tudnia kellett volna, hogy a város belterületén halad, ahol a sebességhatár 50 km/óra”,
kétség merül fel a sofőr bűnösségével kapcsolatban.
Így a Nagyszebeni Törvényszék helyt adott a fellebbezésnek, teljes egészében megsemmisítette a jegyzőkönyvet, és elrendelve az 1305 lejes bírság visszatérítését. A döntés jogerős.
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