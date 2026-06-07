Kitartóan küzdött az igazáért, és sikerült érvénytelenítenie a gyorshajtási bírságot a száguldó sofőrnek

Évekbe telt, de sikerült egy ezer lejt meghaladó gyorshajtási bírságot érvénytelenítenie egy sofőrnek. Kulcsfontosságú volt a kitartása.

Székelyhon 2026. június 07., 20:052026. június 07., 20:05 2026. június 07., 20:082026. június 07., 20:08

Az állítólagos szabálytalanság még 2023. május 11-én történt, amikor egy BMW sofőrjét megállították a rendőrök, miután radarral bemérték a szebeni Podului utcában, amint 52 km/órával a megengedett sebesség felett haladt, az A1-es autópályáról való lehajtást követően. A rendőrök 1305 lej bírságot szabtak ki gyorshajtás miatt és 90 napra felfüggesztették a gépjárművezetői engedélyét. A sofőr akkor még aláírta a hatósági jegyzőkönyvet – írja a Hotnews a helyi Turnul Sfatului értesüléseire hivatkozva –, azonban később megfellebbezte a büntetést, és alapfokon veszített is. A Nagyszebeni Bíróság ugyanis 2025. májusi ítéletben megállapította, hogy

a sebességet jól rögzítették, a cselekmény jogi minősítése helyes volt,

és a városba belépést jelző tábla ki volt rakva a település bejáratánál. A fellebbezés során a sofőr viszont több bizonyítékot is bemutatott a törvényszéken, amelyek megváltoztatták az ügy menetét: az aktába többek között Google Maps-fotókat és az általa az A1-esről való lehajtás után megtett útvonalról készült felvételeket csatolt. Hirdetés A sofőr elmondása szerint azon a napon az autópályáról érkezett és a Gușterița lakónegyed felé tartott, anélkül hogy észrevette volna, hogy belépett a városi zónába:

állítása szerint ugyanis nem volt sem sebességkorlátozó, sem településbe érkezést jelző tábla.