Volt egészségügyi miniszter: kormány az állam védelmének egyik legfontosabb pillérét, az egészségügyi rendszert gyengíti

Alexandru Rogobete volt egészségügyi miniszter szerint a kormány az állások befagyasztásával és az egészségügyi dolgozók jövedelmének csökkentésével az állam védelmének egyik legfontosabb pillérét, az egészségügyi rendszert gyengíti.

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A szociáldemokrata (PSD) képviselő szombaton egy Facebook-bejegyzésben az elmúlt egy napban történt drónincidensekre is utalva azt írta: katonai támadás, súlyos baleset, földrengés vagy tömeges sérülések esetén nem a tankok műtik meg az embereket, nem a repülőgépek lélegeztetik őket az intenzív osztályon, és nem a politikai beszédek mentik meg őket, hanem az orvosok, az asszisztensek, a betegápolók és a kórházi személyzet.

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Rogobete szerint ahelyett, hogy erősítené, a kormány gyengíti ezt a védelmi vonalat, amikor befagyasztja állásokat, csökkenti a jövedelmeket és kimerülésig terheli az egészségügyi dolgozókat. Szerinte ez nem felelős pénzügyi gazdálkodás, hanem súlyos stratégiai hiba és nemzetbiztonsági probléma.

„Miniszterelnök úr, ha nem érti, hogy egy intenzív terápiás ágy, egy működő műtő és egy orvos, aki nem hagyja el az országot, ugyanolyan fontos Románia biztonsága szempontjából, mint bármely katonai felszerelés, akkor nem érti, hogy mit jelent válság idején egy államot vezetni” – fogalmazott a PSD képviselője.

Rogobete szerint Ilie Bolojannak félre kellene állnia, mert a közpolitikái már nem kínálnak megoldást.