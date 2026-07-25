Volt egészségügyi miniszter: kormány az állam védelmének egyik legfontosabb pillérét, az egészségügyi rendszert gyengíti

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Fotó: Haáz Vince
Alexandru Rogobete volt egészségügyi miniszter szerint a kormány az állások befagyasztásával és az egészségügyi dolgozók jövedelmének csökkentésével az állam védelmének egyik legfontosabb pillérét, az egészségügyi rendszert gyengíti.
2026. július 25., 18:142026. július 25., 18:14
2026. július 25., 18:142026. július 25., 18:14
A szociáldemokrata (PSD) képviselő szombaton egy Facebook-bejegyzésben az elmúlt egy napban történt drónincidensekre is utalva azt írta: katonai támadás, súlyos baleset, földrengés vagy tömeges sérülések esetén nem a tankok műtik meg az embereket, nem a repülőgépek lélegeztetik őket az intenzív osztályon, és nem a politikai beszédek mentik meg őket, hanem az orvosok, az asszisztensek, a betegápolók és a kórházi személyzet.
Rogobete szerint ahelyett, hogy erősítené, a kormány gyengíti ezt a védelmi vonalat, amikor befagyasztja állásokat, csökkenti a jövedelmeket és kimerülésig terheli az egészségügyi dolgozókat. Szerinte ez nem felelős pénzügyi gazdálkodás, hanem súlyos stratégiai hiba és nemzetbiztonsági probléma.
„Miniszterelnök úr, ha nem érti, hogy egy intenzív terápiás ágy, egy működő műtő és egy orvos, aki nem hagyja el az országot, ugyanolyan fontos Románia biztonsága szempontjából, mint bármely katonai felszerelés, akkor nem érti, hogy mit jelent válság idején egy államot vezetni” – fogalmazott a PSD képviselője.
Rogobete szerint Ilie Bolojannak félre kellene állnia, mert a közpolitikái már nem kínálnak megoldást.
– írta a bejegyzésben – amelyet az Agerpres szemlézett.
Állásfoglalásának előzménye, hogy a PSD törvénytervezetet nyújtott be a parlamentbe a létszámstop feloldásáról az egészségügyi rendszerben. Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök csütörtökön erre reagálva kérte az egészségügyi minisztériumot és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat, hogy jövő hétig készítsenek elemzést azokról a kórházakról, amelyekben az országos átlagnál magasabbak a személyzeti kiadások, illetve alacsony az ágykihasználtság.
A kormányfő emlékeztetett, hogy a romániai kórházakban a személyzeti kiadások átlagosan az összkiadások 65 százalékát teszik ki, de vannak olyan kórházak is, ahol ez az arány eléri a 90 százalékot.
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