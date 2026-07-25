Tőkés László a fogyatkozó erdélyi magyarságról, autonómiáról és Márton Áron örökségéről beszélt Tusványoson

Fotó: Pinti Attila
A 35. Tusványos szombati napján Tőkés László a romániai magyarság fogyatkozásáról, az autonómia ügyéről, Márton Áron örökségéről és Orbán Viktor nemzetpolitikájáról beszélt, történelmi és aktuálpolitikai párhuzamokat is felvonultatva.
A 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor szombati napja a fesztivál csúcspontját jelentette. A „Veled teljes!” mottó jegyében zajló programsorozat legnépszerűbb és legnagyobb érdeklődéssel várt eseménye előtt Németh Zsolt úgy fogalmazott: „A teljességet ostromoltuk a héten, sokszor pedig meg is közelítettük.”
A színpadon elhangzott, hogy a Fidesz nevéhez a latin fides – hit, hűség, bizalom – jelentést társítják, és ezek az értékek a jövőben is iránytűként szolgálnak a közösség számára.
Beszédének elején Tőkés László püspök a romániai magyarság demográfiai helyzetét nevezte a legsúlyosabb kihívásnak. A népszámlálási adatokra hivatkozva azt mondta:
Fotó: Pinti Attila
Úgy fogalmazott, hogy az egymillió körüli lélekszámú romániai magyarság ma már Európa veszélyeztetett népcsoportjai közé tartozik. Beszédében az asszimilációt, az alacsony gyermekvállalást és az elvándorlást nevezte a legfontosabb okoknak. A püspök
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Tőkés László köszönetet mondott a szervezőknek, amiért a jelenlegi politikai környezetben is megrendezték a szabadegyetemet. Hangsúlyozta, hogy az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács továbbra is kiáll Székelyföld területi autonómiája és az erdélyi magyarság személyi elvű autonómiája mellett.
A román közigazgatási átszervezés lehetőségére utalva ismét felvetette a történelmi régiók elismerésének kérdését, valamint azt is, hogy
Fotó: Pinti Attila
A püspök szerint a bálványosi szabadegyetem a rendszerváltozással egyidős, és az elmúlt 35 évben a nemzetpolitikai gondolkodás egyik meghatározó műhelyévé vált.
Köszöntötte a rendezvény alapítóit és támogatóit, külön kiemelve Németh Zsolt országgyűlési képviselőt, valamint Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, akinek jelenlétét a folytonosság jelképeként értékelte.
Tőkés László beszédében méltatta az elmúlt másfél évtized magyar nemzetpolitikáját. Szerinte a Fidesz–KDNP-kormány szakított a kommunista internacionalizmussal, visszaadta a magyarság önbecsülését, és
Úgy fogalmazott: a magyar kormány nemzetpolitikája történelmi jelentőségű fordulatot hozott a külhoni magyar közösségek számára.
Fotó: Pinti Attila
Beszéde második felében Tőkés László Márton Áron püspök születésének 130. évfordulójára emlékezett. Felidézte, hogy a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye 2026-ot Márton Áron-emlékévvé nyilvánította. A püspök szerint
Hosszasan ismertette az 1946-os párizsi béketárgyalások idején készült memorandum történetét, amelyet az erdélyi magyar közösség vezető személyiségei fogalmaztak meg válaszul a Magyar Népi Szövetség állásfoglalására. Tőkés hangsúlyozta: a történelmi események mára lezárultak, a határkérdéseket nem tekinti aktuálisnak, ugyanakkor a memorandum készítőinek bátor kiállása ma is erkölcsi példát jelent.
Fotó: Pinti Attila
A püspök kitért arra is, hogy szerinte az egyháznak nem szabad kivonulnia a közéletből. Márton Áron életútját felidézve úgy fogalmazott:
Beszédében bibliai idézetekkel támasztotta alá azt az álláspontját, hogy a keresztény embernek nem szabad „véka alá rejtenie” meggyőződését.
Fotó: Pinti Attila
Előadása végén Tőkés László a jelenlegi geopolitikai helyzetet is érintette. A nemzetközi konfliktusok közepette úgy vélte, Erdély és a magyar közösség ügye könnyen háttérbe szorulhat, ezért szerinte különösen fontos az összefogás.
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