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Tőkés László a fogyatkozó erdélyi magyarságról, autonómiáról és Márton Áron örökségéről beszélt Tusványoson

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

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A 35. Tusványos szombati napján Tőkés László a romániai magyarság fogyatkozásáról, az autonómia ügyéről, Márton Áron örökségéről és Orbán Viktor nemzetpolitikájáról beszélt, történelmi és aktuálpolitikai párhuzamokat is felvonultatva.

Nagy Lilla

2026. július 25., 12:462026. július 25., 12:46

A 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor szombati napja a fesztivál csúcspontját jelentette. A „Veled teljes!” mottó jegyében zajló programsorozat legnépszerűbb és legnagyobb érdeklődéssel várt eseménye előtt Németh Zsolt úgy fogalmazott: „A teljességet ostromoltuk a héten, sokszor pedig meg is közelítettük.”

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A színpadon elhangzott, hogy a Fidesz nevéhez a latin fides – hit, hűség, bizalom – jelentést társítják, és ezek az értékek a jövőben is iránytűként szolgálnak a közösség számára.

Tőkés: veszélyeztetett népcsoport lett az erdélyi magyarság

Beszédének elején Tőkés László püspök a romániai magyarság demográfiai helyzetét nevezte a legsúlyosabb kihívásnak. A népszámlálási adatokra hivatkozva azt mondta:

a történelmi magyar egyházak tagsága évtizedenként mintegy százezer fővel csökken, ami szerinte jól tükrözi a romániai magyar közösség fogyását is.

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

Úgy fogalmazott, hogy az egymillió körüli lélekszámú romániai magyarság ma már Európa veszélyeztetett népcsoportjai közé tartozik. Beszédében az asszimilációt, az alacsony gyermekvállalást és az elvándorlást nevezte a legfontosabb okoknak. A püspök

egy perces néma csendet is kért mindazok emlékére, akik az elmúlt évtizedekben eltűntek a közösségből, illetve azokért a román állampolgárokért is, akik elhagyták az országot.

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Ismét napirenden az autonómia

Tőkés László köszönetet mondott a szervezőknek, amiért a jelenlegi politikai környezetben is megrendezték a szabadegyetemet. Hangsúlyozta, hogy az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács továbbra is kiáll Székelyföld területi autonómiája és az erdélyi magyarság személyi elvű autonómiája mellett.

A román közigazgatási átszervezés lehetőségére utalva ismét felvetette a történelmi régiók elismerésének kérdését, valamint azt is, hogy

Románia és a Moldovai Köztársaság esetleges egyesüléséről szóló viták közepette miért számít továbbra is tabunak a magyar közösség belső önrendelkezése.

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

A „bálványosi folyamat” folytonosságáról

A püspök szerint a bálványosi szabadegyetem a rendszerváltozással egyidős, és az elmúlt 35 évben a nemzetpolitikai gondolkodás egyik meghatározó műhelyévé vált.

Köszöntötte a rendezvény alapítóit és támogatóit, külön kiemelve Németh Zsolt országgyűlési képviselőt, valamint Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, akinek jelenlétét a folytonosság jelképeként értékelte.

Elismerés Orbán Viktor nemzetpolitikájának

Tőkés László beszédében méltatta az elmúlt másfél évtized magyar nemzetpolitikáját. Szerinte a Fidesz–KDNP-kormány szakított a kommunista internacionalizmussal, visszaadta a magyarság önbecsülését, és

a kettős állampolgárság, valamint a nemzeti összetartozás politikájával új korszakot nyitott a határokon átívelő nemzetegyesítésben.

Úgy fogalmazott: a magyar kormány nemzetpolitikája történelmi jelentőségű fordulatot hozott a külhoni magyar közösségek számára.

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

Márton Áron példáját állította középpontba

Beszéde második felében Tőkés László Márton Áron püspök születésének 130. évfordulójára emlékezett. Felidézte, hogy a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye 2026-ot Márton Áron-emlékévvé nyilvánította. A püspök szerint

Márton Áron nemcsak egyházi vezetőként, hanem nemzetpolitikai szereplőként is példát mutatott.

Hosszasan ismertette az 1946-os párizsi béketárgyalások idején készült memorandum történetét, amelyet az erdélyi magyar közösség vezető személyiségei fogalmaztak meg válaszul a Magyar Népi Szövetség állásfoglalására. Tőkés hangsúlyozta: a történelmi események mára lezárultak, a határkérdéseket nem tekinti aktuálisnak, ugyanakkor a memorandum készítőinek bátor kiállása ma is erkölcsi példát jelent.

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

Az egyház közéleti szerepéről

A püspök kitért arra is, hogy szerinte az egyháznak nem szabad kivonulnia a közéletből. Márton Áron életútját felidézve úgy fogalmazott:

a keresztény vezetők feladata nem csupán a lelkipásztori szolgálat, hanem a közösség melletti erkölcsi kiállás is.

Beszédében bibliai idézetekkel támasztotta alá azt az álláspontját, hogy a keresztény embernek nem szabad „véka alá rejtenie” meggyőződését.

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

Összefogásra szólított

Előadása végén Tőkés László a jelenlegi geopolitikai helyzetet is érintette. A nemzetközi konfliktusok közepette úgy vélte, Erdély és a magyar közösség ügye könnyen háttérbe szorulhat, ezért szerinte különösen fontos az összefogás.

Zárásként Márton Áron gondolatait idézve arra buzdította a hallgatóságot, hogy a keresztény értékekre építve dolgozzanak egy igazságosabb és békésebb jövő megteremtéséért.

Belföld Tusványos
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