Verekedés tört ki egy marosvásárhelyi vendéglátóegység teraszán, egy férfi kórházba került

Négy férfi keveredett verekedésbe péntekre virradóra egy marosvásárhelyi vendéglátóegység teraszán, a konfliktus során egyikük fejsérülést szenvedett, ezért kórházba szállították.

Székelyhon 2026. július 24., 15:462026. július 24., 15:46

A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint július 24-én, pénteken hajnali fél egy körül érkezett bejelentés hozzájuk arról, hogy egy marosvásárhelyi vendéglátóegység teraszán konfliktus alakult ki. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy

egy spontán szóváltást követően négy, 23 és 34 év közötti férfi kölcsönösen bántalmazta egymást.