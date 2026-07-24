Verekedés tört ki egy marosvásárhelyi vendéglátóegység teraszán, egy férfi kórházba került

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Fotó: Tuchiluș Alex
Négy férfi keveredett verekedésbe péntekre virradóra egy marosvásárhelyi vendéglátóegység teraszán, a konfliktus során egyikük fejsérülést szenvedett, ezért kórházba szállították.
A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint július 24-én, pénteken hajnali fél egy körül érkezett bejelentés hozzájuk arról, hogy egy marosvásárhelyi vendéglátóegység teraszán konfliktus alakult ki. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy
Egy 29 éves férfi a dulakodás során fejsérülést szenvedett, ezért kórházba szállították szakorvosi ellátásra.
A rendőrség közlése szerint az incidensben érintett személyek egyelőre nem kívántak feljelentést tenni. Az ügyben testi sértés gyanúja miatt folytatódik a nyomozás a pontos körülményének tisztázása érdekében.
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