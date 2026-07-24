Újabb 66 hektár nyílik meg a lakásépítés előtt Csíkszeredában

Csíksomlyó északi részén két nagy terület övezeti rendezési tervét (PUZ) készítették el
Fotó: Pinti Attila
Elfogadták a Barátok kertje és a Fűzhát övezeti rendezési terveit a csíkszeredai önkormányzati képviselők pénteki, rendkívüli ülésén. A városvezetés szerint ezzel hosszú távon új lakóövezetek kialakításának alapjait teremtették meg Csíksomlyón.
A Barátok kertje és a Fűzhát övezeti rendezési tervét (PUZ) fogadta el pénteki rendkívüli ülésén a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület.
A két dokumentum összesen 66 hektárnyi terület jövőbeni beépítését szabályozza, és a városvezetés szerint
Bors Béla alpolgármester elmondta, hogy a két csíksomlyói övezet elsősorban lakhatási funkciót kap.
A dokumentációk előkészítése még 2023-ban indult, elkészítésükre az önkormányzat mintegy 400 ezer lejes támogatást nyert az országos helyreállítási programból (PNRR).
Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy a tervezési folyamat során széles körű lakossági egyeztetés zajlott, hiszen
A Nagymező utca vezet a Barátok kertje övezethez
Fotó: Borbély Fanni
Albert Sándor főépítész szerint a két terv egyik legfontosabb sajátossága, hogy nem magánberuházók, hanem maga az önkormányzat kezdeményezte elkészítésüket, amelynek az a jelentős előnye, hogy ezekben a közérdek legalább akkora súllyal jelenik meg, mint a magánérdek. Így
Albert Sándor szerint a legnagyobb eredmény az egységes úthálózat kijelölése, amely a város hosszú távú fejlődését, valamint a szomszédos városrészek kapcsolatait is figyelembe veszi.
A lakóövezetek mellett vegyes funkciójú területeket is kijelöltek, ahol később szolgáltatások, illetve a lakónegyed működését segítő intézmények – például óvoda vagy más közösségi funkció – is helyet kaphatnak.
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