Rengett a föld péntek hajnalban

Fotó: Országos Földfizikai Intézet
A Richter-skála szerint 3,3-as erősségű földrengés történt pénteken 5 óra 19 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
A szeizmikus mozgás 109,3 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 47 kilométerre volt Buzăutól, 53 kilométerre Focșani-tól, 70 kilométerre Sepsiszentgyörgytől, 74 kilométerre Brassótól és 76 kilométerre Ploiești-től – ismerteti az Agerpres.
Az idei év legerősebb, 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vrancea megyében.
Miközben tavaly ilyenkor hőségriadó miatt figyelmeztettek a meteorológusok, idén pulóveres reggelre ébredtek a székelyföldiek. Július 24-én több településen alig haladta meg a hajnali hőmérséklet a 10 Celsius-fokot.
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