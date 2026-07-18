Holtan találtak egy nőt csíkszeredai lakásában

Egy 46 éves nő holttestére bukkantak péntek este a csíkszeredai Tudor Vladimirescu lakónegyedben található lakásán.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályának tájékoztatása szerint a csíkszeredai rendőrök pénteken este fél nyolckor kaptak bejelentést, hogy egy nőt holtan találták lakásában.

A helyszínre kiérkező hatóságok megállapították, hogy a bejelentés valós, az áldozat egy 46 éves helybéli nő.