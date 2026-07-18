Holtan találtak egy nőt csíkszeredai lakásában

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Fotó: Borbély Fanni
Egy 46 éves nő holttestére bukkantak péntek este a csíkszeredai Tudor Vladimirescu lakónegyedben található lakásán.
2026. július 18., 12:322026. július 18., 12:32
2026. július 18., 12:442026. július 18., 12:44
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályának tájékoztatása szerint a csíkszeredai rendőrök pénteken este fél nyolckor kaptak bejelentést, hogy egy nőt holtan találták lakásában.
A helyszínre kiérkező hatóságok megállapították, hogy a bejelentés valós, az áldozat egy 46 éves helybéli nő.
A halál okának megállapítása érdekében a holttestet a Hargita Megyei Igazságügyi Orvostani Szolgálathoz szállították boncolásra.
A nyomozás a csíkszeredai ügyészség koordinálásával folytatódik az eset körülmények feltárása érdekében.
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