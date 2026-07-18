Jogosítvány nélkül és ittasan is vezettek Hargita megyében

Egy sofőr ittasan, egy másik pedig felfüggesztett jogosítvánnyal ült volán mögé szombatra virradóan Hargita megyében. A rendőrök mindkettőjüket feltartóztatták, és büntetőeljárás indult ellenük – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A gyergyószentmiklósi Nicolae Bălcescu utcában péntek este fél tizenegykor állítottak meg a rendőrök egy 36 éves gyergyóremetei sofőrt, akiről kiderült, hogy korábban felfüggesztették a vezetői engedélyét. Büntetőeljárás indult ellene.

Hirdetés

Szombaton, hajnali két órakor Maroshévizen igazoltattak egy 34 éves helybéli férfit, aki a Hősök utcában közlekedett járművével. A szonda 0,89 mg/l alkoholszintet mutatott ki a leheletében, ezért a rendőrök vérvételre kísérték egy egészségügyi egységbe. Ellene is büntetőeljárást indítottak.