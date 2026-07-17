Elismerte a digitalizációért felelős miniszter Sepsiszentörgyön, hogy nem úgy működnek az országban a dolgok, ahogy kellene

Fotó: Antal Árpád/Facebook
Országjáró körútra indult Irineu Darău gazdasági, digitalizációs, vállalkozásügyi és turisztikai miniszter. Pénteken Sepsiszentgyörgyre is eljutott, ahol vállalkozókkal találkozott, majd délután meglátogatott két vállalkozást.
A brassói származású, Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) színeiben parlamenti mandátumhoz jutott, majd miniszterré kinevezett informatikus Darăut elkísérte párttársa, Allen Coliban brassói képviselő, Sepsiszentgyörgyön pedig Dulányi Balogh-Szilárd USR-s alprefektus és Antal Árpád polgármester fogadta. Délben sajtótájékoztatót is tartottak a városházán.
Az alprefektus röviden ismertette a miniszter pénteki programját, majd átadta a szót Antal Árpád polgármesternek, aki elmondta:
„Nehéz gazdasági helyzetben vagyunk, digitalizációról beszélünk, ami nem igazán működik, mint ahogy a turizmus sem, a vállalkozóknak pedig elsősorban kiszámíthatóságra lenne szüksége” – sorolta a nehézségeket a polgármester.
Fotó: Antal Árpád/Facebook
Kijelentette: sokszor az állam
A törvényeket az állam alkotja, és ellenőriznie kellene a betartásukat is – fogalmazta meg elvárását az elöljáró.
A Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által a vállalkozókkal szervezett találkozón résztvevő cégvezetők – mint megtudtuk – elsősorban a kiszámítható adózást kérték számon a minisztertől, illetve a nagy visszaesést mutató turisztikai ágazatban a vállalkozók támogatásának igényét is megfogalmazták, mert
Ezzel egyetértett a miniszter is – mint mondta – a turizmus most majdnem olyan válságban van, mint a kovid-járvány idején.
Fotó: Antal Árpád/Facebook
A miniszter, aki maga is vállalkozói múlttal rendelkezik, elismerte hogy
„Egy stabil kormány nyilván jót tenne. Továbbá minden kormányalakításkor szükséges lenne kijelölni a legfontosabb prioritásokat – de ez nem történik meg” – jelentette ki.
Újságírói kérdésre elismerte, hogy
A kiberbiztonságért felelős országos igazgatóság sem képes felkészülni az incidensekre, ide még sok szakembert kell alkalmazni jó fizetésért – részletezte a tárcavezető.
Fotó: Antal Árpád/Facebook
A miniszter jövő hétre ígérte egy olyan jelentés bemutatását, mely összegzi az elmúlt félévben megtett , illetve a jövőben tervezett intézkedéseket, ebbe a dokumentumba beilleszti a mostani országjárása során hallott problémákat és javaslatokat is. Kifejtette, hogy
hisz a regionális együttműködésben, amelyet tovább akar szélesíteni,
célul tűzte ki a megyék közötti kohéziót erősítését uniós és hazai alapokból, hogy csökkenjenek az egyes megyék közötti nagy különbségek.
A látogatás után a miniszter meglátogatta a Bertis cég húsfeldolgozóját, majd a délután folyamán egy bodzafordulói vállalkozásnál vendégeskedett.
Fotó: Antal Árpád/Facebook
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