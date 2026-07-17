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Elismerte a digitalizációért felelős miniszter Sepsiszentörgyön, hogy nem úgy működnek az országban a dolgok, ahogy kellene

• Fotó: Antal Árpád/Facebook

Fotó: Antal Árpád/Facebook

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Országjáró körútra indult Irineu Darău gazdasági, digitalizációs, vállalkozásügyi és turisztikai miniszter. Pénteken Sepsiszentgyörgyre is eljutott, ahol vállalkozókkal találkozott, majd délután meglátogatott két vállalkozást.

Bodor Tünde

2026. július 17., 17:062026. július 17., 17:06

A brassói származású, Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) színeiben parlamenti mandátumhoz jutott, majd miniszterré kinevezett informatikus Darăut elkísérte párttársa, Allen Coliban brassói képviselő, Sepsiszentgyörgyön pedig Dulányi Balogh-Szilárd USR-s alprefektus és Antal Árpád polgármester fogadta. Délben sajtótájékoztatót is tartottak a városházán.

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Az alprefektus röviden ismertette a miniszter pénteki programját, majd átadta a szót Antal Árpád polgármesternek, aki elmondta:

mindig azt remélik, hogy mikor a kormány képviselői Háromszékre jönnek és találkoznak a vállalkozókkal, az emberekkel, az itt problémák eljutnak a bukaresti illetékesekhez.

„Nehéz gazdasági helyzetben vagyunk, digitalizációról beszélünk, ami nem igazán működik, mint ahogy a turizmus sem, a vállalkozóknak pedig elsősorban kiszámíthatóságra lenne szüksége” – sorolta a nehézségeket a polgármester.

• Fotó: Antal Árpád/Facebook Galéria

Fotó: Antal Árpád/Facebook

Kijelentette: sokszor az állam

nem becsületes partner a vállalkozókkal szemben, például abban a tekintetben, hogy ha egy cégnek adóssága van, rögtön küldik a végrehajtót, de ha az állam tartozik valakinek, semmi nem történik.

A törvényeket az állam alkotja, és ellenőriznie kellene a betartásukat is – fogalmazta meg elvárását az elöljáró.

A Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által a vállalkozókkal szervezett találkozón résztvevő cégvezetők – mint megtudtuk – elsősorban a kiszámítható adózást kérték számon a minisztertől, illetve a nagy visszaesést mutató turisztikai ágazatban a vállalkozók támogatásának igényét is megfogalmazták, mert

az infláció, a munkabérek emelkedése és az energiaárak megugrása miatt rendkívül nehéz helyzetben vannak.

Ezzel egyetértett a miniszter is – mint mondta – a turizmus most majdnem olyan válságban van, mint a kovid-járvány idején.

• Fotó: Antal Árpád/Facebook Galéria

Fotó: Antal Árpád/Facebook

A miniszter, aki maga is vállalkozói múlttal rendelkezik, elismerte hogy

sok minden változtatnivaló van, de mint részletezte, azok nem orvosolhatók pár hónap alatt.

„Egy stabil kormány nyilván jót tenne. Továbbá minden kormányalakításkor szükséges lenne kijelölni a legfontosabb prioritásokat – de ez nem történik meg” – jelentette ki.

Újságírói kérdésre elismerte, hogy

nincs egységes, adatokra alapozó koherens gazdasági közpolitika, a digitalizáció is sántít sok helyen, a kiberbiztonság pedig mindig a digitalizáció nyomában kullog.

A kiberbiztonságért felelős országos igazgatóság sem képes felkészülni az incidensekre, ide még sok szakembert kell alkalmazni jó fizetésért – részletezte a tárcavezető.

• Fotó: Antal Árpád/Facebook Galéria

Fotó: Antal Árpád/Facebook

A miniszter jövő hétre ígérte egy olyan jelentés bemutatását, mely összegzi az elmúlt félévben megtett , illetve a jövőben tervezett intézkedéseket, ebbe a dokumentumba beilleszti a mostani országjárása során hallott problémákat és javaslatokat is. Kifejtette, hogy

  • hisz a regionális együttműködésben, amelyet tovább akar szélesíteni,

  • célul tűzte ki a megyék közötti kohéziót erősítését uniós és hazai alapokból, hogy csökkenjenek az egyes megyék közötti nagy különbségek.

A látogatás után a miniszter meglátogatta a Bertis cég húsfeldolgozóját, majd a délután folyamán egy bodzafordulói vállalkozásnál vendégeskedett.

• Fotó: Antal Árpád/Facebook Galéria

Fotó: Antal Árpád/Facebook

Háromszék Sepsiszentgyörgy
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