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Hamis oldalakon húznák le az adófizetők pénzét

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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Olyan hamis weboldalak jelentek meg, amelyek a Ghișeul.ro felületét utánozzák, és személyes adatokat, valamint bankkártya-adatokat próbálnak megszerezni – figyelmeztet a Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC).

Székelyhon

2026. július 17., 17:262026. július 17., 17:26

2026. július 17., 17:272026. július 17., 17:27

A Ghiseul.ro kormányzati online fizetési platformon keresztül elektronikusan lehet kifizetni a helyi és állami adókat, illetékeket, bírságokat és egyéb közterheket. A Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC) szakemberei felhívják a figyelmet arra, hogy

hamis felületek jelentek meg, amelyek ezt az oldalt utánozzák.

Azt tanácsolják, a platformot kizárólag a www.ghiseul.ro címen keressük a webcímet közvetlenül a böngészőbe beírva. Ne nyissunk meg SMS-ben, e-mailben vagy közösségi oldalakon kapott hivatkozásokat.

Idézet
Soha ne adja meg bankkártyája PIN-kódját, a mobilbanki alkalmazás jelszavát vagy az SMS-ben kapott hitelesítési kódokat”

– figyelmezteti az adófizetőket a hatóság.

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Ha gyanús oldalon adtuk meg adatainkat, haladéktalanul vegyük fel a kapcsolatot bankunkkal a bankkártya letiltása érdekében, és jelentsük az esetet a Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóságnak.

Bejelentkezés előtt mindig ellenőrizzük a weboldal címét. Már egyetlen eltérő betű is elegendő lehet ahhoz, hogy a hivatalos oldal helyett egy csaló weboldalra kerüljön – áll a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által is megosztott felhívásban.

Belföld
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