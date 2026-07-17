Hamis oldalakon húznák le az adófizetők pénzét

Fotó: Haáz Vince
Olyan hamis weboldalak jelentek meg, amelyek a Ghișeul.ro felületét utánozzák, és személyes adatokat, valamint bankkártya-adatokat próbálnak megszerezni – figyelmeztet a Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC).
2026. július 17., 17:262026. július 17., 17:26
2026. július 17., 17:272026. július 17., 17:27
A Ghiseul.ro kormányzati online fizetési platformon keresztül elektronikusan lehet kifizetni a helyi és állami adókat, illetékeket, bírságokat és egyéb közterheket. A Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC) szakemberei felhívják a figyelmet arra, hogy
Azt tanácsolják, a platformot kizárólag a www.ghiseul.ro címen keressük a webcímet közvetlenül a böngészőbe beírva. Ne nyissunk meg SMS-ben, e-mailben vagy közösségi oldalakon kapott hivatkozásokat.
– figyelmezteti az adófizetőket a hatóság.
Ha gyanús oldalon adtuk meg adatainkat, haladéktalanul vegyük fel a kapcsolatot bankunkkal a bankkártya letiltása érdekében, és jelentsük az esetet a Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóságnak.
Bejelentkezés előtt mindig ellenőrizzük a weboldal címét. Már egyetlen eltérő betű is elegendő lehet ahhoz, hogy a hivatalos oldal helyett egy csaló weboldalra kerüljön – áll a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által is megosztott felhívásban.
Közzétették pénteken a munkaügyi minisztérium honlapján a közalkalmazotti bértörvény tervezetének új, felülvizsgált változatát.
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A Duna vízhozama csütörtökön elérte az elmúlt 23 év legalacsonyabb szintjét Románia határánál.
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