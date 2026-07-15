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Súlyosan beteg fiatal lány családjának szeretnének segíteni

• Fotó: Szabó Réka Facebook oldala

Fotó: Szabó Réka Facebook oldala

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Széleskörű összefogás indult Gyergyószentmiklóson egy súlyos állapotban lévő középiskolás lány és családja megsegítésére. A közösségi médiában sokan osztották meg a felhívást, amelyben anyagi támogatást kérnek Szabó Réka családjának.

Gergely Imre

2026. július 15., 15:032026. július 15., 15:03

A gyergyószentmiklósi Batthyány Ignác Technikai Kollégium tizedik osztályos tanulója jelenleg egy bukaresti kórházban fekszik, ahol az orvosok az életéért küzdenek. A felhívás szerint a fiatal lány mesterséges kómában van. A kezdeményezés elindítója úgy fogalmazott: Rékát életvidám, célokkal teli fiatalként ismerte meg, akinek most rendkívül nehéz küzdelmet kell vívnia.

„Rékát úgy ismertem meg, mint aki tele volt élettel, célokkal, de sajnos az élet kemény csatát adott neki és a szülőknek, amellyel már egy hete minden nap küzdenek” – olvasható a felhívásban.

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A szülők jelenleg Bukarestben tartózkodnak, hogy a lányuk mellett lehessenek a kezelés ideje alatt. Ez jelentős anyagi terhet ró rájuk, ezért kérik mindazok segítségét, akik lehetőségeikhez mérten támogatni tudják őket. A felhívás szerint

a legkisebb adomány is segítséget jelenthet.

„Mutassuk meg, hogy összefogással tudunk segíteni a szülőknek, hogy levegyünk valamennyit az anyagi terheikből, és a lányuk mellett lehessenek, ameddig csak szükséges” – írják.

A Székelyhon megkeresésére Péter Melinda, Réka édesanyja elmondta, lánya állapota továbbra is kritikus.

Idézet
Nagyon sokan próbálnak segíteni, ezt hálás szívvel köszönjük mindenkinek.

Még mindig nehéz felfogni, hogy mindez velünk történik. Szülőként rettenetes fájdalom ezt megélni, amikor nem tudunk segíteni a gyermekünkön. Erősnek kell maradnunk, hogy végig tudjuk járni ezt az utat mellette” – fogalmazott az édesanya.

Az adományokat a család az alábbi bankszámlára várja:
Számlatulajdonos: Peter Melinda
IBAN: RO87BRDE210SV64827742100
Pénznem: RON
A szervezők kérik, hogy az utalás közlemény rovatába a „Donație” megjegyzést írják be.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
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