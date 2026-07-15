Súlyosan beteg fiatal lány családjának szeretnének segíteni

Széleskörű összefogás indult Gyergyószentmiklóson egy súlyos állapotban lévő középiskolás lány és családja megsegítésére. A közösségi médiában sokan osztották meg a felhívást, amelyben anyagi támogatást kérnek Szabó Réka családjának.

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A gyergyószentmiklósi Batthyány Ignác Technikai Kollégium tizedik osztályos tanulója jelenleg egy bukaresti kórházban fekszik, ahol az orvosok az életéért küzdenek. A felhívás szerint a fiatal lány mesterséges kómában van. A kezdeményezés elindítója úgy fogalmazott: Rékát életvidám, célokkal teli fiatalként ismerte meg, akinek most rendkívül nehéz küzdelmet kell vívnia.

„Rékát úgy ismertem meg, mint aki tele volt élettel, célokkal, de sajnos az élet kemény csatát adott neki és a szülőknek, amellyel már egy hete minden nap küzdenek” – olvasható a felhívásban.

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A szülők jelenleg Bukarestben tartózkodnak, hogy a lányuk mellett lehessenek a kezelés ideje alatt. Ez jelentős anyagi terhet ró rájuk, ezért kérik mindazok segítségét, akik lehetőségeikhez mérten támogatni tudják őket. A felhívás szerint