Sürgősen véradókat keresnek egy gyergyószentmiklósi kórházban kezelt beteg számára

2026. július 08., szerda

A következő néhány évben még lesz uniós pénz ivóvíz- és szennyvízhálózatok kiépítésére, aztán viszlát

A Bucsin-tetőn kialakult üdülőfalu sokáig alapvető közművek nélkül létezett: sem villanyáram, sem ivóvíz-, sem pedig szennyvízhálózat nem volt itt. De miután tavaly megoldódott a villany kérdése, most a víz- és csatornahálózat kiépítése következik.