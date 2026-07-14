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Sürgősen véradókat keresnek egy gyergyószentmiklósi kórházban kezelt beteg számára

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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Sürgős véradásra kérik a lakosságot egy gyergyószentmiklósi kórházban kezelt beteg megsegítése érdekében.

Székelyhon

2026. július 14., 13:202026. július 14., 13:20

A véradóknak a csíkszeredai vérközpontban mindössze annyit kell jelezniük, hogy

Ferenczi Ágnes részére szeretnének vért adni,

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a vércsoport nem számít – olvasható a közösségi médiában megjelent felhívásban.

A bejegyzés szerint minden nap fel lehet keresni a vérközpontot.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék
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