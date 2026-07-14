Sürgősen véradókat keresnek egy gyergyószentmiklósi kórházban kezelt beteg számára

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Fotó: Haáz Vince
Sürgős véradásra kérik a lakosságot egy gyergyószentmiklósi kórházban kezelt beteg megsegítése érdekében.
A véradóknak a csíkszeredai vérközpontban mindössze annyit kell jelezniük, hogy
a vércsoport nem számít – olvasható a közösségi médiában megjelent felhívásban.
A bejegyzés szerint minden nap fel lehet keresni a vérközpontot.
Megrendezik a Folk & Roll Víkendet Gyergyószentmiklóson július 31. és augusztus 2. között. A háromnapos minifesztiválon koncertek, táncházak, családi programok és gasztronómiai bemutatók várják az érdeklődőket.
Alkohol befolyása alatt vezetett egy 68 éves férfi, elvesztette uralmát a jármű fölött, lesodródott az úttestről és egy kőkorlátnak ütközött autójával Maroshévíz közelében.
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