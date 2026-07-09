Baleset nehezíti a közlekedést Tekerőpatakon – videó

Fotó: Székelyhon
Három autó ütközött össze Tekerőpatakon csütörtökön dél körül.
2026. július 09., 14:082026. július 09., 14:08
2026. július 09., 14:332026. július 09., 14:33
A Gyergyóújfaluhoz tartozó településen átívelő E578-as európai út érintett szakaszán rendőrségi helyszínelés ideje alatt fennakadás volt tapasztalható a forgalomban.
A baleset helyszínére egy rohammentő-egység (SMURD) is kiszállt.
A rendőrségi tájékoztatás szerint három jármű ütközött össze Gyergyóújfalu községben csütörtökön 12.30 körül. A helyszíni vizsgálatok szerint a baleset következtében az egyik gépkocsivezető megsérült, őt kórházba szállították orvosi ellátásra.
A másik két sofőrt alkoholszondával ellenőrizték, mindkettőjük esetében negatív eredményt mutatott a műszer.
A forgalom váltakozva halad egy sávon, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
A Bucsin-tetőn kialakult üdülőfalu sokáig alapvető közművek nélkül létezett: sem villanyáram, sem ivóvíz-, sem pedig szennyvízhálózat nem volt itt. De miután tavaly megoldódott a villany kérdése, most a víz- és csatornahálózat kiépítése következik.
Több mint húsz év után újra Gyergyószentmiklóson lesznek láthatók Xantus Géza alkotásai. Július 10-én, pénteken 18 órától nyílik meg a Pro Art Galériában a Fényúton című tárlat.
Elfogadta a gyergyószentmiklósi képviselő-testület a Kőkereszthez tervezett körforgalom kivitelezési dokumentációját, így megindulhatnak a kisajátítási és engedélyeztetési eljárások.
Közel százötven alkalmazottat érintenek Hargita megyében a bejelentett csoportos létszámleépítések: a székelykeresztúri vállalat mellett, most egy maroshévízi gyár jelentette be a tömeges elbocsájtási szándékot.
Megkezdődött a hivatalos turistaszezon a Súgó-barlangban, amely július 1-jétől hétfő kivételével naponta látogatható. A gyergyói természeti ritkaság nyáron több ezer egyéni turistát fogad, miközben a barlang kutatása és újratérképezése is folytatódik.
A nyár során több sportlétesítményben is karbantartási és kisebb felújítási munkálatokat végez a Gyergyószentmiklósi Városi Sportklub (VSK). Eközben a klub pénzügyi helyzete is stabilizálódott.
Vízvezeték-meghibásodás miatt átmenetileg szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Gyergyószentmiklóson a Békény utca egy részén, valamint a Víz utcában.
Lángra kapott egy mikrobusz motorja pénteken délután a 12-es országút marosfői szakaszán, három embernek kellett kimenekülnie a járműből – közölte a Hargita megyei katasztrófavédelem.
A Gyergyószentmiklósi Polgármesteri Hivatal és a Municípiumi Kórház idén először együtt ünnepelte a Székely Népviselet Napját. A város főterén álltak össze egy közös fotóra.
Több helyszínen is közműfejlesztési munkálat és úthelyreállítás zajlik Gyergyószentmiklóson, ezért az autósok az elkövetkező napokban is több útlezárásra és forgalomkorlátozásra kell számítsanak.
szóljon hozzá!