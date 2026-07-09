Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Baleset nehezíti a közlekedést Tekerőpatakon – videó

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Három autó ütközött össze Tekerőpatakon csütörtökön dél körül.

Székelyhon

2026. július 09., 14:082026. július 09., 14:08

2026. július 09., 14:332026. július 09., 14:33

A Gyergyóújfaluhoz tartozó településen átívelő E578-as európai út érintett szakaszán rendőrségi helyszínelés ideje alatt fennakadás volt tapasztalható a forgalomban.

A baleset helyszínére egy rohammentő-egység (SMURD) is kiszállt.

Hirdetés
Frissítés

A rendőrségi tájékoztatás szerint három jármű ütközött össze Gyergyóújfalu községben csütörtökön 12.30 körül. A helyszíni vizsgálatok szerint a baleset következtében az egyik gépkocsivezető megsérült, őt kórházba szállították orvosi ellátásra.
A másik két sofőrt alkoholszondával ellenőrizték, mindkettőjük esetében negatív eredményt mutatott a műszer.
A forgalom váltakozva halad egy sávon, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Gyergyószék Baleset Tekerőpatak
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Tusványosi részvétel: új helyzetet teremt a magyarországi kormányváltás a Sapientiánál
Többheti lesben állás után sikerült kilőni a faluba bejáró egyik medvét
Érkező és távozó is van, a középpályán változtatott a Sepsi OSK
Itt a rangsor: ezek a legjobb romániai magyar líceumok az érettségi eredmények alapján
Sima diadalt aratott Mezőkövesden a BL-selejtezőben a román címvédő
Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Tusványosi részvétel: új helyzetet teremt a magyarországi kormányváltás a Sapientiánál
Székelyhon

Tusványosi részvétel: új helyzetet teremt a magyarországi kormányváltás a Sapientiánál
Többheti lesben állás után sikerült kilőni a faluba bejáró egyik medvét
Székelyhon

Többheti lesben állás után sikerült kilőni a faluba bejáró egyik medvét
Érkező és távozó is van, a középpályán változtatott a Sepsi OSK
Székely Sport

Érkező és távozó is van, a középpályán változtatott a Sepsi OSK
Itt a rangsor: ezek a legjobb romániai magyar líceumok az érettségi eredmények alapján
Krónika

Itt a rangsor: ezek a legjobb romániai magyar líceumok az érettségi eredmények alapján
Sima diadalt aratott Mezőkövesden a BL-selejtezőben a román címvédő
Székely Sport

Sima diadalt aratott Mezőkövesden a BL-selejtezőben a román címvédő
Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Nőileg

Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 08., szerda

A következő néhány évben még lesz uniós pénz ivóvíz- és szennyvízhálózatok kiépítésére, aztán viszlát

A Bucsin-tetőn kialakult üdülőfalu sokáig alapvető közművek nélkül létezett: sem villanyáram, sem ivóvíz-, sem pedig szennyvízhálózat nem volt itt. De miután tavaly megoldódott a villany kérdése, most a víz- és csatornahálózat kiépítése következik.

A következő néhány évben még lesz uniós pénz ivóvíz- és szennyvízhálózatok kiépítésére, aztán viszlát
A következő néhány évben még lesz uniós pénz ivóvíz- és szennyvízhálózatok kiépítésére, aztán viszlát
2026. július 08., szerda

A következő néhány évben még lesz uniós pénz ivóvíz- és szennyvízhálózatok kiépítésére, aztán viszlát
Hirdetés
2026. július 08., szerda

Xantus Géza kiállítás nyílik Gyergyószentmiklóson

Több mint húsz év után újra Gyergyószentmiklóson lesznek láthatók Xantus Géza alkotásai. Július 10-én, pénteken 18 órától nyílik meg a Pro Art Galériában a Fényúton című tárlat.

Xantus Géza kiállítás nyílik Gyergyószentmiklóson
Xantus Géza kiállítás nyílik Gyergyószentmiklóson
2026. július 08., szerda

Xantus Géza kiállítás nyílik Gyergyószentmiklóson
2026. július 06., hétfő

Közelebb került a megvalósításhoz a rég várt körforgalom

Elfogadta a gyergyószentmiklósi képviselő-testület a Kőkereszthez tervezett körforgalom kivitelezési dokumentációját, így megindulhatnak a kisajátítási és engedélyeztetési eljárások.

Közelebb került a megvalósításhoz a rég várt körforgalom
Közelebb került a megvalósításhoz a rég várt körforgalom
2026. július 06., hétfő

Közelebb került a megvalósításhoz a rég várt körforgalom
2026. július 06., hétfő

Újabb tömeges elbocsájtás Hargita megyében: több mint hetven dolgozóból csak kettő maradhat

Közel százötven alkalmazottat érintenek Hargita megyében a bejelentett csoportos létszámleépítések: a székelykeresztúri vállalat mellett, most egy maroshévízi gyár jelentette be a tömeges elbocsájtási szándékot.

Újabb tömeges elbocsájtás Hargita megyében: több mint hetven dolgozóból csak kettő maradhat
Újabb tömeges elbocsájtás Hargita megyében: több mint hetven dolgozóból csak kettő maradhat
2026. július 06., hétfő

Újabb tömeges elbocsájtás Hargita megyében: több mint hetven dolgozóból csak kettő maradhat
Hirdetés
2026. július 05., vasárnap

Megnyílt a turistaszezon a Súgó-barlangban

Megkezdődött a hivatalos turistaszezon a Súgó-barlangban, amely július 1-jétől hétfő kivételével naponta látogatható. A gyergyói természeti ritkaság nyáron több ezer egyéni turistát fogad, miközben a barlang kutatása és újratérképezése is folytatódik.

Megnyílt a turistaszezon a Súgó-barlangban
Megnyílt a turistaszezon a Súgó-barlangban
2026. július 05., vasárnap

Megnyílt a turistaszezon a Súgó-barlangban
2026. július 04., szombat

Víztől a jégig: javításokkal készülnek az új sportidényre Gyergyószentmiklóson

A nyár során több sportlétesítményben is karbantartási és kisebb felújítási munkálatokat végez a Gyergyószentmiklósi Városi Sportklub (VSK). Eközben a klub pénzügyi helyzete is stabilizálódott.

Víztől a jégig: javításokkal készülnek az új sportidényre Gyergyószentmiklóson
Víztől a jégig: javításokkal készülnek az új sportidényre Gyergyószentmiklóson
2026. július 04., szombat

Víztől a jégig: javításokkal készülnek az új sportidényre Gyergyószentmiklóson
2026. július 04., szombat

Szünetel az ivóvíz-szolgáltatás két gyergyószentmiklósi utcában

Vízvezeték-meghibásodás miatt átmenetileg szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Gyergyószentmiklóson a Békény utca egy részén, valamint a Víz utcában.

Szünetel az ivóvíz-szolgáltatás két gyergyószentmiklósi utcában
Szünetel az ivóvíz-szolgáltatás két gyergyószentmiklósi utcában
2026. július 04., szombat

Szünetel az ivóvíz-szolgáltatás két gyergyószentmiklósi utcában
Hirdetés
2026. július 03., péntek

Mikrobusz gyulladt ki Marosfőn

Lángra kapott egy mikrobusz motorja pénteken délután a 12-es országút marosfői szakaszán, három embernek kellett kimenekülnie a járműből – közölte a Hargita megyei katasztrófavédelem.

Mikrobusz gyulladt ki Marosfőn
Mikrobusz gyulladt ki Marosfőn
2026. július 03., péntek

Mikrobusz gyulladt ki Marosfőn
2026. július 03., péntek

A városháza és a kórház több mint ötven munkatársa öltött székely népviseletet Gyergyószentmiklóson

A Gyergyószentmiklósi Polgármesteri Hivatal és a Municípiumi Kórház idén először együtt ünnepelte a Székely Népviselet Napját. A város főterén álltak össze egy közös fotóra.

A városháza és a kórház több mint ötven munkatársa öltött székely népviseletet Gyergyószentmiklóson
A városháza és a kórház több mint ötven munkatársa öltött székely népviseletet Gyergyószentmiklóson
2026. július 03., péntek

A városháza és a kórház több mint ötven munkatársa öltött székely népviseletet Gyergyószentmiklóson
2026. július 02., csütörtök

Munkálatok miatt több ponton is útlezárások vannak Gyergyószentmiklóson

Több helyszínen is közműfejlesztési munkálat és úthelyreállítás zajlik Gyergyószentmiklóson, ezért az autósok az elkövetkező napokban is több útlezárásra és forgalomkorlátozásra kell számítsanak.

Munkálatok miatt több ponton is útlezárások vannak Gyergyószentmiklóson
Munkálatok miatt több ponton is útlezárások vannak Gyergyószentmiklóson
2026. július 02., csütörtök

Munkálatok miatt több ponton is útlezárások vannak Gyergyószentmiklóson
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!