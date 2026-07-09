Baleset nehezíti a közlekedést Tekerőpatakon – videó

A rendőrségi tájékoztatás szerint három jármű ütközött össze Gyergyóújfalu községben csütörtökön 12.30 körül. A helyszíni vizsgálatok szerint a baleset következtében az egyik gépkocsivezető megsérült, őt kórházba szállították orvosi ellátásra.

A másik két sofőrt alkoholszondával ellenőrizték, mindkettőjük esetében negatív eredményt mutatott a műszer.

A forgalom váltakozva halad egy sávon, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.