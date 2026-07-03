Megtalálta, megtartotta, költeni is kezdte a pénzt

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Fotó: László Ildikó
Harmincezer lejt tartalmazó elvesztett övtáskát talált meg, majd tartott meg jogtalanul egy 37 éves férfi Sepsiszentgyörgyön. A rendőrök a pénz jelentős részét visszaszerezték, az ügyben lopás miatt folyik nyomozás.
2026. július 03., 15:442026. július 03., 15:44
2026. július 03., 15:532026. július 03., 15:53
Június 24-én tett bejelentést a rendőrségen egy férfi, miután Sepsiszentgyörgy egyik utcáján elveszítette övtáskáját, amelyben
Bár visszament arra az útvonalra, ahol korábban járt, a táskát már nem találta meg. A sepsiszentgyörgyi rendőrkapitányság bűnügyi nyomozói később azonosították azt a 37 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy megtalálta az övtáskát, azonban nem adta vissza sem a tulajdonosnak, sem a hatóságoknak, hanem megtartotta azt, sőt a megalapozott gyanú szerint
A nyomozás során a rendőrök 23 700 lejt visszaszereztek és visszaadtak a károsultnak. Az ügyben lopás miatt folytatják a nyomozást.
A Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy
ha a megtaláló a törvényben előírt határidőn belül nem adja át azokat a tulajdonosnak vagy a hatóságoknak.
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