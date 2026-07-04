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Szünetel az ivóvíz-szolgáltatás két gyergyószentmiklósi utcában

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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Vízvezeték-meghibásodás miatt átmenetileg szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Gyergyószentmiklóson a Békény utca egy részén, valamint a Víz utcában.

-- Külsős szerző --

Gergely Imre

2026. július 04., 09:582026. július 04., 09:58

A Békény utcának a Pacsirta utca és a Dózsa György utca közötti szakaszát, illetve a Víz utcát érinti a vízszolgáltatás szünetelése, egy vezeték meghibásodása miatt – közli a Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű. A hibaelhárítás zajlik, az ivóvíz-szolgáltatás a javítási munkálatok befejezését követően áll helyre. A szolgáltató a lakosság megértését kéri.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
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