Szünetel az ivóvíz-szolgáltatás két gyergyószentmiklósi utcában

Vízvezeték-meghibásodás miatt átmenetileg szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Gyergyószentmiklóson a Békény utca egy részén, valamint a Víz utcában.

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A Békény utcának a Pacsirta utca és a Dózsa György utca közötti szakaszát, illetve a Víz utcát érinti a vízszolgáltatás szünetelése, egy vezeték meghibásodása miatt – közli a Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű. A hibaelhárítás zajlik, az ivóvíz-szolgáltatás a javítási munkálatok befejezését követően áll helyre. A szolgáltató a lakosság megértését kéri.