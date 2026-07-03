A törött üveg is kézbe került egy kocsmai agresszió során

Két Hargita megyei fiatal támadt három kortársára egy magyarhermányi bárban. Mivel az agresszorok egyike törött üvegekkel okozott sérüléseket, őt pénteken előzetes letartóztatásba helyezték – tájékoztat a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.

Fülöp-Székely Botond 2026. július 03., 20:482026. július 03., 20:48

Egy 112-es segélyhívást követően érkeztek ki a rendőrök a Nagybaconhoz tartozó Magyarhermány bárjába, ahol két Hargita megyei személy bántalmazott három másik fiatalt.

A verekedésbe torkolló heves szóváltás egy alkoholfogyasztást követő vita kapcsán alakult ki.

Hirdetés A megtámadott fiatalok sérüléseket szenvedtek, kórházba kellett szállítani őket. Az agresszorok egyikét, aki 22 éves, 24 órás őrizetbe vette a rendőrség miután kiderült, hogy

a verekedés során törött italosüvegekkel támadt a többiekre.