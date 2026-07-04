Motorkerékpár és autó ütközött Szovátán, a motorost kórházba szállították

Közlekedési baleset történt Szovátán, ahol egy személygépkocsi és egy motorkerékpár ütközött össze.

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A szombat délelőtt történt balesethez a szovátai tűzoltók vonultak ki egy tűzoltóautóval és egy SMURD-mentőegységgel. A beavatkozó egységek biztosították a szükséges tűzmegelőzési és tűzvédelmi intézkedéseket a baleset helyszínén – közölte a Maros megyei katasztrófavédelem.

A motorost a mentősök a helyszínen ellátták, majd további kivizsgálásra és szakorvosi ellátásra a szovátai kórház sürgősségi osztályra szállították. A baleset körülményeit az illetékes hatóságok vizsgálják.