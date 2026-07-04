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Motorkerékpár és autó ütközött Szovátán, a motorost kórházba szállították

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Közlekedési baleset történt Szovátán, ahol egy személygépkocsi és egy motorkerékpár ütközött össze.

Gergely Imre

2026. július 04., 10:512026. július 04., 10:51

A szombat délelőtt történt balesethez a szovátai tűzoltók vonultak ki egy tűzoltóautóval és egy SMURD-mentőegységgel. A beavatkozó egységek biztosították a szükséges tűzmegelőzési és tűzvédelmi intézkedéseket a baleset helyszínén – közölte a Maros megyei katasztrófavédelem.

A motorost a mentősök a helyszínen ellátták, majd további kivizsgálásra és szakorvosi ellátásra a szovátai kórház sürgősségi osztályra szállították. A baleset körülményeit az illetékes hatóságok vizsgálják.

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Marosszék Baleset Közlekedés Szováta
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