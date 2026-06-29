Részleteket közölt a meteorológiai szolgálat a holnapra várható viharról

A keddre és szerdára várható vihar által érintett területek. Székelyföldön inkább a keddi lesz nagyobb kiterjedésű
Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat
Két sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) viharos időjárás, erős szél és jelentős mennyiségű csapadék miatt az ország több megyéjére. A riasztások kedden és szerdán lesznek érvényben.
2026. június 29., 12:142026. június 29., 12:14
2026. június 29., 12:172026. június 29., 12:17
Az ANM szerint kedden 12 és 23 óra között előbb a hegyvidéki térségekben, majd Körösvidéken, Máramarosban és Erdélyben várhatók villámlásokkal és erős (50–70 km/órás) széllökésekkel kísért felhőszakadások. Elszórtan 80 km/óránál erősebb széllökések, szélviharok és jégeső is lehetséges.
Rövid idő alatt 15–25 liter, elszigetelten 30–40 liter csapadék hullhat négyzetméterenként.
A második sárga jelzésű riasztás szerdán 12 és 23 óra között lesz érvényben a Bánság déli térségeiben, Olténiában, Munténia nagy részén és helyenként a hegyvidéken.
Ezekben a régiókban villámlásokkal és erős (50-70 km/órás) széllökésekkel kísért felhőszakadások várhatók, helyenként szélviharokra és jégesőre van kilátás. Rövid idő alatt 15–25 liter, elszigetelten 30–40 liter csapadék hullhat négyzetméterenként.
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