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Részleteket közölt a meteorológiai szolgálat a holnapra várható viharról

A keddre és szerdára várható vihar által érintett területek. Székelyföldön inkább a keddi lesz nagyobb kiterjedésű • Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

A keddre és szerdára várható vihar által érintett területek. Székelyföldön inkább a keddi lesz nagyobb kiterjedésű

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

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Két sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) viharos időjárás, erős szél és jelentős mennyiségű csapadék miatt az ország több megyéjére. A riasztások kedden és szerdán lesznek érvényben.

Székelyhon

2026. június 29., 12:142026. június 29., 12:14

2026. június 29., 12:172026. június 29., 12:17

Az ANM szerint kedden 12 és 23 óra között előbb a hegyvidéki térségekben, majd Körösvidéken, Máramarosban és Erdélyben várhatók villámlásokkal és erős (50–70 km/órás) széllökésekkel kísért felhőszakadások. Elszórtan 80 km/óránál erősebb széllökések, szélviharok és jégeső is lehetséges.

Rövid idő alatt 15–25 liter, elszigetelten 30–40 liter csapadék hullhat négyzetméterenként.

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A második sárga jelzésű riasztás szerdán 12 és 23 óra között lesz érvényben a Bánság déli térségeiben, Olténiában, Munténia nagy részén és helyenként a hegyvidéken.

Ezekben a régiókban villámlásokkal és erős (50-70 km/órás) széllökésekkel kísért felhőszakadások várhatók, helyenként szélviharokra és jégesőre van kilátás. Rövid idő alatt 15–25 liter, elszigetelten 30–40 liter csapadék hullhat négyzetméterenként.

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Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
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